РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52712 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
8889 15
Зеленский (10027) ОГА (1136) Одесская область (1283) Черкасщина (464) Скичко (40)

Зеленский назначил Табурца и Марченко новыми главами Черкасской и Одесской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил Табурца и Марченко новыми главами Черкасской и Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский сменил председателей Черкасской и Одесской ОГА.

Об этом сообщил телеканал "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Новым главой Одесской военно-гражданской администрации вместо Сергея Гриневецкого стал полковник Максим Марченко - бывший командир мехбригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Черкасскую область возглавил разведчик Игорь Табурец.

Марченко, 1983 г.р. – украинский военный, полковник Вооруженных сил Украины, командир 28-й отдельной механизированной бригады (Одесса). Родился в Славянске Донецкой области, в 2015-2017 гг. был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Также читайте: Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных государственных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Скичко с должности руководителя Черкасской областной военной администрации (в мирное время - облгосадминистрации), назначив вместо него разведчика Игоря Табурца.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+18
Наконец-то этого Гриневецкого убрал,ещё бы Труху изолировали!
показать весь комментарий
02.03.2022 11:56
+16
Слава Богу - що прибрав рига і сєпара гриневецького.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:58
+14
Русский корабль развернулся и пошел нахуй под Одессой - узнал, что сняли Гриневецкого
показать весь комментарий
02.03.2022 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нарешті!
показать весь комментарий
02.03.2022 11:55 Ответить
Наконец-то этого Гриневецкого убрал,ещё бы Труху изолировали!
показать весь комментарий
02.03.2022 11:56 Ответить
Труху не може - його люди вибрали.

А от посадити давно пора!
показать весь комментарий
02.03.2022 18:33 Ответить
А що там татарови з єрмаками?
показать весь комментарий
02.03.2022 11:57 Ответить
Слава Богу - що прибрав рига і сєпара гриневецького.
показать весь комментарий
02.03.2022 11:58 Ответить
в прямом смысле нужно прибрать
показать весь комментарий
02.03.2022 12:01 Ответить
правильно только военные
показать весь комментарий
02.03.2022 11:59 Ответить
Русский корабль развернулся и пошел ***** под Одессой - узнал, что сняли Гриневецкого
показать весь комментарий
02.03.2022 12:01 Ответить
Пiдтримав!
показать весь комментарий
02.03.2022 12:04 Ответить
Треба ставити всюди військових і голови міст, щоб допомагали
показать весь комментарий
02.03.2022 12:05 Ответить
Що, навіть "досвіченого" Скічко замінили?
показать весь комментарий
02.03.2022 12:05 Ответить
а раньше нельзя было !? сколько времени потеряно *** !!!!
показать весь комментарий
02.03.2022 12:09 Ответить
Слава богу!!!!!!!! Сергей рыговецкий идёт *****
показать весь комментарий
02.03.2022 12:10 Ответить
А хто призначив комуняку гриневецького, памятаете, той самий зе, зараз український народ потроху переробляе його.
показать весь комментарий
02.03.2022 12:53 Ответить
А где Кивалов-********? "Одессой народной республики" нет, а он еще есть.
показать весь комментарий
02.03.2022 13:52 Ответить
 
 