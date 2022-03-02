Оператор заздалегідь перевів сигнал київської телевежі через європейські супутники
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператор заздалегідь перевів передачу сигналу телеканалів на європейські супутникові мережі.
Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ
"Керівництво державного оператора, Концерну РРТ, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, повідомило, що оператор був готовий до цих терористичних актів і заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів", — ідеться у повідомленні.
У Держзв'язку запевнили, що зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо.
"Мовлення ведеться через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет", — ідеться у повідомленні.
У Києві тривають відновлювальні роботи Київської телевізійної вежі, яку 1 березня обстріляли росіяни.
Будь ласка, зачекайте...