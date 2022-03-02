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Януковича привезли в Мінськ, щоб оголосити президентом, - ЗМІ
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Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.
Про це повідомив співрозмовник УП в українській розвідці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.
Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.
Янукович втік з України у 2014. Місяць тому ОАСК став розглядати позов Януковича про незаконне усунення його від влади.
Топ коментарі
+135 Максим Бондаренко b802a304
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показати весь коментар02.03.2022 11:56
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может Лугандона?
Важливо, що ми цього не хочемо!
"Вы стали бесполезны для Боа. А всё, что бесполезно великому Боа, великий Боа уничтожает" (с) Корабль-призрак
а давайте ему, его золотой батон засунем в самое думающее его место.
Януковощ здох.
В тяжёлое время хочется немного юмора!