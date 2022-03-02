УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18439 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
85939 170
війна (7386) Росія (28488) Подоляк Михайло (150)

Росія може запровадити 4 березня воєнний стан, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія може запровадити 4 березня воєнний стан, - Подоляк

4 березня в РФ може бути впроваджено воєнний стан, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Про це він пише у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Четвертого березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану у РФ. З тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв’язку із зовнішнім світом, об’ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями. По всій країні зараз починається евакуація тих, хто може собі це дозволити…", - написав він.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+76
⚡️Астана. Жители Казахстана собирают гуманитарную помощь украинцам
показати весь коментар
02.03.2022 15:32
+69
Пуйло боїться мітингів ..
Яке нице сцикло...
Воно завжди боялось сильних духом українців, тому й хоче знищити.
показати весь коментар
02.03.2022 15:32
+55
Москальщина перестане існувати.
показати весь коментар
02.03.2022 15:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
может объявить всеобщую мобилизацию. мозги промыты, железа совячего у него дохера. опять полезут. но это уже последний вздох будет у него. плохо, что сколько еще наших поляжет, чтобы остановить это мясо. конечно, они буде не мотивированы в основном, но нельзя исключать, что будут суки и идейные, которые сейчас наши города уничтожают. как-то так, что-то много написал.
показати весь коментар
02.03.2022 15:45 Відповісти
Это же нужно быть такими *********, чтобы самому себе в ногу выстрелить, корчиться от боли и орать. - памагите, хулиганы напали!
показати весь коментар
02.03.2022 15:46 Відповісти
на всяк випадок
московія має тактичну атомну зброя - ага ту саму що ми їм подарували завдяки цій старій совковій гниді Кравчуку, сподіваюсь вони її не застосують по нас. Там червоної кнопки не потрібно
термоядерний ********* оце це страшно.
показати весь коментар
02.03.2022 15:46 Відповісти
теперь понятно почему турки отказались вводить санкции - теперь все бабло с московии перетечет к туркам вместе со теми, кто сможет сбежать с баблом, ничего личного, бизнес
показати весь коментар
02.03.2022 15:47 Відповісти
Спасибо им за Байкатари..... Нехай кацапів роздінут та у одних лаптях залишат!
показати весь коментар
02.03.2022 15:53 Відповісти
в Украине хйло публично обосралось и будет в Московии закрывать всех, кто об этом знает и готов об этом сказать вслух
показати весь коментар
02.03.2022 15:47 Відповісти
Цікаво, там пропагандони глотку рвуть кажучи, що все зашибись, втрат нема і от от, а тут військовий стан, евакуація....
показати весь коментар
02.03.2022 15:47 Відповісти
У них же укладывается в голове, что можно градами себя заставить полюбить. Или быть православным коммунистом. Или автозак толкать. День опричника всё ближе, присутствуем при историческом событии, поворот колеса истории.
показати весь коментар
02.03.2022 17:12 Відповісти
Все что они могут - добровольно ввести бутылку.
показати весь коментар
02.03.2022 15:49 Відповісти
розміром з 5 літрову фінляндію
показати весь коментар
02.03.2022 18:10 Відповісти
У нас військовий стан для "вистояти і перемогти" а у кацапів для того щоб обідрати населення якому окупація не загрожує як липку. Вітаємо. Привчайтесь смоктати лапу, гризти сухарі і ходити строєм "по малєнькому - девочькі направо, мальчікі налево".
показати весь коментар
02.03.2022 15:49 Відповісти
A eto, tu prosrochku kotoroi kormili rasseiskih skotov, tu tozhe ogranichjat.
Kstati,jesli vojenoje polozhenije, eto chto uzhe Ukraina ****** rasseisku teritoriju, ne nu togda vsiop horosho.
показати весь коментар
02.03.2022 15:50 Відповісти
Хто знає:
оголошення військового стану в рашці означає в тому числі і проведення повної мобілізації?
показати весь коментар
02.03.2022 15:51 Відповісти
Мобілізація оголошується окремим указом, військовий стан необов'язковий, це для того щоб своє населення зашугати
показати весь коментар
02.03.2022 15:55 Відповісти
Та куди ж його ще шугати?
Вони й так повністю обісрані від страху там сидять
показати весь коментар
02.03.2022 16:12 Відповісти
nea, ogranichat kozlomordnih v jede, v pravah da i na ulicu toljko po razresheniju, jeshcho mozhno ih prinuditeljno zastavitj rabotatj na scarja.
показати весь коментар
02.03.2022 15:57 Відповісти
Швидше за все. Дехто пише, що ***** вводить ВС з остраху бути розірваним власними громадянами, але я дуже сумніваюсь, що там хтось збирається підійматись проти цього упиря. Скаже, що Україна напала на рассєю, всі в ружжо і буде закидати Україну свіжим гарматним м'ясом.
показати весь коментар
02.03.2022 15:59 Відповісти
ПОЧЕМУ ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЕННЫЙ СТАН В РАШЕ ?

все страны перекрывают раше дыхание и объяснить рашистская власть это обществу не сможет - проще объявить военный стан и концы в воду стратегической ошибке ****.
показати весь коментар
02.03.2022 15:53 Відповісти
Для мобилизации и против протестов
показати весь коментар
02.03.2022 16:02 Відповісти
Блин, пора китайцам разрешить занять их половину территории
показати весь коментар
02.03.2022 16:03 Відповісти
Это только начало. Потом будут хлебные карточки, выдача мыла 1 кусок в одни руки, 1 кг. сахара в месяц. И так далее.
показати весь коментар
02.03.2022 15:54 Відповісти
Цекру по кіло на брата забагато буде. Десь по грам 200.
показати весь коментар
02.03.2022 16:11 Відповісти
да я им и гавна на лопате не дал бы. Нехай дохнут.
показати весь коментар
02.03.2022 16:13 Відповісти
+ 100!
показати весь коментар
03.03.2022 02:07 Відповісти
Эта ипаная парашка у нас пастись начнет.
показати весь коментар
02.03.2022 16:25 Відповісти
К сожалению, это так. После Украины навалятся на нас. Причем, сейчас я почему-то уверен, что Украина победит. Но тем хуже будет для нас. Путин будет срывать злобу от поражения на нас. А наша армия трусы, будут убивать нас вместе с рашистами. Это уже было в январе. Нацгвардия Казахстана и российские десантники вместе зачищали улицы Алматы. По моим прикидкам, убито около 2 тыс. человек. Что делать, не знаю. Будем жить как писали в советских учебниках, под двойным гнетом , своих местных баев и царских колонизаторов.
показати весь коментар
02.03.2022 17:29 Відповісти
Я відчуваю що після цієї війни Україна буде членом ЄС і НАТО, а в Московії на озерах будуть знову квакати жаби
показати весь коментар
02.03.2022 15:54 Відповісти
нема чого..тепер нехай НАТО в ВСУ записуються
показати весь коментар
02.03.2022 16:21 Відповісти
А я мріяв про уральське море 😉
як казали москалі, що ми викопали Чорне море, може допоможемо росіянам викопати уральське(ну я маю на увазі добрі слова стимулу.... і поради тут копай, тут не копай)
показати весь коментар
03.03.2022 12:29 Відповісти
в общем, ваня, твои действия теперь такие: срочно меняешь свою двушку на Лосином Острове с доплатой на заимку где-нибудь неподалёку Имшегала (пока таких лохов переехать в расчленинград к вашим мильчаковым достаточно). На доплату купишь срочно на месте снегоход и мотор подвесной хороший, пока деньги не превратились в гофрокартон, а доллары не отняло твоё государство. Купи двустволку, а лучше две. Запас патронов (два ящика). Ну и по мелочи - дроби, пороха, капканов разных, килограмма три лески и крючков рыболовных. Это позволит тебе выжить, потому что "ножек Байдена" уже не будет, и железный занавес с грохотом уже опустился, придавив некоторых твоих соотечественников насмерть.
показати весь коментар
02.03.2022 15:57 Відповісти
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!
показати весь коментар
02.03.2022 15:57 Відповісти
Коротко
Мордор повинен бути знищений
.....
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
02.03.2022 15:58 Відповісти
Может китайцы что-то удумали. Просто как мысль....
показати весь коментар
02.03.2022 15:59 Відповісти
Косоокі тепер за безцінь будуть скуповувати ординські ресурси.
показати весь коментар
02.03.2022 16:03 Відповісти
Китайцям й думати не треба...путя перед ними й так стелеться...але останнім часом щось від россіян не чутно - да ми с Кітаєм! у нас юань будєт! мабуть й Китаю це смердяче підсанкційне лайно не треба...
показати весь коментар
02.03.2022 16:04 Відповісти
************ ******* опухший. С ума сошел вообще от жира.
показати весь коментар
02.03.2022 15:59 Відповісти
То не жир, то кортикостероиди, від раку обколовся, але вже пізно, гниє живим.
показати весь коментар
02.03.2022 16:01 Відповісти
А кацапня досі вірить у божественний ґеній ***** свого нєнаглядного?
показати весь коментар
02.03.2022 16:00 Відповісти
Або самоізоляція, або на Україну буде кинуто всі наявні залишки всього.
показати весь коментар
02.03.2022 16:01 Відповісти
насильно мобілізовані ще менше хочуть воювати
показати весь коментар
02.03.2022 16:21 Відповісти
Якщо орда полізе на нас у повному складі, то завале нас своїми трупами. Читав мемуари німців періоду Другої світової війни. То на них комісари гнали в прямому розумінні натовп, що перетворювався в гору трупів перед кулеметними гніздами. І нам доведеться підніматися всім народом зі зброєю в руках. Кацапам просто життєво необхідно знайти одного "полковника Штауффенберга", який гранатою, пластидом, кулею в лоб звільнить росію від цього абсолютно психічно хворого *****. Самий для них дешевий варіант.
показати весь коментар
02.03.2022 16:22 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 16:05 Відповісти
Шедевр
показати весь коментар
02.03.2022 16:14 Відповісти
Оркам нужно свежее убойное мясо!
показати весь коментар
02.03.2022 16:06 Відповісти
- Куме, ви чули, ***** на росії оголосив загальну мобілізацію!
- Вони воювати збираються?
- Та ні, могили копатимуть для тих кацапів, що вже навоювалися.
показати весь коментар
02.03.2022 16:06 Відповісти
Как же так, *****? Это признание того, что спецоперация провалилась. Сейчас ты будешь бегать между своими гражданами и дружками как клоп вонючий.
показати весь коментар
02.03.2022 16:10 Відповісти
Це була одна з головний цілей "спецоперації" в Україні - план Б по забезпеченню пожиттєвого керування путіним росією.
показати весь коментар
02.03.2022 16:10 Відповісти
***** заявляв, що йде в Україну проводити демілітаризацію. Проведе. Всю свою зброю залишить у нас металобрухтом.
показати весь коментар
02.03.2022 16:25 Відповісти
Кім Чин Ин: а шо, і так можна було?!
показати весь коментар
02.03.2022 16:16 Відповісти
Ого??? невже ядерною дубинкою ********?
показати весь коментар
02.03.2022 16:20 Відповісти
тепер залишки русогвардії будуть боронити вхід у бункер до останнього патрона.
показати весь коментар
02.03.2022 16:20 Відповісти
Та нам *****!
показати весь коментар
02.03.2022 16:22 Відповісти
Орки начнут мобилизироваать всех и слать на убой в Украину. Какое убоожество! Они просто хотят взять кол-вом, на большее они не способны.
показати весь коментар
02.03.2022 16:31 Відповісти
значит будут разбегаться и прятаться
показати весь коментар
02.03.2022 16:39 Відповісти
Кстати, такое же развитие событий ещё до войны предсказывал Дёмушкин.
показати весь коментар
02.03.2022 16:40 Відповісти
вы не поверите... эта картинка с 2014 года.... понимаете? эта картинка с 2014 года !!!!!

показати весь коментар
02.03.2022 16:45 Відповісти
Евакуація росіян-куди? В Китай чи Нікарагуа? Краще б у космос. Всіх.
показати весь коментар
02.03.2022 16:46 Відповісти
Евакуація росіян-куди?
У могили.
показати весь коментар
02.03.2022 18:25 Відповісти
І почне бамбить Варонеж. Тварини, блін
показати весь коментар
02.03.2022 16:46 Відповісти
МОСКВА, 2 июня 2021 г. - С 1 июня 2021 года в Российской Федерации введён в действие утверждённый Росстандартом национальный стандарт ГОСТ Р 22.3.17-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении.

Маасквичей будут выгонять из квартир на мороз.
показати весь коментар
02.03.2022 16:54 Відповісти
у них с февраля ввели гост по массовым захоронениям
прям набор гостов самых нужных
показати весь коментар
02.03.2022 16:56 Відповісти
вся мантра десятилетня про стабильность разрушилась мгновенно
нет ни стабильности и есть война
(главное нет войны, странно почему то именно так говорило рашен быдло
а войны с кем?
кто им угрожал?)
посидели в инете, в вк и ок
пора и родину любить
показати весь коментар
02.03.2022 16:55 Відповісти
Безсміху- а якщо готує до ядерноївійни? Бомбосховища, евакуація, продовольчі картки вводить?
показати весь коментар
02.03.2022 17:05 Відповісти
Зачем им военное положение, если они типа не воюют, а проводят специальную военную операцию? У них в СМИ запрещено употреблять слово "война".
показати весь коментар
02.03.2022 17:07 Відповісти
чтобы защитить "родину" от страшной "злобной" украиной
кукухой поехал
но важно понимать
дело не в нем одном, там десятилетие промывали мозги

якобы память о войне превратилась в фарс с военным карнавалом
"нас там нет" многие годы, и улыбались
они знали что происходит, что делает их страна
но все равно хихикали

пока в рожу хорошо не получат, не остановятся
показати весь коментар
02.03.2022 17:30 Відповісти
скажут ната нападает. там же сурреализм, паралельная параноидальная реальность, шизофрения и ментальный распад всего. не ищи там логики и здравого смысла.
показати весь коментар
02.03.2022 20:06 Відповісти
русияне. сейчас промедление смены вождя ,сыграет не на вас.
Его сменит другой народ , достойнее вас. Жуйте сопли...
показати весь коментар
02.03.2022 18:14 Відповісти
Ну вот и возвращения совка в реале. У тех в раше, которые орали про необходимости возвращения СССР 2.0, будет всё что желали. Очереди за хлебом, нехватка всего необходимого, всеобщая нищета, полицейский террор, тюрма за митинги, другое мнение и хранение валюты, выезд из страны только по особому разрешению итд. Про айфоны, BMW и прочие "западные" ништяки забудте. Смотри, скоро и ГУЛАГ 2.0 возновит. Росияне - вставайте и валите плешивого гнома вместе с ихним окружением прямо сейчас! Ибо завтра будет поздно.
показати весь коментар
02.03.2022 18:37 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 19:11 Відповісти
кинул боевых бурят боевых хачей боевых чукчей и на подходе боевые бульбаши. но все это оказалось мало. а психиатрическую помощь лидер раисси не получил, а значит свою паранойу и обиды будет продолжать и кидать еще русский фарш
показати весь коментар
02.03.2022 20:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 