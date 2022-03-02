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Януковича привезли в Минск, чтобы объявить президентом, – СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент-беглец Виктор Янукович находится в Минске, в настоящее время Кремль готовит его к спецоперации, сообщает украинская разведка.
Об этом сообщил собеседник УП в украинской разведке, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.
Полученная информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-то информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.
Янукович сбежал из Украины в 2014 году. Месяц назад ОАСК стал рассматривать иск Януковича о незаконном отстранении его от власти.
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может Лугандона?
Важливо, що ми цього не хочемо!
"Вы стали бесполезны для Боа. А всё, что бесполезно великому Боа, великий Боа уничтожает" (с) Корабль-призрак
а давайте ему, его золотой батон засунем в самое думающее его место.
Януковощ здох.
В тяжёлое время хочется немного юмора!