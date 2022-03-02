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Лавров: "Третя світова війна була б ядерною та руйнівною"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лавров: "Третя світова війна була б ядерною та руйнівною"

Росія знову намагається залякати світ можливістю ядерної війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують росЗМІ повідомляє Цензор.НЕТ.

"Третя світова війна була б ядерною та руйнівною", - сказав він.

Лавров також вважає, що Росія "не дозволить Україні" отримати ядерну зброю.

Він також висловився про санкції, заявивши, що РФ "багато друзів", тому її не можна ізолювати.

Також нібито росіяни були готові до санкцій, але не очікували, що їх запровадять проти спортсменів, журналістів та представників сфери культури.

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Топ коментарі
+96
Уже идет 3я мировая, скотина
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02.03.2022 13:19
+64
Де українці боронять Світло від Темряви.
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02.03.2022 13:21
+48
Неужели мировые ращаелки не могут справиться с Лавровым !?

арестуйте его дочь в США , шоб она не удрала- раз он грозит атомной бомбой
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02.03.2022 13:21
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Лошадь гнусная, сдохнешь вместе с плешивым в обнимку
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02.03.2022 13:52 Відповісти
Путлер капут
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02.03.2022 13:53 Відповісти
заржала старая кляча когда уже подковы сдирать начали... чувствует отправят на шкуродерню
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02.03.2022 13:54 Відповісти
То ця вірменська полукровка зі страху пустила метелика!
Себто пернула!
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02.03.2022 16:08 Відповісти
дивлюсь я на стан іх техніки в Україні і щось мені пїдказує, що й з ядерною зброєю в них якісь негаразди. то кабель на мідь здали, то ракети не працюють.
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02.03.2022 13:58 Відповісти
теж саме шо Рогозін з батутом
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02.03.2022 14:22 Відповісти
все пропито давно
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02.03.2022 14:26 Відповісти
В авиа технике по количеству и качеству они нас пока превосходят
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02.03.2022 15:04 Відповісти
Чого-о? Ви вже і цьому розбираєтеся? Кацапи та якість -поняття
суть несумісні !
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02.03.2022 16:06 Відповісти
разрушительной конечно.. но только для росии
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02.03.2022 13:59 Відповісти
Вони намагаються захопити контроль над ядерними реакторами України ! Під час бойових дій буде пошкоджено обладнання і може виникнути аварійна ситуація в Україні і прилеглих територіях до нас !Але мерзота в бункері на глибині 1 км. !!!Людей цьому нечистому ніколи не було шкода і якби до ядерної війни воно не причетне - думаю такий сатанинський задум !!!
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02.03.2022 14:04 Відповісти
іпанутий, пляяяя...
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02.03.2022 14:07 Відповісти
Лошадке поплохело....
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02.03.2022 14:20 Відповісти
А ця війна що зараз не руйнівна?" Росія не дозволить Україні"Вам уродам шовіністським пора вже закрити свої дозволялки і" хотелки" Хто вам дозволив знищувати Україну?
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02.03.2022 14:22 Відповісти
Лошадь переела овса и ее понесло.
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02.03.2022 14:23 Відповісти
Не люди создавали планету и жизнь на ней, и не должны её разрушать......
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02.03.2022 14:24 Відповісти
Русский лавров, иди *****!
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02.03.2022 14:25 Відповісти
Мнение этого старого мерина в мире уже никого не интересует.
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02.03.2022 14:28 Відповісти
Коняка знову обвдовбалась та верещить!
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02.03.2022 14:34 Відповісти
З ядерною зброєю всяко може бути.Програма дасть помилку .не вилетиь вибухне на місці запуску. не долетитьза межі росії.Як ви росіяни? Не думаєте про таке? Чи у вас на всіх бункерів вистачить?Хижак включає програму "ліквідація".Заодно вас забере з собою щоб бути президентом вічним на тому світі
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02.03.2022 14:39 Відповісти
Да, друзей дохера- северная корея, венесуэла и белоруссия
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02.03.2022 14:57 Відповісти
⚡️Украина приняла решение выдавать военнопленных из России их матерям, если они приедут за ними лично в Украину!
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02.03.2022 15:00 Відповісти
Єдине про що можна вести перемовини після розгрому і знищення максимально можливої кількості кацапні то це про репарації. Якщо не закінчити розпочату кацапами війну зараз повним і остаточним розгромом і відновленням всіх українських кордонів, то вони залижуть рани і приповзуть знову. Тобто ми залишимось під загрозою і ніяких інвестицій, що доведено в останні 8 років!!!, не буде. Який сенс щось будувати "під знищення"? Це тільки у ЗЄ будували кацапам дороги замість озброювати армію і звільняти від окупантів Україну. Тепер дороги вбиті траками в гівно, міста України ******** і обстрілюють, гинуть українці а Бені пох...
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02.03.2022 15:07 Відповісти
И кому он этот бред несёт за багато друзів?
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02.03.2022 15:08 Відповісти
нельзя заканчивать войну восстановлением границ Украины... расия должна получить все сполна - ненависть, смерти кацапов и парад Победы на расии и ликвидацию после парада страны как таковой... чтобы даже вонючего духу не осталось...
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02.03.2022 15:12 Відповісти
Oн не Лавров, a Kalantarov(yan). Dumaju chto vse znajut ob etom.
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02.03.2022 15:49 Відповісти
Кінь педіальний вдає що кацапія світову війну не почала, вона вже йде і якщо ******** дальше будуть при владі то почнеться ядерна.
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02.03.2022 15:49 Відповісти
Осёл, иди на ***!
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02.03.2022 16:18 Відповісти
Титульная фотография - идеальное лицо русского мира.
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02.03.2022 17:23 Відповісти
"Он также высказался о санкциях, заявив, что РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать."

Верно: станки, автомобили, смартфоны и другую технику РФ будет получать из Венесуэлы и Сирии.
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02.03.2022 17:27 Відповісти
та ладно, Никарагуа тоже не бросит в беде
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02.03.2022 18:36 Відповісти
Я ещё забыл упомянуть аятолл и Хизбаллу
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02.03.2022 18:41 Відповісти
сдохни лживая сволочь!
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02.03.2022 20:43 Відповісти
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