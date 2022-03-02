Зеленський призначив Табурця та Марченка новими головами Черкаської та Одеської ОДА
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Президент Володимир Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА.
Про це повідомив телеканал "Дом", передає Цензор.НЕТ.
Новим головою Одеської військово-цивільної адміністрації замість Сергія Гриневецького став полковник Максим Марченко – колишній командир мехбригади імені Лицарів Зимового походу.
Марченко, 1983 р.н. - український військовий, полковник Збройних сил України, командир 28-ї окремої механізованої бригади (Одеса). Народився у Слов'янську Донецької області, в 2015-2017 рр. був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Скічка з посади керівника Черкаської обласної військової адміністрації (у мирний час - облдержадміністрації), призначивши замість нього розвідника Ігоря Табурця.
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А от посадити давно пора!