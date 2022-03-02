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Лавров: "Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия снова пытается запугать мир возможностью ядерной войны.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитируемый росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной", - сказал он.
Лавров также считает, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.
Он также высказался о санкциях, заявив, что РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать.
Также якобы россияне были готовы к санкциям, но не ожидали, что они будут введены против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры.
Топ комментарии
+96 Підлога Маккартні
показать весь комментарий02.03.2022 13:19
+64 Планшет Студента
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+48 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий02.03.2022 13:21
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Себто пернула!
суть несумісні !
Верно: станки, автомобили, смартфоны и другую технику РФ будет получать из Венесуэлы и Сирии.