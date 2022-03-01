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Войска РФ обстреляли из "Градов" жилые районы Чернигова, - глава обладминистрации Чаус
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска обстреляли жилые районы в Чернигове из ракетных систем залпового огня "Град".
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Внимание! Около часа назад оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок. Сейчас там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды", - отметил Чаус.
Топ комментарии
+19 Папєрєднік
показать весь комментарий01.03.2022 14:32
+14 MausMike
показать весь комментарий01.03.2022 14:34
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«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», - сказал он.
Среди убитых и раненых оккупантов на территории Украины есть белорусские военные. Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.
Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси. https://t.me/charter97_org/64281
це дуже грізна зброя.
вона приносить дуже багато жертв.
кацапи просто ставлять ці гради перед містом і починають обстрілювати будинки.