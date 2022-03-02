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Лавров: "Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лавров: "Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной"

Россия снова пытается запугать мир возможностью ядерной войны.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитируемый росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной", - сказал он.

Лавров также считает, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие.

Он также высказался о санкциях, заявив, что РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать.

Также якобы россияне были готовы к санкциям, но не ожидали, что они будут введены против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры. 

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Топ комментарии
+96
Уже идет 3я мировая, скотина
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02.03.2022 13:19
+64
Де українці боронять Світло від Темряви.
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02.03.2022 13:21
+48
Неужели мировые ращаелки не могут справиться с Лавровым !?

арестуйте его дочь в США , шоб она не удрала- раз он грозит атомной бомбой
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02.03.2022 13:21
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Страница 2 из 2
Лошадь гнусная, сдохнешь вместе с плешивым в обнимку
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02.03.2022 13:52 Ответить
Путлер капут
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02.03.2022 13:53 Ответить
заржала старая кляча когда уже подковы сдирать начали... чувствует отправят на шкуродерню
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02.03.2022 13:54 Ответить
То ця вірменська полукровка зі страху пустила метелика!
Себто пернула!
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02.03.2022 16:08 Ответить
дивлюсь я на стан іх техніки в Україні і щось мені пїдказує, що й з ядерною зброєю в них якісь негаразди. то кабель на мідь здали, то ракети не працюють.
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02.03.2022 13:58 Ответить
теж саме шо Рогозін з батутом
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02.03.2022 14:22 Ответить
все пропито давно
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02.03.2022 14:26 Ответить
В авиа технике по количеству и качеству они нас пока превосходят
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02.03.2022 15:04 Ответить
Чого-о? Ви вже і цьому розбираєтеся? Кацапи та якість -поняття
суть несумісні !
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02.03.2022 16:06 Ответить
разрушительной конечно.. но только для росии
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02.03.2022 13:59 Ответить
Вони намагаються захопити контроль над ядерними реакторами України ! Під час бойових дій буде пошкоджено обладнання і може виникнути аварійна ситуація в Україні і прилеглих територіях до нас !Але мерзота в бункері на глибині 1 км. !!!Людей цьому нечистому ніколи не було шкода і якби до ядерної війни воно не причетне - думаю такий сатанинський задум !!!
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02.03.2022 14:04 Ответить
іпанутий, пляяяя...
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02.03.2022 14:07 Ответить
Лошадке поплохело....
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02.03.2022 14:20 Ответить
А ця війна що зараз не руйнівна?" Росія не дозволить Україні"Вам уродам шовіністським пора вже закрити свої дозволялки і" хотелки" Хто вам дозволив знищувати Україну?
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02.03.2022 14:22 Ответить
Лошадь переела овса и ее понесло.
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02.03.2022 14:23 Ответить
Не люди создавали планету и жизнь на ней, и не должны её разрушать......
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02.03.2022 14:24 Ответить
Русский лавров, иди *****!
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02.03.2022 14:25 Ответить
Мнение этого старого мерина в мире уже никого не интересует.
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02.03.2022 14:28 Ответить
Коняка знову обвдовбалась та верещить!
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02.03.2022 14:34 Ответить
З ядерною зброєю всяко може бути.Програма дасть помилку .не вилетиь вибухне на місці запуску. не долетитьза межі росії.Як ви росіяни? Не думаєте про таке? Чи у вас на всіх бункерів вистачить?Хижак включає програму "ліквідація".Заодно вас забере з собою щоб бути президентом вічним на тому світі
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02.03.2022 14:39 Ответить
Да, друзей дохера- северная корея, венесуэла и белоруссия
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02.03.2022 14:57 Ответить
⚡️Украина приняла решение выдавать военнопленных из России их матерям, если они приедут за ними лично в Украину!
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02.03.2022 15:00 Ответить
Єдине про що можна вести перемовини після розгрому і знищення максимально можливої кількості кацапні то це про репарації. Якщо не закінчити розпочату кацапами війну зараз повним і остаточним розгромом і відновленням всіх українських кордонів, то вони залижуть рани і приповзуть знову. Тобто ми залишимось під загрозою і ніяких інвестицій, що доведено в останні 8 років!!!, не буде. Який сенс щось будувати "під знищення"? Це тільки у ЗЄ будували кацапам дороги замість озброювати армію і звільняти від окупантів Україну. Тепер дороги вбиті траками в гівно, міста України ******** і обстрілюють, гинуть українці а Бені пох...
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02.03.2022 15:07 Ответить
И кому он этот бред несёт за багато друзів?
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02.03.2022 15:08 Ответить
нельзя заканчивать войну восстановлением границ Украины... расия должна получить все сполна - ненависть, смерти кацапов и парад Победы на расии и ликвидацию после парада страны как таковой... чтобы даже вонючего духу не осталось...
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02.03.2022 15:12 Ответить
Oн не Лавров, a Kalantarov(yan). Dumaju chto vse znajut ob etom.
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02.03.2022 15:49 Ответить
Кінь педіальний вдає що кацапія світову війну не почала, вона вже йде і якщо ******** дальше будуть при владі то почнеться ядерна.
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02.03.2022 15:49 Ответить
Осёл, иди на ***!
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02.03.2022 16:18 Ответить
Титульная фотография - идеальное лицо русского мира.
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02.03.2022 17:23 Ответить
"Он также высказался о санкциях, заявив, что РФ "много друзей", поэтому ее нельзя изолировать."

Верно: станки, автомобили, смартфоны и другую технику РФ будет получать из Венесуэлы и Сирии.
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02.03.2022 17:27 Ответить
та ладно, Никарагуа тоже не бросит в беде
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02.03.2022 18:36 Ответить
Я ещё забыл упомянуть аятолл и Хизбаллу
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02.03.2022 18:41 Ответить
сдохни лживая сволочь!
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02.03.2022 20:43 Ответить
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