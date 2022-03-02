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Мер Чернігова Атрошенко: Потрібно готуватися до вуличних боїв. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав містян максимально організуватися і готуватися до можливих вуличних боїв.
Про це він написав у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Війна триває і нам потрібно готуватися до вуличних боїв. Ми всі боронитимемо Чернігів.Але треба максимально організуватися і допомагати одне одному", - зазначив Атрошенко.
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Він також закликав жителів міста організуватися для чергування біля своїх будинків, а також налагодити комунікацію з постами тероборони у разі, якщо вимкнеться зв'язок.
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