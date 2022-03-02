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Новости Война в Украине
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Россия может ввести 4 марта военное положение, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия может ввести 4 марта военное положение, - Подоляк

4 марта в РФ может быть введено военное положение, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Четвертого марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, большими продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить…", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Украины уехали почти 836 тыс. человек, - ООН

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Топ комментарии
+76
⚡️Астана. Жители Казахстана собирают гуманитарную помощь украинцам
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02.03.2022 15:32
+69
Пуйло боїться мітингів ..
Яке нице сцикло...
Воно завжди боялось сильних духом українців, тому й хоче знищити.
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02.03.2022 15:32
+55
Москальщина перестане існувати.
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02.03.2022 15:32
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Страница 2 из 2
может объявить всеобщую мобилизацию. мозги промыты, железа совячего у него дохера. опять полезут. но это уже последний вздох будет у него. плохо, что сколько еще наших поляжет, чтобы остановить это мясо. конечно, они буде не мотивированы в основном, но нельзя исключать, что будут суки и идейные, которые сейчас наши города уничтожают. как-то так, что-то много написал.
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02.03.2022 15:45 Ответить
Это же нужно быть такими *********, чтобы самому себе в ногу выстрелить, корчиться от боли и орать. - памагите, хулиганы напали!
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02.03.2022 15:46 Ответить
на всяк випадок
московія має тактичну атомну зброя - ага ту саму що ми їм подарували завдяки цій старій совковій гниді Кравчуку, сподіваюсь вони її не застосують по нас. Там червоної кнопки не потрібно
термоядерний ********* оце це страшно.
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02.03.2022 15:46 Ответить
теперь понятно почему турки отказались вводить санкции - теперь все бабло с московии перетечет к туркам вместе со теми, кто сможет сбежать с баблом, ничего личного, бизнес
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02.03.2022 15:47 Ответить
Спасибо им за Байкатари..... Нехай кацапів роздінут та у одних лаптях залишат!
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02.03.2022 15:53 Ответить
в Украине хйло публично обосралось и будет в Московии закрывать всех, кто об этом знает и готов об этом сказать вслух
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02.03.2022 15:47 Ответить
Цікаво, там пропагандони глотку рвуть кажучи, що все зашибись, втрат нема і от от, а тут військовий стан, евакуація....
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02.03.2022 15:47 Ответить
У них же укладывается в голове, что можно градами себя заставить полюбить. Или быть православным коммунистом. Или автозак толкать. День опричника всё ближе, присутствуем при историческом событии, поворот колеса истории.
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02.03.2022 17:12 Ответить
Все что они могут - добровольно ввести бутылку.
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02.03.2022 15:49 Ответить
розміром з 5 літрову фінляндію
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02.03.2022 18:10 Ответить
У нас військовий стан для "вистояти і перемогти" а у кацапів для того щоб обідрати населення якому окупація не загрожує як липку. Вітаємо. Привчайтесь смоктати лапу, гризти сухарі і ходити строєм "по малєнькому - девочькі направо, мальчікі налево".
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02.03.2022 15:49 Ответить
A eto, tu prosrochku kotoroi kormili rasseiskih skotov, tu tozhe ogranichjat.
Kstati,jesli vojenoje polozhenije, eto chto uzhe Ukraina ****** rasseisku teritoriju, ne nu togda vsiop horosho.
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02.03.2022 15:50 Ответить
Хто знає:
оголошення військового стану в рашці означає в тому числі і проведення повної мобілізації?
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02.03.2022 15:51 Ответить
Мобілізація оголошується окремим указом, військовий стан необов'язковий, це для того щоб своє населення зашугати
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02.03.2022 15:55 Ответить
Та куди ж його ще шугати?
Вони й так повністю обісрані від страху там сидять
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02.03.2022 16:12 Ответить
nea, ogranichat kozlomordnih v jede, v pravah da i na ulicu toljko po razresheniju, jeshcho mozhno ih prinuditeljno zastavitj rabotatj na scarja.
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02.03.2022 15:57 Ответить
Швидше за все. Дехто пише, що ***** вводить ВС з остраху бути розірваним власними громадянами, але я дуже сумніваюсь, що там хтось збирається підійматись проти цього упиря. Скаже, що Україна напала на рассєю, всі в ружжо і буде закидати Україну свіжим гарматним м'ясом.
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02.03.2022 15:59 Ответить
ПОЧЕМУ ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЕННЫЙ СТАН В РАШЕ ?

все страны перекрывают раше дыхание и объяснить рашистская власть это обществу не сможет - проще объявить военный стан и концы в воду стратегической ошибке ****.
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02.03.2022 15:53 Ответить
Для мобилизации и против протестов
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02.03.2022 16:02 Ответить
Блин, пора китайцам разрешить занять их половину территории
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02.03.2022 16:03 Ответить
Это только начало. Потом будут хлебные карточки, выдача мыла 1 кусок в одни руки, 1 кг. сахара в месяц. И так далее.
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02.03.2022 15:54 Ответить
Цекру по кіло на брата забагато буде. Десь по грам 200.
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02.03.2022 16:11 Ответить
да я им и гавна на лопате не дал бы. Нехай дохнут.
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02.03.2022 16:13 Ответить
+ 100!
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03.03.2022 02:07 Ответить
Эта ипаная парашка у нас пастись начнет.
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02.03.2022 16:25 Ответить
К сожалению, это так. После Украины навалятся на нас. Причем, сейчас я почему-то уверен, что Украина победит. Но тем хуже будет для нас. Путин будет срывать злобу от поражения на нас. А наша армия трусы, будут убивать нас вместе с рашистами. Это уже было в январе. Нацгвардия Казахстана и российские десантники вместе зачищали улицы Алматы. По моим прикидкам, убито около 2 тыс. человек. Что делать, не знаю. Будем жить как писали в советских учебниках, под двойным гнетом , своих местных баев и царских колонизаторов.
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02.03.2022 17:29 Ответить
Я відчуваю що після цієї війни Україна буде членом ЄС і НАТО, а в Московії на озерах будуть знову квакати жаби
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02.03.2022 15:54 Ответить
нема чого..тепер нехай НАТО в ВСУ записуються
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02.03.2022 16:21 Ответить
А я мріяв про уральське море 😉
як казали москалі, що ми викопали Чорне море, може допоможемо росіянам викопати уральське(ну я маю на увазі добрі слова стимулу.... і поради тут копай, тут не копай)
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03.03.2022 12:29 Ответить
в общем, ваня, твои действия теперь такие: срочно меняешь свою двушку на Лосином Острове с доплатой на заимку где-нибудь неподалёку Имшегала (пока таких лохов переехать в расчленинград к вашим мильчаковым достаточно). На доплату купишь срочно на месте снегоход и мотор подвесной хороший, пока деньги не превратились в гофрокартон, а доллары не отняло твоё государство. Купи двустволку, а лучше две. Запас патронов (два ящика). Ну и по мелочи - дроби, пороха, капканов разных, килограмма три лески и крючков рыболовных. Это позволит тебе выжить, потому что "ножек Байдена" уже не будет, и железный занавес с грохотом уже опустился, придавив некоторых твоих соотечественников насмерть.
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02.03.2022 15:57 Ответить
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!
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02.03.2022 15:57 Ответить
Коротко
Мордор повинен бути знищений
.....
Слава нації
Смерть москалям
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02.03.2022 15:58 Ответить
Может китайцы что-то удумали. Просто как мысль....
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02.03.2022 15:59 Ответить
Косоокі тепер за безцінь будуть скуповувати ординські ресурси.
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02.03.2022 16:03 Ответить
Китайцям й думати не треба...путя перед ними й так стелеться...але останнім часом щось від россіян не чутно - да ми с Кітаєм! у нас юань будєт! мабуть й Китаю це смердяче підсанкційне лайно не треба...
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02.03.2022 16:04 Ответить
************ ******* опухший. С ума сошел вообще от жира.
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02.03.2022 15:59 Ответить
То не жир, то кортикостероиди, від раку обколовся, але вже пізно, гниє живим.
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02.03.2022 16:01 Ответить
А кацапня досі вірить у божественний ґеній ***** свого нєнаглядного?
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02.03.2022 16:00 Ответить
Або самоізоляція, або на Україну буде кинуто всі наявні залишки всього.
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02.03.2022 16:01 Ответить
насильно мобілізовані ще менше хочуть воювати
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02.03.2022 16:21 Ответить
Якщо орда полізе на нас у повному складі, то завале нас своїми трупами. Читав мемуари німців періоду Другої світової війни. То на них комісари гнали в прямому розумінні натовп, що перетворювався в гору трупів перед кулеметними гніздами. І нам доведеться підніматися всім народом зі зброєю в руках. Кацапам просто життєво необхідно знайти одного "полковника Штауффенберга", який гранатою, пластидом, кулею в лоб звільнить росію від цього абсолютно психічно хворого *****. Самий для них дешевий варіант.
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02.03.2022 16:22 Ответить
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02.03.2022 16:05 Ответить
Шедевр
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02.03.2022 16:14 Ответить
Оркам нужно свежее убойное мясо!
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02.03.2022 16:06 Ответить
- Куме, ви чули, ***** на росії оголосив загальну мобілізацію!
- Вони воювати збираються?
- Та ні, могили копатимуть для тих кацапів, що вже навоювалися.
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02.03.2022 16:06 Ответить
Как же так, *****? Это признание того, что спецоперация провалилась. Сейчас ты будешь бегать между своими гражданами и дружками как клоп вонючий.
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02.03.2022 16:10 Ответить
Це була одна з головний цілей "спецоперації" в Україні - план Б по забезпеченню пожиттєвого керування путіним росією.
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02.03.2022 16:10 Ответить
***** заявляв, що йде в Україну проводити демілітаризацію. Проведе. Всю свою зброю залишить у нас металобрухтом.
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02.03.2022 16:25 Ответить
Кім Чин Ин: а шо, і так можна було?!
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02.03.2022 16:16 Ответить
Ого??? невже ядерною дубинкою ********?
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02.03.2022 16:20 Ответить
тепер залишки русогвардії будуть боронити вхід у бункер до останнього патрона.
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02.03.2022 16:20 Ответить
Та нам *****!
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02.03.2022 16:22 Ответить
Орки начнут мобилизироваать всех и слать на убой в Украину. Какое убоожество! Они просто хотят взять кол-вом, на большее они не способны.
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02.03.2022 16:31 Ответить
значит будут разбегаться и прятаться
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02.03.2022 16:39 Ответить
Кстати, такое же развитие событий ещё до войны предсказывал Дёмушкин.
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02.03.2022 16:40 Ответить
вы не поверите... эта картинка с 2014 года.... понимаете? эта картинка с 2014 года !!!!!

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02.03.2022 16:45 Ответить
Евакуація росіян-куди? В Китай чи Нікарагуа? Краще б у космос. Всіх.
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02.03.2022 16:46 Ответить
Евакуація росіян-куди?
У могили.
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02.03.2022 18:25 Ответить
І почне бамбить Варонеж. Тварини, блін
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02.03.2022 16:46 Ответить
МОСКВА, 2 июня 2021 г. - С 1 июня 2021 года в Российской Федерации введён в действие утверждённый Росстандартом национальный стандарт ГОСТ Р 22.3.17-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении.

Маасквичей будут выгонять из квартир на мороз.
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02.03.2022 16:54 Ответить
у них с февраля ввели гост по массовым захоронениям
прям набор гостов самых нужных
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02.03.2022 16:56 Ответить
вся мантра десятилетня про стабильность разрушилась мгновенно
нет ни стабильности и есть война
(главное нет войны, странно почему то именно так говорило рашен быдло
а войны с кем?
кто им угрожал?)
посидели в инете, в вк и ок
пора и родину любить
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02.03.2022 16:55 Ответить
Безсміху- а якщо готує до ядерноївійни? Бомбосховища, евакуація, продовольчі картки вводить?
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02.03.2022 17:05 Ответить
Зачем им военное положение, если они типа не воюют, а проводят специальную военную операцию? У них в СМИ запрещено употреблять слово "война".
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02.03.2022 17:07 Ответить
чтобы защитить "родину" от страшной "злобной" украиной
кукухой поехал
но важно понимать
дело не в нем одном, там десятилетие промывали мозги

якобы память о войне превратилась в фарс с военным карнавалом
"нас там нет" многие годы, и улыбались
они знали что происходит, что делает их страна
но все равно хихикали

пока в рожу хорошо не получат, не остановятся
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02.03.2022 17:30 Ответить
скажут ната нападает. там же сурреализм, паралельная параноидальная реальность, шизофрения и ментальный распад всего. не ищи там логики и здравого смысла.
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02.03.2022 20:06 Ответить
русияне. сейчас промедление смены вождя ,сыграет не на вас.
Его сменит другой народ , достойнее вас. Жуйте сопли...
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02.03.2022 18:14 Ответить
Ну вот и возвращения совка в реале. У тех в раше, которые орали про необходимости возвращения СССР 2.0, будет всё что желали. Очереди за хлебом, нехватка всего необходимого, всеобщая нищета, полицейский террор, тюрма за митинги, другое мнение и хранение валюты, выезд из страны только по особому разрешению итд. Про айфоны, BMW и прочие "западные" ништяки забудте. Смотри, скоро и ГУЛАГ 2.0 возновит. Росияне - вставайте и валите плешивого гнома вместе с ихним окружением прямо сейчас! Ибо завтра будет поздно.
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02.03.2022 18:37 Ответить
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02.03.2022 19:11 Ответить
кинул боевых бурят боевых хачей боевых чукчей и на подходе боевые бульбаши. но все это оказалось мало. а психиатрическую помощь лидер раисси не получил, а значит свою паранойу и обиды будет продолжать и кидать еще русский фарш
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02.03.2022 20:03 Ответить
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