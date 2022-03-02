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Українські сили атакували армію РФ у Горлівці, окупованій з 2014
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В місті Горлівка на Донеччині, що перебуває під окупацією з 2014 року, українські війська атакували ворога.
Про це повідомляє з посиланням на джерело у ЗСУ видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
95-та окрема десантно-штурмова бригада 1 березня зайшла в місто і нанесла там суттєвих втрат ворогу.
Наразі українські військові не змогли закріпитсь у Горлівці і відійшли з населеного пункту. Однак у ЗСУ кажуть, що це тимчасово.
Раніше у соцмережах повідомляли, що українські захисники взяли Горлівку під контроль.
Топ коментарі
+72 vitalmod
показати весь коментар02.03.2022 12:13
+41 віктор федорович 31ee1569
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+40 Сергей Владимирович b9c38e15
показати весь коментар02.03.2022 12:12
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Слава нації
Смерть москалям
Пароход - хорошо
Самолёт - ничего
А олени - лучше
о"єкт іскусЬтва будет опрілюднен после завершенія
Маневр, вогонь, раптовість!!
Смерть московським окупантам в Україні!!,
А в ніч на 1-е березня їхній передовий загін взяв терикон і знищив 32 кацапа, 10 взяв в полон; бій прошов без втрат.
https://youtu.be/***********
Смерть кацапопідарам!
Вспомните чеченцев з Бесланом, Буденовском, Дубровкой.
Небольшие диверсионньІе отрядьІ, и к ним домой повзрьІвать там все и ворнутся живьІми домой.
ЧтобьІ и их сук коснулась война.