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Українські сили атакували армію РФ у Горлівці, окупованій з 2014

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські сили атакували армію РФ у Горлівці, окупованій з 2014

В місті Горлівка на Донеччині, що перебуває під окупацією з 2014 року, українські війська атакували ворога.

Про це повідомляє з посиланням на джерело у ЗСУ видання "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

95-та окрема десантно-штурмова бригада 1 березня зайшла в місто і нанесла там суттєвих втрат ворогу.

Наразі українські військові не змогли закріпитсь у Горлівці і відійшли з населеного пункту. Однак у ЗСУ кажуть, що це тимчасово.

Раніше у соцмережах повідомляли, що українські захисники взяли Горлівку під контроль.

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Топ коментарі
+72
Отлично, нужно этих мразей ебашить в слабые места - тылы
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02.03.2022 12:13
+41
Виходити на кордон з россією все одно доведеться.
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02.03.2022 12:17
+40
Ничего себе
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02.03.2022 12:12
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Ничего себе
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02.03.2022 12:12 Відповісти
Отлично, нужно этих мразей ******* в слабые места - тылы
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02.03.2022 12:13 Відповісти
Этим п'''''орам нравится, когда их атакуют в тылы.
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02.03.2022 16:27 Відповісти
Там пока нечего делать. Зомби ленд пока еще под воздействием руссоТВ. Можно получить от местных орков пулю в спину.
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02.03.2022 12:13 Відповісти
Виходити на кордон з россією все одно доведеться.
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02.03.2022 12:17 Відповісти
Вот орков местных сразу надо на жопу садить, без разговоров!!! Это да, они там шас ваше берегов не видят!!!
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02.03.2022 12:25 Відповісти
Коротко
,.......
Ми переможемо
......
Слава нації
Смерть москалям
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02.03.2022 12:13 Відповісти
Тримаймося, Браття Українці!

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02.03.2022 12:13 Відповісти
Да ничего вы не понимаете! Это отрицательный РОСТ!
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02.03.2022 14:45 Відповісти
Отскок от потолка.
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02.03.2022 16:28 Відповісти
Тепер Голівуд буде знімати фільми про нових СуперГероїв- ЗСУ та український народ.
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02.03.2022 12:14 Відповісти
Почекай!! Ще до Голлівуду далеко! А от розробники комп"ютерних ігор УЖЕ взялися за розробку!
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02.03.2022 12:22 Відповісти
До санкціЙ та зброї теж було як до неба- а за три дні впоралися. Не кажучи вже про заявку на вступ до ЄС.
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Да уже сюжетов для Голливуда хоть отбавляй, от Призрака Киева до цыгане угнали танк ))))
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Нам нужны победы, верим, молимся, ждем!
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02.03.2022 12:14 Відповісти
Контрнаступ - то добра новина
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02.03.2022 12:14 Відповісти
Пусть на лошадях и оленях ездят
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02.03.2022 12:17 Відповісти
Паровоз - хорошо
Пароход - хорошо
Самолёт - ничего
А олени - лучше
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02.03.2022 12:27 Відповісти
Na lade-kaline 🤣
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02.03.2022 12:31 Відповісти
Какая нах калина? Сам точно не знаю, но удивлюсь, если у них меньше двух третей критических деталей - импортньіе.
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02.03.2022 12:37 Відповісти
tak u etoi chudo korobki tozhe komplektujushchije uzhe vsio - nepostavljajetsia.
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02.03.2022 12:38 Відповісти
Это пока. Когда съедят, можно на собаках...
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02.03.2022 12:31 Відповісти
Они тоже сїедобные. Транспорт будущего - это рикши.
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02.03.2022 12:35 Відповісти
А не иностранный ли агент этот письков?! Санкции же только на пользу.
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02.03.2022 12:19 Відповісти
То не удар, то переход на жигули. Простое импортзамещение 😇
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02.03.2022 12:38 Відповісти
Будемо продавати їм їхні відра...
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02.03.2022 13:09 Відповісти
Господи поможи нашим .
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02.03.2022 12:15 Відповісти
Ця хрень закінчиться дирляндією десь в Костромі, у динири майже нема шансів втриматись
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02.03.2022 12:15 Відповісти
********* полезнее съедать с кожурой, яблоки и киви тоже. Верхние, крайние листочки капусты и салата - самые витаминные. Потроха, легкие и головы содержат больше усваиваемых протеинов, чем красное мясо. Зеленый чай полезнее заваривать несколько раз, а вода из крана содержит больше минералов, чем покупная. Соевые сыры усваивается лучше, чем кисломолочные. Макароны и другие мучные изделия - полезнее заменить перловыми, ячменными или ржаными продуктами. Эти и другие советы от Правительства России с заботой о здоровье населения скоро по всем телеканалам. Добро пожаловать в процветающее будущее!
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02.03.2022 12:28 Відповісти
Вы забыли упомянуть питательную ценность белков дождевых червей.
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02.03.2022 12:32 Відповісти
У мене є навіть рецепт варіння "холодцю" з лишайників що ростуть на стовбурах хвойних дерев (і ягелю)! Є в книзі по виживанню Можу з ними поділиться
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02.03.2022 12:52 Відповісти
Есть ещё современные японские технологии по производству стейков из переработанных фекалий. Как раз пригодятся.
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02.03.2022 13:43 Відповісти
Про подібне не чув Думаю що на тих фекаліях краще вже сою чи квасолю виростить - бобові не бояться свіжого гною і дають багато білків
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02.03.2022 13:49 Відповісти
"Прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных..."
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02.03.2022 12:15 Відповісти
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02.03.2022 12:16 Відповісти
Операція по відтягуванню кацапських війсь з ударних напрямків. Вони тепер все боєздатне пробують гнати на Київ. От і дістали по дупі, щоб не дуже там розслаблялись.
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02.03.2022 12:17 Відповісти
Дістали по дупі зразу, а тепер дістали В дупу..
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02.03.2022 12:33 Відповісти
Тепер оркам буде не до Маріуполя,
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02.03.2022 12:18 Відповісти
Видно там сильно засмерділося кацапами що наші хлопці не змогли витримати, відійшли, щоб там провітрилося.
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02.03.2022 12:18 Відповісти
Konechno no i skotov nado privikatj k tomu chto vsio vernjotsia, vsio eto Ukraina a za predateljstvo prijdjotsia otvechatj.
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02.03.2022 12:42 Відповісти
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02.03.2022 12:20 Відповісти
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02.03.2022 12:21 Відповісти
Иллюстрация есть?
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02.03.2022 16:40 Відповісти
Процес тебе важєн?
о"єкт іскусЬтва будет опрілюднен после завершенія
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02.03.2022 16:43 Відповісти
Ну пошло дело Слава Богу !
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02.03.2022 12:22 Відповісти
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02.03.2022 12:24 Відповісти
Ми у війні трохи забули , що зараз березень на дворі !
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Тсс... насіння соняшнику ще рано.... Треба "почву" підготовлювати
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02.03.2022 12:33 Відповісти
Уважаемые кто в онлайн не сидите без дела.Кибер войскам нужна ваша помощб.Играйте пятнашки неважно куда вы жмёте,главное кликать https://playforukraine.live/#howitworks2
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02.03.2022 12:25 Відповісти
Молодці 95 бригада!!!
Маневр, вогонь, раптовість!!
Смерть московським окупантам в Україні!!,
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02.03.2022 12:25 Відповісти
Браво!! Слава ЗСУ!! Донбас-УКРАИНА!!
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02.03.2022 12:26 Відповісти
Первая атака, уже хорошо. Надо попробовать перехватить инициативу.
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02.03.2022 12:27 Відповісти
хлопці,це трохи нерозважливо.Краще кинути сили у інше місце.ДНРівці і ЛНРівці гірші за кацапів,забудьте,що вони були нашими співвітчизниками.Їх мозги настільки промиті і засохлі,що їх можна порівняти до зомбі з фільмів Обитель зла.Ніби хвилину тому перед тобою була близька людина,а вже зараз це кровожерна тварюка,в якій нема нічого людського.Хлопці,не гиньте там у лігві цих продажних п..орів,хто був лояльний до України,той виїхав,тепер це найгірший філіал мордору.Кохані,не гиньте визволяючи виродків,які на вас готові плювати
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02.03.2022 12:29 Відповісти
Ми ж там не сепарів "звільняємо", а забираємо у них нашу землю яку кацапи перетворили на плацдарм в Україні.
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02.03.2022 13:15 Відповісти
Нагадаю, що у 95-тої окремої десантно-штурмової бригади на першому місці стоять розвідувальні завдання. Тому вони все вчинили у відповіності до свого статуту.
А в ніч на 1-е березня їхній передовий загін взяв терикон і знищив 32 кацапа, 10 взяв в полон; бій прошов без втрат.
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Героям ЗСУ Слава!
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Стерва проговорилась
https://youtu.be/***********
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02.03.2022 12:32 Відповісти
Слава Україні!
Смерть кацапопідарам!
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02.03.2022 12:32 Відповісти
Чому не чути про ракетні удари по ворожим воєнним об'єктам на ворожій території? По місцях їхнього скупчення ще на підходах до наших кордонів?
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02.03.2022 12:36 Відповісти
Думаю, что это только отвлекающий манёвр. ВСУ уже просочились в Донецк и ночью, по примеру Шуши возьмут город без шума и пыли в ножи. Слава Азербайджану!
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02.03.2022 12:37 Відповісти
Слава Литве - верной сестрице-союзнице нашей Украины!
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02.03.2022 16:34 Відповісти
браво хлопцы,освобождайте ордло от кацапов и зрадников!
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02.03.2022 12:38 Відповісти
Що тут можна сказати?Тільки-Слава ЗСУ!
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02.03.2022 12:53 Відповісти
Правильно.Нужно бить там где они нас не ждут.Сейчас можно провести операции по освобождению наших ребят,которые сидят в тюрьмах Донецка.Сейчас все силы русские и дни кинули на Киев,а тут ,со стороны лднр,они просто не ждут ударов ....Так же Луганск можно взять за пару часов и погулять хорошо .Там сейчас все чисто .Оставили только местную быдломассу.Бить там,где нас не ждут....
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02.03.2022 13:02 Відповісти
Шойгупутiв треба бити усюди, завжди й жорстко!
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02.03.2022 13:10 Відповісти
надо точечно наносить потери оккупантам и отходить
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02.03.2022 13:36 Відповісти
РейдьІ вглубь России надо совершать.

Вспомните чеченцев з Бесланом, Буденовском, Дубровкой.

Небольшие диверсионньІе отрядьІ, и к ним домой повзрьІвать там все и ворнутся живьІми домой.
ЧтобьІ и их сук коснулась война.
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02.03.2022 13:46 Відповісти
правильно -на Стироле заминированы емкости с аммиаком
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02.03.2022 13:52 Відповісти
Зачем пока туда лезть, югу помогите...
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02.03.2022 14:38 Відповісти
и северу....
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02.03.2022 15:26 Відповісти
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02.03.2022 16:49 Відповісти
 
 