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Російська крилата ракета влучила в будівлю міськради в Харкові, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків. Щойно ворожа крилата ракета влучила в будівлю міськради.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно, Харків, пряме влучання крилатою ракетою в будівлю міськради", - написав Геращенко. 

Російська крилата ракета влучила в будівлю міськради в Харкові, - Геращенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не ходіть по центру міста! Б’ють по приміщенню міськради!", - керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко

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Топ коментарі
+45
Щойно славний Байрактар розгромив ешелон з топливом із Білорусії разом з під'їзними коліями. Вся та техніка, яка стоїть під Києвом, тепер не може їхати - це одна з ключових операцій та величезний крок вперед в нашій перемозі !
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02.03.2022 14:07
+25
Твари
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02.03.2022 14:03
+23
РоSSияне, ваши дети и ваши правнуки будут платить до конца своих дней за эти преступления!!!
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02.03.2022 14:06
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Твари
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02.03.2022 14:03 Відповісти
Вони такі **...нати, що думають, що руйнування адмінбудівель дасть якійсь ефект?
Вони ж не в Кацапії....
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02.03.2022 14:04 Відповісти
Ось тому я їх і називаю всіх поголовно ватоголові
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02.03.2022 14:07 Відповісти
слабка армія в *********.
Німці до 1943 не громили міста і села, аж поки не почали програвати.
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02.03.2022 14:05 Відповісти
я не дуже гарно знаю, як відбувалось, архівів не бачила, а література переважно була радянською, але на мою думку більші руйнування робили саме радянська армія під гаслом - нічого ворогу.
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02.03.2022 14:11 Відповісти
ну принаймні саме Хрещатик підірвали саме НКВСники. Після цього німці здійснили каральні акції.
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02.03.2022 14:12 Відповісти
Между кацапофашистами и немецкими фашистами есть большая разница. Немцы захватывали чужую землю чтобы на ней жить и работать. Кацапы захватывают чужую землю чтобы ее разграбить и никто на ней не смог жить
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02.03.2022 14:13 Відповісти
Міськраду та облраду не чипали ані німці, ані совєти...
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02.03.2022 14:26 Відповісти
РоSSияне, ваши дети и ваши правнуки будут платить до конца своих дней за эти преступления!!!
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02.03.2022 14:06 Відповісти
Щойно славний Байрактар розгромив ешелон з топливом із Білорусії разом з під'їзними коліями. Вся та техніка, яка стоїть під Києвом, тепер не може їхати - це одна з ключових операцій та величезний крок вперед в нашій перемозі !
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02.03.2022 14:07 Відповісти
Раз не може їхати , так треба її спалити на фіг усю !!!
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02.03.2022 14:09 Відповісти
в господарстві пригодитсься
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02.03.2022 14:12 Відповісти
На фига - оно жрет дизель не экономно
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02.03.2022 14:15 Відповісти
Писал утром, повторюсь. Около 8 утра по мин времени были слышны хлопки, похожие на салюты с хаотичным интервалом. (бел-украинская граница). Что это было утверждать не могу, на исходящую арту не похоже, так как слишком хаотично. Не хочу вселять ложную надежду, но по всей видимости успехи ВСУ "немножко" больше, чем даются в сми.
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02.03.2022 14:16 Відповісти
Ракетчиків та пілотів рашки в полон не брати.
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02.03.2022 14:07 Відповісти
а остальним відрізать ногу ,а краще голову
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02.03.2022 14:18 Відповісти
Краще дупу- вони нею думають.
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02.03.2022 14:20 Відповісти
дупу караще на кол
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02.03.2022 14:44 Відповісти
Вчера один кацапский летун, который бомбил Новобоварский проспект был подбит и катапультировался. Когда он заметил, какие люди его встречают на земле возле авторынка "Лоск", он в воздухе завтрелился.
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02.03.2022 14:29 Відповісти
На Международной космической станции работает экипаж 66-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чары, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
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02.03.2022 14:08 Відповісти
Надо прив'язать кацапрв за веревочку и випустить в космос
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02.03.2022 14:10 Відповісти
Пусть отправят их десантом на родину через люк
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02.03.2022 14:22 Відповісти
Щоб цим тварям руки повідсихали, скільки можна утюжити Харків. Харків'яни, тримайтесь, хай Господь Вам допоможе і наша армія.
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02.03.2022 14:08 Відповісти
Згадав тут дещо, трохи дивне... А стіна Яценюка когось там затримада?!...
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02.03.2022 14:10 Відповісти
а ти чого думаєш, так повільно просуваються?
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02.03.2022 14:14 Відповісти
Так же как катера которых мы на какого то хера поназакупали вместо тех же Байрактаров и ПВО
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02.03.2022 14:15 Відповісти
посмотрите на карту военных действий - она от наземных войск больше, ракеты она не остановит, самолеты и вертолеты тоже
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02.03.2022 14:15 Відповісти
Будь ласка не згадуйте ту ганьбу.
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02.03.2022 14:17 Відповісти
Краще хай взагалі не було би кордону з россією, ніж та яценюкова стіна?
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02.03.2022 14:20 Відповісти
Яйценюх може десь разом з аваковим воює, може вони вже купу танків відбили у ворога та збираються захопити мінськ та московію
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02.03.2022 14:27 Відповісти
перший підсумок блокади ру - і це її перша реакція

Прощай, немитая Россия.

"Apple Pay - повний блок
Apple - повний вихід із ринку. Як кажуть, останній iPhone - це той, який у тебе є
Adidas - відмова від роботи зі збірною рф з футболу
Audi - виходять із ринку
AMD - заборона постачання в рф мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт
Amazon - повний блок всього рітейлу буде на десерт
Adobe - пропаганду рашисти тепер малюватимуть у paint. А, стоп! Теж навряд. Від руки.
British Petrolium - вийшли з Роснафти 20% акцій
BBC - відкликання ліцензій на мовлення
BMW - закриває заводи в рф, блокує постачання
Bolt - 5 млн євро допомоги Україні, а рашкованам - болт
Boeing - усередині країни скоро теж лише на лоукостах - перемога
Chevrolet - виходять з ринку рф
Cannes Festival - блокування делегації рф
Cadillac - виходять з ринку
Carlsberg - обмеження експорту в рф
Cex Io - криптомайданчик баніт ру користувачів
Cinema 4D - не працює програма
Coca Cola - вихід із ринку
Danone - вихід із ринку рф разом із дочірньою компанією простоквашино, яку п'ють ваші дітки, поки наші сплять у підвалах
Disney - скасування прокату всіх фільмів у рф
Dell - вихід з ринку
Dropbox - перестане працювати в країні за кілька днів
DHL - звертайтеся за порадами, як доставляти посилки руками та пішки, ми зараз робимо це з продуктами та ліками по всьому місту
Eurovision - дискваліфікація
Ericsson - вихід з ринку
Exxon Mobil - відкликають всіх фахівців з нафтових компаній рф
Etsy - блокування усіх балансів на ру рахунках
Facebook - бан акаунтів рф смі
FedEx - повна заборона постачання
Formula 1 - скасування турніру у Сочі
Ford - закриває усі магазини в рф
FIFA - дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у рашці
Google Pay - частковий блок
Google - 15 $ млн на гуманітарну допомогу Україні
Google Maps - блок інфо для росіян
Get Contact - розсилка по всіх користувачах рф правди
General Motors - зупиняє експорт
HP - ноутів більше не завезуть
Harley Davidson - припинення поставок. Нічні вовки тепер розсікатимуть на іжах із колясками
Instagram - блокування пропаганди
Intel - заборона постачання мікрочіпів
Jaguar - виходять з ринку
Jooble - видалили сервіс та зробили заяву. Втім, навіщо шукати роботу. Вона скоро залишиться тільки біля омона
KUNA - майнити крипту в ру користувачам без шансів
Lenovo - вихід з ринку
LinkedIn - готуються до повного виходу з країни
MOK - скасування всіх змагань
Mastercard - призупинення випуску карток, відключення кількох банків
Maersk - зупинка поставок в/з рф - прощавай шмот з Ali express і ASOS
Mercedes - вихід із країни
Megogo - видалення всіх російських фільмів
Metro - 10к співробітників - на вихід
Mitsubishi - працівники 141 сервісного центру - на вихід
Microsoft Office - обговорюється широкий комплекс заходів
Mobile World Congress-ру делегацію не акредитувати
NFT - блокування коштів користувачів рф та рб, переказ їх грошей Україні
NHL - повний блок для гравців з Росії
Netflix - блок для російських підписок, зупинка виробництва серіалів ру
Nike - закривають усі магазини
Nintendo - заборона на покупки у рублях
Nestle - закриває всі 6 фабрик в рф
OnlyFans - закриття в країні, дівчатка - на панель
Paysera - блокування
PayPal - заморозка рахунків на виведення
Paramount - блок кінопрокату
Parimatch - відкликали франшизу
Play Station - неможливо здійснити оплату
Pornhub - заборона доступу до контенту. Дрочіть на Регіну Тодоренко або Maruv, яка тиждень тому співала дифірамби вашому мегаринку
Porsche - вихід із рф
Renault - вихід із ринку
Samsung pay - блокування сервісу
Snapchat - аут з аппки в рф та **********, 15 млн $ допомоги Україні
Scania - вихід із рф
SpaceX - постачання Starlink Україні
Shell - розрив контракту з газпромом
Spotify - неможлива оплата передплати
Sony - блок кінопрокату
Twitter - не можна реєструвати акаунти громадянам рф
TikTok - масовий бан агресивних долбойопів і так званих змі
Toyota - 2600 співробітників, гоу в автоваз
UEFA - скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, 1 млн $ допомоги Україні, розрив контракту з генеральним спонсором газпром
https://t.me/c/1322594700/4837
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02.03.2022 14:15 Відповісти
Свифт 7 банков отключены!
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02.03.2022 14:19 Відповісти
кончени ******** це просто ****** як можна як рука у мрази подимается кнопку нажать по городу ракету **** кончение ублюдки кацапьё ******
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02.03.2022 14:15 Відповісти
Це в них назається "ученія", не вірте жодній казламордій тварині!
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02.03.2022 14:17 Відповісти
Кацапське бидло не заслуговує полону!
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02.03.2022 14:20 Відповісти
Цензор, почти полная тишина на сайте по Одессе. Тут вражеское корыто пасется. Собираем информационные крохи по телеграму. Успокаивайте или наоборот предупреждайте.
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02.03.2022 14:20 Відповісти
Вже підбили це корито)
https://t.me/DailyUkrainianNews/21505
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02.03.2022 14:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
Блд!!! Что вообще творится?? Где красный крест? Почему не организовывает вывоз детей? Ваши пишут, кто добрался до границы, что от Киева просят по 5000 долларов с человека, чтобы вывезти до границы. Зато от Одессы потоком идут наикрутейшие джипы с мордоворотами за рулем, которые спокойно себе пересекают границу. Не останавливаются даже, чтобы своим помочь, украинцам, которые с кучей детей и с парой сумок пешком идут к границе. Оккупировали рестораны в Кишиневе, бухают, жрут и кричат "Слава Украине". К ним идут наши волонтеры, просят помочь хотя бы с перевозом, с доставкой еды - не хотят, мол вам нужно вы и возите. А детей бомбят в Киеве и окрестностях. Что, блд, происходит
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02.03.2022 14:21 Відповісти
Забаньте москальского тролля! Мужчин через границу не пропускают украинские пограничники, а он и не в курсе.
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02.03.2022 14:27 Відповісти
ты лучше спроси у украинских пограничников, как и почему пропускают, а не ищи во мне москальского тролля, ****. Я каждый день на пропуске Паланка, перевожу украинских женщин и детей на своей машине бесплатно!
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02.03.2022 14:40 Відповісти
Bot vidvaly. Ne vstygnesh potratyty svoji fubli.
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02.03.2022 14:48 Відповісти
за 500 евро говорят пропускают, нам уж лучше знать чем вам из Финляндии, мы видим это своими глазами как через границу проходят некоторые "особи мужского пола", это конечно единицы, большиство мужиков довозят до границы семьи и потом назад на защиту Страны
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02.03.2022 15:25 Відповісти
на Чернігів, перед бомбардуванням, німці скинули листівки із зверненням до населення залишити місто щоб уникнути жертв... Так хто нацисти?!!!!
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02.03.2022 14:58 Відповісти
 
 