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Зеленський (10456) ОДА (1040) Одеська область (1244) Черкащина (390) Скічко (42)

Зеленський призначив Табурця та Марченка новими головами Черкаської та Одеської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Табурця та Марченка новими головами Черкаської та Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА.

Про це повідомив телеканал "Дом", передає Цензор.НЕТ.

Новим головою Одеської військово-цивільної адміністрації замість Сергія Гриневецького став полковник Максим Марченко – колишній командир мехбригади імені Лицарів Зимового походу.

Марченко, 1983 р.н. - український військовий, полковник Збройних сил України, командир 28-ї окремої механізованої бригади (Одеса). Народився у Слов'янську Донецької області, в 2015-2017 рр. був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Скічка з посади керівника Черкаської обласної військової адміністрації (у мирний час - облдержадміністрації), призначивши замість нього розвідника Ігоря Табурця.

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Топ коментарі
+18
Наконец-то этого Гриневецкого убрал,ещё бы Труху изолировали!
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02.03.2022 11:56
+16
Слава Богу - що прибрав рига і сєпара гриневецького.
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02.03.2022 11:58
+14
Русский корабль развернулся и пошел нахуй под Одессой - узнал, что сняли Гриневецкого
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02.03.2022 12:01
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02.03.2022 11:55 Відповісти
Наконец-то этого Гриневецкого убрал,ещё бы Труху изолировали!
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02.03.2022 11:56 Відповісти
Труху не може - його люди вибрали.

А от посадити давно пора!
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02.03.2022 18:33 Відповісти
А що там татарови з єрмаками?
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02.03.2022 11:57 Відповісти
Слава Богу - що прибрав рига і сєпара гриневецького.
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02.03.2022 11:58 Відповісти
в прямом смысле нужно прибрать
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02.03.2022 12:01 Відповісти
правильно только военные
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02.03.2022 11:59 Відповісти
Русский корабль развернулся и пошел ***** под Одессой - узнал, что сняли Гриневецкого
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02.03.2022 12:01 Відповісти
Пiдтримав!
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02.03.2022 12:04 Відповісти
Треба ставити всюди військових і голови міст, щоб допомагали
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02.03.2022 12:05 Відповісти
Що, навіть "досвіченого" Скічко замінили?
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02.03.2022 12:05 Відповісти
а раньше нельзя было !? сколько времени потеряно *** !!!!
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02.03.2022 12:09 Відповісти
Слава богу!!!!!!!! Сергей рыговецкий идёт *****
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02.03.2022 12:10 Відповісти
А хто призначив комуняку гриневецького, памятаете, той самий зе, зараз український народ потроху переробляе його.
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02.03.2022 12:53 Відповісти
А где Кивалов-********? "Одессой народной республики" нет, а он еще есть.
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02.03.2022 13:52 Відповісти
 
 