Російська крилата ракета влучила в будівлю міськради в Харкові, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків. Щойно ворожа крилата ракета влучила в будівлю міськради.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", - написав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не ходіть по центру міста! Б’ють по приміщенню міськради!", - керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко