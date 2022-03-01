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Войска РФ обстреляли из "Градов" жилые районы Чернигова, - глава обладминистрации Чаус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли из

Российские войска обстреляли жилые районы в Чернигове из ракетных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внимание! Около часа назад оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок. Сейчас там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды", - отметил Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все выезды из Чернигова заминированы, город готов к обороне, - глава ОГА Чаус

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
В полон підарюг не брати!
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01.03.2022 14:32
+14
Завдано удар по таганрозькому військовому аеродрому.
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01.03.2022 14:34
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В полон підарюг не брати!
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01.03.2022 14:32 Ответить
Чомууу? русскім мальчікам нада пазваніть мамє.
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01.03.2022 14:33 Ответить
Лукашенко заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить «ударов в спину» российским войскам.

«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», - сказал он.

Среди убитых и раненых оккупантов на территории Украины есть белорусские военные. Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.

Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси. https://t.me/charter97_org/64281
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01.03.2022 15:05 Ответить
Зрозуміло що не в Україні.
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01.03.2022 14:34 Ответить
странно что его канал ютуб не блочит, там столько уже репортов должно быть, а все еще живой
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01.03.2022 14:36 Ответить
Так й нього купа москалів в друзях, не дають блокувати.
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01.03.2022 14:37 Ответить
причем тут друзья? если есть жалобы на контент, его проверяют и либо сносят либо нет, и не важно сколько там друзей. но вот почему все еще нет, мне не понятно
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01.03.2022 14:38 Ответить
Завдано удар по таганрозькому військовому аеродрому.
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01.03.2022 14:34 Ответить
Вау, це вже гуд.
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01.03.2022 14:35 Ответить
Добра новина!
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01.03.2022 15:28 Ответить
байрактарами потрібно гради в першу чергу винищувати.

це дуже грізна зброя.

вона приносить дуже багато жертв.

кацапи просто ставлять ці гради перед містом і починають обстрілювати будинки.
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01.03.2022 14:39 Ответить
Насамперед Байрактарами треба їхні ЗРК вибивати, а далі вже буде наша авіація працювати
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01.03.2022 14:46 Ответить
по нос в крови, они обречены. домой не вернуться под страхом тюрьмы, в Украине в лучшем случае превратятся в пар
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01.03.2022 14:43 Ответить
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. - Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат.
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01.03.2022 15:03 Ответить
Когда то ракеты к Градам производили где-то в Брянской области. Недалеко. Если и сегодня там производят, то запрягайте хлопцы тачанки и по тылам.
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01.03.2022 15:26 Ответить
 
 