Лавров: "Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной"

Россия снова пытается запугать мир возможностью ядерной войны.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитируемый росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной", - сказал он.

Лавров также считает, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.

Он также высказался о санкциях, заявив, что РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать.

Также якобы россияне были готовы к санкциям, но не ожидали, что они будут введены против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры.

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