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Евакуйовані на Львівщину чоловіки мають стати на військовий облік, - Садовий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За наказом Львівської обласної військової адміністрації чоловіки віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом доби з прибуття на Львівщину.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", - написав він.
Садовий наголосив, що накази військових адміністрацій в період воєнного стану є обов’язковими до виконання.
Топ коментарі
+28 Gal
показати весь коментар02.03.2022 17:07
+17 Шимус
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+11 kuba
показати весь коментар02.03.2022 17:08
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Будь ласка, зачекайте...
не у всех есть возможность доехать до ближайшего военкомата.
Перевага у людей, що мають досвід.
Да, в стране война. Но и есть много таких которые в мирное время бегали в "войнушки" играли а сейчас сидят дома. А есть и те у которых нет опыта воевать, но они помогают чем могут - например волонтерство, проведение той же самой информационной войны - чем они хуже?
https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_u-rosiyi-pochali-mobilizaciyu-zapasu-dzherelo/1073537
Обьявление мобилизации в паРаше будет означать что 150-ти тысячную группировку войск уже раздолбали в хлам...
Все равно они никуда не выедут и находятся в тылу как резерв, если надо будет то пойдут от туда где остановились
В мене всі сусіди, знайомі....у яких держпосади, бізнес, приватні будинки, тобто є що боронити у цій країні...В паніці покидали цю країну...Були випадки навіть, що здорові мужики, незаконно переходили через польсько-український кордон...тобто пішо через прикордонну полосу, таємними стежками.....
І навпаки....залишилися в країні і готові її боронити ті, на кого б ніколи не подумав....яким ця країна не дала нічого, у яких за душою нішиша....