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Януковича привезли в Мінськ, щоб оголосити президентом, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Януковича привезли в Мінськ, щоб оголосити президентом, - ЗМІ

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.

Про це повідомив співрозмовник УП в українській розвідці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

Янукович втік з України у 2014. Місяць тому ОАСК став розглядати позов Януковича про незаконне усунення його від влади.

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Топ коментарі
+135
З фантазією у кацапів дефіцит)
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02.03.2022 11:56
+112
АХХАХААХХАХА, кому нужен этот овощь?
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02.03.2022 11:55
+92
Єто то, которое от брошенного яйца падало и памперсі меняло?
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02.03.2022 11:56
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Разом з ******! Й живими.... вони суки мають довго помирати....
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02.03.2022 14:03 Відповісти
У бункерної Гєни агонія.... останній "козир" дістав.... таке ******** , як й усі кацапи, що думає це щось змінить. Пздц... як світ цю потвору стільки років терпів.
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02.03.2022 14:02 Відповісти
Московские нацисты хотят из Руси-Украины сделать молороссию, а яныка губернатором. Первое время называя его президентом.
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02.03.2022 14:06 Відповісти
Это дно!
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02.03.2022 14:06 Відповісти
Янукович - під.арешт!!!
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02.03.2022 16:43 Відповісти
Мінськ - місце збору всіх "лєгєтімних"
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02.03.2022 14:06 Відповісти
Московия это наш вампир нескольких сотен лет. Начиная с украденной истории.
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02.03.2022 14:08 Відповісти
Притрушені кацапи, у вас більше шансів зробити його президентом Білорусі ніж України.
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02.03.2022 14:08 Відповісти
Янукович будет президентом Минска ?
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02.03.2022 14:08 Відповісти
А Лукашеску - президентом Ростова. Свіньхери.
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02.03.2022 15:27 Відповісти
Євнухович - сам бульбаш.
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02.03.2022 15:28 Відповісти
Но ведь за Януковича проголосовало вдвое больше беларусов, чем за Лукашенко.
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02.03.2022 16:47 Відповісти
Може я щось не розумію,але чому ми не даєм ..ответку.. в сторону бЕлорусії і рАШІ
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02.03.2022 14:12 Відповісти
Потрібно бути військовим, тоді зрозумієш, прошу пана до ЗСУ і там проходити вишкіл... А генералом чи планувальником військових операцій ставати трохи пізнувато. Часу обмаль...
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02.03.2022 14:34 Відповісти
над дають зброю , доки ми обороняемось , нам не можна поки ще наступати , допомога велика йде , пока ми захащаемось.Я жiнка , не вiйськова , но вважаю так
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02.03.2022 15:40 Відповісти
У нас вже є президента, зато вакансія клоуна вільна.
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02.03.2022 14:31 Відповісти
надо соглашаться, главное заманить его сюда
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02.03.2022 14:32 Відповісти
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02.03.2022 16:45 Відповісти
Московські шахраї хочуть оголосити його президентом, а зробити губернатором. Хоча й першим часом називати президентом.
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02.03.2022 14:35 Відповісти
Путин! Ну ты и тупое *****!!! Удивительно
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02.03.2022 14:37 Відповісти
Всё ещё живой, всё ещё легитимный!
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02.03.2022 14:39 Відповісти
щоб оголосити президентом Білорусії? та якось пох
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02.03.2022 14:44 Відповісти
Леніна везіть! А на його місце нового вову кладіть, буде куди сходити пос*ати на червоній площі. Хоча там можна де завгодно.
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02.03.2022 14:49 Відповісти
Зачем лучше еще 2 туда жирика и ботокса будет проклятая троица с Вов
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02.03.2022 18:56 Відповісти
КАк-то мы призабыли про овоща. я так понимаю оно будет хороводить из Беларуси
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02.03.2022 14:53 Відповісти
Теперь прнятно зачем им Харьков.Все как Членина.Сделать столицу УССР.Президент уже есть.
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02.03.2022 14:59 Відповісти
убогие кацапы, президентом чего оно может быть?
может Лугандона?
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02.03.2022 15:07 Відповісти
Вони можуть хотіти що завгодно!
Важливо, що ми цього не хочемо!
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02.03.2022 15:09 Відповісти
ну чого ти так на профффесора
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02.03.2022 15:31 Відповісти
они бы еще вагон из кампиньонского леса привезли . шутники
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02.03.2022 15:09 Відповісти
В чому привезли? Надіюсь відразу в чорному пакеті? Не хочеться на нього 10грн виділяти...
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02.03.2022 15:16 Відповісти
употребили остатки аргентинского кокса, тут их и накрыло
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02.03.2022 15:28 Відповісти
а де мертвечук, мураєв, рабiнович ? цих гнид повiсити на смереках!
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02.03.2022 15:42 Відповісти
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02.03.2022 15:48 Відповісти
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02.03.2022 16:51 Відповісти
А лукашенку куда?
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02.03.2022 15:52 Відповісти
Поставят директором колхоза "Светлый путь в никуда".
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02.03.2022 16:43 Відповісти
На мыло.
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02.03.2022 17:42 Відповісти
Лукашенко -

"Вы стали бесполезны для Боа. А всё, что бесполезно великому Боа, великий Боа уничтожает" (с) Корабль-призрак
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02.03.2022 20:06 Відповісти
ооо. привозьте. ми дуууже скучили. нам є що йому розказати.гнида
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02.03.2022 16:15 Відповісти
а що йому розказати?

а давайте ему, его золотой батон засунем в самое думающее его место.
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02.03.2022 17:04 Відповісти
Овощу надо бы напрячься - не зря его к бульбофюреру привезли.
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02.03.2022 16:19 Відповісти
Это не овощу , а лукамудищеву нужно напрячься . Судя по всему его куйло заменит на Януковича , за слив секретных данных по телевидению .
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02.03.2022 18:50 Відповісти
Кацоцирк "Труселей".
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02.03.2022 16:22 Відповісти
Кого то он мне напоминает, точно - Гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору - цитата из романа И. Ильфа и Е. Петрова
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02.03.2022 16:36 Відповісти
в слове демократии пропущенно 2 буквы деРЬмократии
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02.03.2022 16:49 Відповісти
Ну, у авторов так - хотя возможны интерпретации.
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02.03.2022 16:55 Відповісти
Если это так, то это очередное доказательство полной неадекватности кремлёвского гопника и его холуёв.
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02.03.2022 16:41 Відповісти
проффффесор иди нах....
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02.03.2022 16:45 Відповісти
Украинцы так скучали без проФФесора
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02.03.2022 16:47 Відповісти
Правильно говорят ***** - йбанутое на все голову
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02.03.2022 16:57 Відповісти
Сейчас это уже очевидно даже большинству русских.
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02.03.2022 17:00 Відповісти
Ну що скажеш, припарені на всю голову
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02.03.2022 17:04 Відповісти
Слава Богу у Зелі тепер є стимул бути супер - патріотом України
Януковощ здох.
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02.03.2022 17:09 Відповісти
Гауляйтер всєя Малоросії Янукович.
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02.03.2022 17:14 Відповісти
та и шо це за янык президент-сплошное *********: не нюхает, но рояле грать членом толком не умеет и даже не клован, одним слово -отстой полный
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02.03.2022 17:25 Відповісти
Не сцы кацапчег . Как нибудь без тебя разберутся со своим президентом .
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02.03.2022 18:48 Відповісти
был оманским стал президентским
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02.03.2022 21:20 Відповісти
Он просроченный, как рашистские сухпаи
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02.03.2022 17:38 Відповісти
Замечательная новость!
В тяжёлое время хочется немного юмора!
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02.03.2022 17:43 Відповісти
А Кіля Кровосіся буде ? Бо я хвилююся чи все щуряче лайно привезуть для народного суду в Україну....І Марківа, Кота,Захарченка,Олійника та іншу нечисть везіть...
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02.03.2022 17:47 Відповісти
Класіка

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02.03.2022 17:53 Відповісти
Треба сказати білорусам, що їх новий президент!
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02.03.2022 17:54 Відповісти
И шо теперь ? Оставят Яныка в Беларуси или назад в мацкву повезут ?
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02.03.2022 18:46 Відповісти
Не добили в 14, добьём в 2
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02.03.2022 18:57 Відповісти
Та це ж їхня народна традиція - ведмедя на ланцюзі тягати. І щоб усі всикались від цього дійства. Раз вивели, другий,третій... Але не виходить. Чого це? Та тому, що циган не має. Не хвилюйтесь. Вже виїжджають...на танку!
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02.03.2022 18:57 Відповісти
Це - просто комічна ситуація. Коли в 2004 юний студент з м.Станіслава (Романюк), жбурнув у Бандюковича маленьке куряче яєчко, той упав, як підкошений. В народі говорили, що на місці падіння цього гіганта вмить з'явилась пляма, що неприємно тхнула... Коли пізнього вечора 20 лютого 2014 на сцену Євромайдану прорвався сотник Парасюк (туди Яценюк, Порошенко і Ко так просто нікого не пускали), і поставив самозванним начальникам Майдану (трибуністам) ультиматум про негайне зміщення презика-вбивці, то Бандюкович за решту ночі опинився аж у Харкові... То хіба можна таку полохливу "особь" кудись ставити?
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02.03.2022 19:23 Відповісти
В генштабе РФ есть шпион. Это факт. "Нацики" во главе с Зеленским, захватившие власть и бедный народ, ждущий освобождения, ещё ладно. Но Янукович.... У него ещё неплохое чувство юмора. Не хочу выдать агента, но это кто-то из КВН
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03.03.2022 07:52 Відповісти
Так янукович же "ніхто". Якийсь нікчемний зрадник України....
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03.03.2022 08:58 Відповісти
К вашему сожалению диванные патриоты Янукович до сих пор является президентом Украины. Согласно 103 статьи Конституции Украины президент выбирается тайным голосованием. А в Украине в 2014 году Порошенко стал президентом в результате государственного переворота, то есть не законно. Вот и думайте за кого вас держит нынешняя власть. Я понимаю что сейчас начнутся оскорбления в мой адрес, блокировки, и т.д.. Просто включите мозги и подумайте
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03.03.2022 10:57 Відповісти
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