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Війська РФ обстріляли із "Градів" житлові райони Чернігова, - голова обладміністрації Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли із "Градів" житлові райони Чернігова, - голова обладміністрації Чаус

Російські війська обстріляли житлові райони в Чернігові з ракетних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Увага! Близько години тому окупанти з "Градів" обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру на виїзді з Чернігова в напрямку Ріпок. Наразі там працюють рятувальники. Прохання до всіх: не заважати їхній роботі та не чіпати снаряди", - зазначив Чаус.

Читайте також: Усі виїзди з Чернігова заміновані, місто готове до оборони, - голова ОДА Чаус

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Топ коментарі
+19
В полон підарюг не брати!
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01.03.2022 14:32
+14
Завдано удар по таганрозькому військовому аеродрому.
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01.03.2022 14:34
+10
Я щойно побачив запис стріму шарія на ютубі, він там з себе дуже українця ліпить і типу дуже помогає, хлопці я готовий йти йому голову відрізати, але потрібні дані де він знаходиться
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01.03.2022 14:32
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В полон підарюг не брати!
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01.03.2022 14:32 Відповісти
Чомууу? русскім мальчікам нада пазваніть мамє.
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01.03.2022 14:33 Відповісти
Лукашенко заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить «ударов в спину» российским войскам.

«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», - сказал он.

Среди убитых и раненых оккупантов на территории Украины есть белорусские военные. Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.

Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси. https://t.me/charter97_org/64281
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01.03.2022 15:05 Відповісти
Я щойно побачив запис стріму шарія на ютубі, він там з себе дуже українця ліпить і типу дуже помогає, хлопці я готовий йти йому голову відрізати, але потрібні дані де він знаходиться
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01.03.2022 14:32 Відповісти
Зрозуміло що не в Україні.
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01.03.2022 14:34 Відповісти
странно что его канал ютуб не блочит, там столько уже репортов должно быть, а все еще живой
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01.03.2022 14:36 Відповісти
Так й нього купа москалів в друзях, не дають блокувати.
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01.03.2022 14:37 Відповісти
причем тут друзья? если есть жалобы на контент, его проверяют и либо сносят либо нет, и не важно сколько там друзей. но вот почему все еще нет, мне не понятно
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01.03.2022 14:38 Відповісти
Завдано удар по таганрозькому військовому аеродрому.
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01.03.2022 14:34 Відповісти
Вау, це вже гуд.
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01.03.2022 14:35 Відповісти
Добра новина!
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01.03.2022 15:28 Відповісти
байрактарами потрібно гради в першу чергу винищувати.

це дуже грізна зброя.

вона приносить дуже багато жертв.

кацапи просто ставлять ці гради перед містом і починають обстрілювати будинки.
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01.03.2022 14:39 Відповісти
Насамперед Байрактарами треба їхні ЗРК вибивати, а далі вже буде наша авіація працювати
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01.03.2022 14:46 Відповісти
по нос в крови, они обречены. домой не вернуться под страхом тюрьмы, в Украине в лучшем случае превратятся в пар
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01.03.2022 14:43 Відповісти
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. - Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат.
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01.03.2022 15:03 Відповісти
Когда то ракеты к Градам производили где-то в Брянской области. Недалеко. Если и сегодня там производят, то запрягайте хлопцы тачанки и по тылам.
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01.03.2022 15:26 Відповісти
 
 