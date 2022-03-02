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Россия может ввести 4 марта военное положение, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
4 марта в РФ может быть введено военное положение, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Об этом он пишет в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Четвертого марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, большими продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить…", - написал он.
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+76 Запорізький козак
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Пожалуйста, подождите...
московія має тактичну атомну зброя - ага ту саму що ми їм подарували завдяки цій старій совковій гниді Кравчуку, сподіваюсь вони її не застосують по нас. Там червоної кнопки не потрібно
термоядерний ********* оце це страшно.
Kstati,jesli vojenoje polozhenije, eto chto uzhe Ukraina ****** rasseisku teritoriju, ne nu togda vsiop horosho.
оголошення військового стану в рашці означає в тому числі і проведення повної мобілізації?
Вони й так повністю обісрані від страху там сидять
все страны перекрывают раше дыхание и объяснить рашистская власть это обществу не сможет - проще объявить военный стан и концы в воду стратегической ошибке ****.
як казали москалі, що ми викопали Чорне море, може допоможемо росіянам викопати уральське(ну я маю на увазі добрі слова стимулу.... і поради тут копай, тут не копай)
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!
Мордор повинен бути знищений
.....
Слава нації
Смерть москалям
- Вони воювати збираються?
- Та ні, могили копатимуть для тих кацапів, що вже навоювалися.
У могили.
Маасквичей будут выгонять из квартир на мороз.
прям набор гостов самых нужных
нет ни стабильности и есть война
(главное нет войны, странно почему то именно так говорило рашен быдло
а войны с кем?
кто им угрожал?)
посидели в инете, в вк и ок
пора и родину любить
кукухой поехал
но важно понимать
дело не в нем одном, там десятилетие промывали мозги
якобы память о войне превратилась в фарс с военным карнавалом
"нас там нет" многие годы, и улыбались
они знали что происходит, что делает их страна
но все равно хихикали
пока в рожу хорошо не получат, не остановятся
Его сменит другой народ , достойнее вас. Жуйте сопли...