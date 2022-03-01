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Війська РФ обстріляли із "Градів" житлові райони Чернігова, - голова обладміністрації Чаус
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Російські війська обстріляли житлові райони в Чернігові з ракетних систем залпового вогню "Град".
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Увага! Близько години тому окупанти з "Градів" обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру на виїзді з Чернігова в напрямку Ріпок. Наразі там працюють рятувальники. Прохання до всіх: не заважати їхній роботі та не чіпати снаряди", - зазначив Чаус.
Топ коментарі
+19 Папєрєднік
показати весь коментар01.03.2022 14:32
+14 MausMike
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+10 Руслан Фнтонь
показати весь коментар01.03.2022 14:32
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«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», - сказал он.
Среди убитых и раненых оккупантов на территории Украины есть белорусские военные. Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.
Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси. https://t.me/charter97_org/64281
це дуже грізна зброя.
вона приносить дуже багато жертв.
кацапи просто ставлять ці гради перед містом і починають обстрілювати будинки.