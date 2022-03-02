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Мер Чернігова Атрошенко: Потрібно готуватися до вуличних боїв. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав містян максимально організуватися і готуватися до можливих вуличних боїв.

Про це він написав у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Війна триває і нам потрібно готуватися до вуличних боїв. Ми всі боронитимемо Чернігів.Але треба максимально організуватися і допомагати одне одному", - зазначив Атрошенко.

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Він також закликав жителів міста організуватися для чергування біля своїх будинків, а також налагодити комунікацію з постами тероборони у разі, якщо вимкнеться зв'язок.

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Топ коментарі
+14
Чернігівчани,ми знаємо,Ви вистоїте.По іншому бути не може.
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02.03.2022 12:47
+13
Експрезидентка Литви закликала НАТО вступити у війну за Україну
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02.03.2022 12:49
+11
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02.03.2022 12:44
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02.03.2022 12:44 Відповісти
Цікаво, де його бойова подруга Гадя?
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02.03.2022 13:37 Відповісти
а надя где дел ?
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02.03.2022 13:50 Відповісти
Вчера там вроде поменяли одна ахвицера на наших. А раньше этот медведчуковский мопс был чуть ли не единственным, через кого шёл пленными из лднр. Как выяснилось как вчера-есть куча альтернатив таким вот безальтернативным.
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02.03.2022 14:18 Відповісти
Вистоємо.
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02.03.2022 12:46 Відповісти
Чернігівчани,ми знаємо,Ви вистоїте.По іншому бути не може.
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02.03.2022 12:47 Відповісти
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02.03.2022 12:48 Відповісти
тримайсь Чернігів...
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02.03.2022 12:50 Відповісти
Есть ли там оружие и боеприпасы для горожан?
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02.03.2022 13:00 Відповісти
Є!достатньо.Їдь ,-для тебе знайдуть.Навітьпригостятьгарячимсмузі
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02.03.2022 13:27 Відповісти
Я уеду, кто будет мой город защищать? Ты?
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02.03.2022 13:54 Відповісти
"Корнеплодов"фамілія,яку давали більшості селянпіслявідміни кріпосногоправанаросії ....То яке містозахищать будеш,Стьопа
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02.03.2022 14:27 Відповісти
ЧЕРНИГІВ, ДОРОГІ НАШІ, ТРИМАЙТЕСЬ!!! МИ МОЛЕМОСЬ ЗА ВАС УСІМ БОГАМ!!!
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02.03.2022 13:18 Відповісти
Мій любий Чернігів,тримайся!Вірю!Боженько збережи життя кожного.Смерть рашистам!Здохніть тварі.
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02.03.2022 13:29 Відповісти
7 день учений ? ну эту туфту росийским пленным свиньям уже не пропихнуть ...пленных нет смысла брать после 2000 убитых мирных людей ....нах все .....милосердие закончилось или мы или они
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02.03.2022 15:22 Відповісти
Чернигов, держитесь! Слава героям Украины! Слава народу Украины!
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02.03.2022 19:07 Відповісти
 
 