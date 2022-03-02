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Росія може запровадити 4 березня воєнний стан, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
4 березня в РФ може бути впроваджено воєнний стан, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
Про це він пише у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Четвертого березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану у РФ. З тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв’язку із зовнішнім світом, об’ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями. По всій країні зараз починається евакуація тих, хто може собі це дозволити…", - написав він.
Топ коментарі
+76 Запорізький козак
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+69 Voloshka P.
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+55 PREDATOR PREDATOR
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Будь ласка, зачекайте...
московія має тактичну атомну зброя - ага ту саму що ми їм подарували завдяки цій старій совковій гниді Кравчуку, сподіваюсь вони її не застосують по нас. Там червоної кнопки не потрібно
термоядерний ********* оце це страшно.
Kstati,jesli vojenoje polozhenije, eto chto uzhe Ukraina ****** rasseisku teritoriju, ne nu togda vsiop horosho.
оголошення військового стану в рашці означає в тому числі і проведення повної мобілізації?
Вони й так повністю обісрані від страху там сидять
все страны перекрывают раше дыхание и объяснить рашистская власть это обществу не сможет - проще объявить военный стан и концы в воду стратегической ошибке ****.
як казали москалі, що ми викопали Чорне море, може допоможемо росіянам викопати уральське(ну я маю на увазі добрі слова стимулу.... і поради тут копай, тут не копай)
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!
Мордор повинен бути знищений
.....
Слава нації
Смерть москалям
- Вони воювати збираються?
- Та ні, могили копатимуть для тих кацапів, що вже навоювалися.
У могили.
Маасквичей будут выгонять из квартир на мороз.
прям набор гостов самых нужных
нет ни стабильности и есть война
(главное нет войны, странно почему то именно так говорило рашен быдло
а войны с кем?
кто им угрожал?)
посидели в инете, в вк и ок
пора и родину любить
кукухой поехал
но важно понимать
дело не в нем одном, там десятилетие промывали мозги
якобы память о войне превратилась в фарс с военным карнавалом
"нас там нет" многие годы, и улыбались
они знали что происходит, что делает их страна
но все равно хихикали
пока в рожу хорошо не получат, не остановятся
Его сменит другой народ , достойнее вас. Жуйте сопли...