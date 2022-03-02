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Консультації щодо перемовин тривають, не виключено, що вони відбудуться сьогодні, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі тривають консультації щодо дати та місця другого раунду переговорів між українською та російською делегаціями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив у коментарі Укрінформу.
"Щодо перемовин. Невідомо, чи вони відбудуться. Зараз тривають консультації, на яких має бути призначено день, термін та місце. Консультації, дійсно, тривають. Дійсно, не виключається, що переговори можуть відбутися сьогодні (2 березня. – Ред.), але консультації ще тривають", – зазначив Арестович.
Він додав, що незабаром буде оприлюднено офіційну інформацію щодо цього.
Топ коментарі
+13 Запорізький козак
показати весь коментар02.03.2022 14:54
+8 Игорь Монахов
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+6 Joshua Merlin
показати весь коментар02.03.2022 14:56
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Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
Самое печальное только 30.03.22 конец
час бомбардують без перерви мирне населення? Це ж пародія!
Трагична пародія на людської крови. Хіба кров людська водиця?
Перемовини можуть бути тільки в зруйнованих кварталах наших міст, щоб повозити "пєрєгаворщікав" мордою по руїнах, щоб мовчали, як риби, слухали і злякано кивали своїми тупими головами!
https://www.youtube.com/watch?v=rJeFHyWwbls&t=78s
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Що,знов збрехав,коли говорив "ніяких перемовин поки обстрілюють мирне населеня!"
І ще- фактично це не переговори, а обмін та узгодження позицій. Ясно?
Вони обмінюються тезами, узгоджують/не узгоджують якісь деталі,розїжджаються щоб донести до керівництва відкриті та ЗАКРИТІ пункти. Ніяки рішеня НЕ приймаються.
Весь сенс перемовин - у ЗАКРИТІЙ частині,яку не можна довірити будь- яким іншим засобам спілкуваня.
Ещё пять дней назад думал сдохну от инфаркта, но сейчас кажется, что от смеха.
Бл., ещё бы мумию чЛенина привезли, насколько же они е б а н у т ы е
Если не сдавать - говорить не о чем!