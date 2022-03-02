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Консультації щодо перемовин тривають, не виключено, що вони відбудуться сьогодні, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Консультації щодо перемовин тривають, не виключено, що вони відбудуться сьогодні, - Арестович

Наразі тривають консультації щодо дати та місця другого раунду переговорів між українською та російською делегаціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив у коментарі Укрінформу.

"Щодо перемовин. Невідомо, чи вони відбудуться. Зараз тривають консультації, на яких має бути призначено день, термін та місце. Консультації, дійсно, тривають. Дійсно, не виключається, що переговори можуть відбутися сьогодні (2 березня. – Ред.), але консультації ще тривають", – зазначив Арестович.

Він додав, що незабаром буде оприлюднено офіційну інформацію щодо цього.

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Топ коментарі
+13

⚡️Акции Сбербанка на Лондонской бирже стали бесплатными, - глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
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02.03.2022 14:54
+8
угу.. "Подтвердилось присутствие Януковича в Минске. Не исключено, что Путин собирается объявить его "президентом Украины"

Ещё пять дней назад думал сдохну от инфаркта, но сейчас кажется, что от смеха.
Бл., ещё бы мумию чЛенина привезли, насколько же они е б а н у т ы е
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02.03.2022 15:15
+6
люся, то что ты проститут знает вся Украина... но какой педераст поставил тебя речь толкать в качестве позаштатного радныка... все знают, что ты брешешь, что в разведке работал только на мониторе, что... придет мир и украинцы обязательно разберутся... раз и навсегда... какому долбоёбу из руководства Украины пришло в голову выставлять дебильную проститутку глаголить о чем-то...
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02.03.2022 14:56
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⚡️Акции Сбербанка на Лондонской бирже стали бесплатными, - глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
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02.03.2022 14:54 Відповісти
На Международной космической станции работает экипаж 66-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чары, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
Самое печальное только 30.03.22 конец
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02.03.2022 14:55 Відповісти
люся, то что ты проститут знает вся Украина... но какой ******** поставил тебя речь толкать в качестве позаштатного радныка... все знают, что ты брешешь, что в разведке работал только на мониторе, что... придет мир и украинцы обязательно разберутся... раз и навсегда... какому ******** из руководства Украины пришло в голову выставлять дебильную проститутку глаголить о чем-то...
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02.03.2022 14:56 Відповісти
Рошенки ел быдло
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02.03.2022 15:14 Відповісти
Люди добрі! Як можна вести якись перемовини коли в той самий
час бомбардують без перерви мирне населення? Це ж пародія!
Трагична пародія на людської крови. Хіба кров людська водиця?
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02.03.2022 15:57 Відповісти
Точно! Ще й на території окупанта! Але плісняві завжди продаються, тільки прайс різний. В перший раз, мабуть озвучили цифри відступних, а ті поїхали погоджувати у недопалка.

Перемовини можуть бути тільки в зруйнованих кварталах наших міст, щоб повозити "пєрєгаворщікав" мордою по руїнах, щоб мовчали, як риби, слухали і злякано кивали своїми тупими головами!
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02.03.2022 17:07 Відповісти
На Євробачення має поїхати ось ця пісня


https://www.youtube.com/watch?v=rJeFHyWwbls&t=78s

Підспівуйте
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02.03.2022 14:56 Відповісти
Клирик https://www.youtube.com/watch?v=3LPz7HT_1Cw
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02.03.2022 15:04 Відповісти
там якраз..річ Дудаєва в кінці--сильна
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02.03.2022 15:09 Відповісти
А хіба припинилися обстріли цивільних?
Що,знов збрехав,коли говорив "ніяких перемовин поки обстрілюють мирне населеня!"
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02.03.2022 15:05 Відповісти
А що- хтось планує підписувати чергові Мінськи?
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02.03.2022 15:08 Відповісти
Не чув,але чув від зе по тб " ніяких перемовин поки обстрілюють мирне населеня!" ( чи інфраструктуру?).
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02.03.2022 17:07 Відповісти
Так Зеленського і нема на переговорах- тобто нічого непотрібного Україні він фізично не підпише.
І ще- фактично це не переговори, а обмін та узгодження позицій. Ясно?
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02.03.2022 17:17 Відповісти
Це тобі нічого не ясно! Вчись.
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02.03.2022 18:11 Відповісти
Ну, що зміг...
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02.03.2022 18:13 Відповісти
Лікбез. Такі перемовини ведуть ТІЛЬКИ за ПРЯМИМ дорученям глави держави(загальна міждержавна практика) і по ТЕЗАМ ГЛАВИ держави.
Вони обмінюються тезами, узгоджують/не узгоджують якісь деталі,розїжджаються щоб донести до керівництва відкриті та ЗАКРИТІ пункти. Ніяки рішеня НЕ приймаються.
Весь сенс перемовин - у ЗАКРИТІЙ частині,яку не можна довірити будь- яким іншим засобам спілкуваня.
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02.03.2022 19:28 Відповісти
ОйФСЬО!
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02.03.2022 19:38 Відповісти
А ти? Де ти тут дЄФАчЄк та мАльчЄкоФ знайшло? І які такі новини можеш дати людям, що вже 7 діб відбивають навалу рашистів? Ще й з Польщі.
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02.03.2022 15:20 Відповісти
Какие консультации, с кем, зачем, одним словом накуя разговаривать в априори с шизофрениками, прокаженными кацапами от которых шарахается уже весь мир !?
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02.03.2022 15:07 Відповісти
Аби обговорити умови капітуляції рейху.
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02.03.2022 15:10 Відповісти
угу.. "Подтвердилось присутствие Януковича в Минске. Не исключено, что Путин собирается объявить его "президентом Украины"

Ещё пять дней назад думал сдохну от инфаркта, но сейчас кажется, что от смеха.
Бл., ещё бы мумию чЛенина привезли, насколько же они е б а н у т ы е
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02.03.2022 15:15 Відповісти
Так воно ж їб*нуте зі слів Нємцова. Ще й без інтернету- печерна...пардон, бункера людина.
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02.03.2022 15:17 Відповісти
На *** эти переговоры с вурдалаками! Прямо сейчас, чтобы "надавить" на Украину перед переговорами, они накрыли градами 522-й микрорайон в Харькове, попали в дом, где живет моя мама, в 17-ю школу, в дргуие дома. Обстрел продолжается. Пусть сложат оружие, выметаются из Украины, а потом просят переговоры!
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02.03.2022 15:16 Відповісти
Ось про це на переговорах їм і скажуть- а вони передадуть *****.
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02.03.2022 15:18 Відповісти
Тільки ТАК ! І не йнакше !
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02.03.2022 15:59 Відповісти
і за скільки ви нас здасте?
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02.03.2022 15:26 Відповісти
У війську?
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02.03.2022 16:33 Відповісти
О чем можно с ними говорит
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02.03.2022 15:44 Відповісти
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02.03.2022 15:51 Відповісти
С кем консультируемся сдавать Украину?
Если не сдавать - говорить не о чем!
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02.03.2022 16:07 Відповісти
АРЕСТОВИЧ, ТИ РОЗУМІЄШ, ЩО МОСКАЛІЬ ТУЛЯТЬ ТВОЇМ ДРУЗЯМ-ДЕБІЛАМ В ОХВІСЕ ПРЕЗИДЕНТА ПРО ПЕРЕГОВОРИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАТЯГНУТИ ЧАС ДЛЯ ПІДВЕДЕННЯ ПІДКРИПЛЕННЯ? НЕ ТУПИ!
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02.03.2022 16:29 Відповісти
Валерік, давай,.. ти на переговори поїдеш. Стратег дебільниий. І іди туди, де послали корабель та не розганяй печальку. І ще, Арестович, Зеленський та інші твої та мої тут дописи не читають....
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02.03.2022 16:38 Відповісти
Здається, Арестович намагається відмивати мінського злочинця
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02.03.2022 16:31 Відповісти
Нас в прошлый раз они уже обманули...
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02.03.2022 16:39 Відповісти
В Илловайске тоже обманули...
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02.03.2022 16:40 Відповісти
 
 