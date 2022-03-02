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Оператор заранее перевел сигнал киевской телебашни через европейские спутники

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор заранее перевел сигнал киевской телебашни через европейские спутники

Оператор заранее перевел передачу сигналов телеканалов на европейские спутниковые сети.

Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила в телеграме, информирует Цензор.НЕТ

"Руководство государственного оператора, принадлежащего к сфере управления Администрации Госспецсвязи Концерна РРТ, сообщило, что оператор был готов к этим террористическим актам и заранее обеспечил доставку сигнала в региональные сети через европейские спутниковые станции, которые вне доступа ракет российских агрессоров", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела российскими оккупантами телевышки в Киеве погибли 5 человек, еще 5 ранены, - ГСЧС

В Госсвязи заверили, что сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.

"Вещание ведется через спутниковые платформы, на которых снята кодировка, через эфирное вещание, кабельные сети и интернет", - говорится в сообщении.

В Киеве продолжаются восстановительные работы Киевской телевизионной башни, которую 1 марта обстреляли россияне.

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02.03.2022 12:26 Ответить
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02.03.2022 12:40 Ответить
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02.03.2022 13:24 Ответить
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02.03.2022 13:25 Ответить
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02.03.2022 12:28 Ответить
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02.03.2022 12:41 Ответить
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02.03.2022 12:28 Ответить
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02.03.2022 12:39 Ответить
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02.03.2022 12:44 Ответить
 
 