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Оператор заздалегідь перевів сигнал київської телевежі через європейські супутники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор заздалегідь перевів сигнал київської телевежі через європейські супутники

Оператор заздалегідь перевів передачу сигналу телеканалів на європейські супутникові мережі.

Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила у Телеграмі,   інформує Цензор.НЕТ

"Керівництво державного оператора, Концерну РРТ, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, повідомило, що оператор був готовий до цих терористичних актів і заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів", — ідеться у повідомленні.

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У Держзв'язку запевнили, що зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо.

"Мовлення ведеться через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет", — ідеться у повідомленні.

У Києві тривають відновлювальні роботи Київської телевізійної вежі, яку 1 березня обстріляли росіяни.

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02.03.2022 12:26 Відповісти
Очень важный момент - использовать vpn!
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02.03.2022 12:40 Відповісти
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02.03.2022 13:24 Відповісти
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02.03.2022 13:25 Відповісти
У КАЦАПОВ мышление 100леней давности==== подбить вышку и свзи/ТВ не будет... атавизм... кацап что взять... они и воюют продавленными сидениями с сухпаем 2015 года просрочки...
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02.03.2022 12:28 Відповісти
они ***** удивляются что в селе асфальтированная дорога некоторые, что с них взять
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02.03.2022 12:41 Відповісти
Предлагаю превратить Останкинскую башню в Пизанскую
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02.03.2022 12:28 Відповісти
Она пизафицируется вместе со спасской.
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02.03.2022 12:39 Відповісти
Путин с телефоном и компьютером не дружит,он только о рации имеет представление и то смутное.
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02.03.2022 12:44 Відповісти
 
 