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Лавров: "Третя світова війна була б ядерною та руйнівною"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія знову намагається залякати світ можливістю ядерної війни.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ повідомляє Цензор.НЕТ.
"Третя світова війна була б ядерною та руйнівною", - сказав він.
Лавров також вважає, що Росія "не дозволить Україні" отримати ядерну зброю.
Він також висловився про санкції, заявивши, що РФ "багато друзів", тому її не можна ізолювати.
Також нібито росіяни були готові до санкцій, але не очікували, що їх запровадять проти спортсменів, журналістів та представників сфери культури.
Топ коментарі
+96 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.03.2022 13:19
+64 Планшет Студента
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+48 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.03.2022 13:21
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Себто пернула!
суть несумісні !
Верно: станки, автомобили, смартфоны и другую технику РФ будет получать из Венесуэлы и Сирии.