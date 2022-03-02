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Евакуйовані на Львівщину чоловіки мають стати на військовий облік, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Евакуйовані на Львівщину чоловіки мають стати на військовий облік, - Садовий

За наказом Львівської обласної військової адміністрації чоловіки віком від 18 до 60 років мають стати на військовий облік протягом доби з прибуття на Львівщину.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", - написав він.

Садовий наголосив, що накази військових адміністрацій в період воєнного стану є обов’язковими до виконання.

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Топ коментарі
+28
Є суки такі, є. Повтікали к біндєровцам, а звідти кричать, щоб Кієв здалі, бо їм, бач, бабло пропадає.
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02.03.2022 17:07
+17
гоша иди туда куда идут рузге корабли да гоша 3й слева тоже гоша и его позывной фантомас
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02.03.2022 17:10
+11
Спрятались , крысюки
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02.03.2022 17:08
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02.03.2022 17:06 Відповісти
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зря ржешь сепар
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02.03.2022 17:08 Відповісти
гоша иди туда куда идут рузге корабли да гоша 3й слева тоже гоша и его позывной фантомас
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02.03.2022 17:10 Відповісти
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ты мудачило обдолбанное
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02.03.2022 17:11 Відповісти
так что там ещё а Гоша ? где там ближайшее отделение моно банка ?
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02.03.2022 17:12 Відповісти
гоша, человек смеется от того,что эти мужчины как раз поэтому и убегали, а нет, не получится.Война гоша
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02.03.2022 17:17 Відповісти
семки по карманам все разложили?
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02.03.2022 17:22 Відповісти
Є суки такі, є. Повтікали к біндєровцам, а звідти кричать, щоб Кієв здалі, бо їм, бач, бабло пропадає.
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02.03.2022 17:07 Відповісти
хто постив фотки коли-катлети звідти
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02.03.2022 17:13 Відповісти
Спрятались , крысюки
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02.03.2022 17:08 Відповісти
Браво! И отправить этих в горячие точки. А также тех, кто на ж.д. в Киеве не пускал женщин с детьми в поезд (это доказано по нашему телеканалу).
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02.03.2022 17:10 Відповісти
Штраф батальоны не кто не отменял
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02.03.2022 17:24 Відповісти
Согласен, если из них сделать отряд. Но если по одному в каждый взвод и предупредить бойцов о их возможном предательстве, как ты думаешь, что будет сними, и какой воспитательный процесс будет проведен? И как узнав об этом поступят потенциальные "беженцы"?
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02.03.2022 17:28 Відповісти
Согласен. Но сейчас война, объявлена всеобщая мобилизация. После нашей победы, дойдут руки и до таких. Только нужно объявить сейчас о тех, кто проявил трусость. Если будешь переводить стрелки на меня, то я пенсионер и здоровье никудышнее, раза пять наклонюсь и приходится делать себе укол магнезии. А вот в селе помогаю в мере своих сил. Слежу за светомаскировкой. Помогаю продуктами одиноких за свою пенсию.
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02.03.2022 17:43 Відповісти
Работы им хватит за глаза и без оружия
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02.03.2022 18:22 Відповісти
сделайте возможность стать на военный учет в Дийе.
не у всех есть возможность доехать до ближайшего военкомата.
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02.03.2022 17:11 Відповісти
Это правда. Моей знакомой, сын два дня пытался доехать в военкомат из села. Автобусы не ходят, попутки боятся брать, видя молодого парня с сумкой. Он незадолго до войны был демобилизован с АТО. Местные ломили цену. Село маленькое.
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02.03.2022 17:35 Відповісти
Це лайно нікому не потрібне: я два дні чекав, а сотні людей досі чекають.
Перевага у людей, що мають досвід.
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02.03.2022 17:13 Відповісти
чтоб стрелять нужны опытные, а остальные нужны, чтоб убирать, стирать и окопы рыть.
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02.03.2022 17:15 Відповісти
Очень классно Вы определил кто "говно" а кто нет. А если человек выехал, чтобы спасти друзей\жену\детей\стариков?

Да, в стране война. Но и есть много таких которые в мирное время бегали в "войнушки" играли а сейчас сидят дома. А есть и те у которых нет опыта воевать, но они помогают чем могут - например волонтерство, проведение той же самой информационной войны - чем они хуже?
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02.03.2022 17:59 Відповісти
Если человек не имеет боевого опыта, не проходил срочку, не учился на военной кафедре. То толку от него не особо, лучше бы работал и пополнял бюджет + волонтерил(много логистики и перемещение разного шмота по стране необходимо)
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02.03.2022 17:15 Відповісти
Та срочка жо жопи 3 патрона и все
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02.03.2022 17:21 Відповісти
На расєє скоро почнуть нову мобілізацію. Ось для цього ширма з воєнним станом і потрібна. Будуть збирати свіжих уйобків, які замість того, щоб виступити проти режиму чи сховатись по лісах, поїдуть вбивати мирне населення України. А потім у полоні будуть розповідати казки про "нас заставілі", "ми нє зналі"...
https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_u-rosiyi-pochali-mobilizaciyu-zapasu-dzherelo/1073537
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02.03.2022 17:17 Відповісти
Не начнут...
Обьявление мобилизации в паРаше будет означать что 150-ти тысячную группировку войск уже раздолбали в хлам...
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02.03.2022 17:19 Відповісти
***** накаже - попруть. Там нікого запитувати не будуть.
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02.03.2022 17:24 Відповісти
Эта группировка и так уже на грани потери боеспособности. Для этого не надо 150тыс. жмуров. И 10 тыс.хватит.
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02.03.2022 17:28 Відповісти
вже шлють повістки 😡
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02.03.2022 18:09 Відповісти
Начнут, пуйлу пофиг сколько сдохнет, он и 200к положит. Оно конченное, уже стало ясно, что не отступит, что бы не случилось, а как мы можем выиграть эту войну? Москву взять? Такой себе план. Рашка же объявит военное положение - посадит всех по домам и объявит всеобщую мобилизацию, конфликт можно растянуть хоть на года... Надежда на то, что его кто-то придушит...
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02.03.2022 18:37 Відповісти
100 відсотків погоджуюсь, але пан Андрій повинен також своїм прикладом показати виконання цього розпорядження- двоє старших його хлопців також повинні стояти на військовому обліку
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02.03.2022 17:17 Відповісти
Пусть в тылу работают
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02.03.2022 17:22 Відповісти
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а британия и пиндосы завозить в местность свою говядину не готовы, считают, шо местные свыниной обойдутся
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02.03.2022 17:27 Відповісти
Пьянь какая-то прилезла ...вякает что-то. Ты хто? Почему ещё не в чернозёме?
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02.03.2022 17:31 Відповісти
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так твоя вагина торчит оттуда, та и ты там шо то нечлленораздельное хрипишь, шо рот тоже тесно занят?
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02.03.2022 17:33 Відповісти
Отвечать на вопрос,мразь? Ты почему ещё не сдох?
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02.03.2022 17:35 Відповісти
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ты шо, с того света вже рыгаешь, ******? тебя там св. петр не попотчевал чем-нить твердым в уста сахарные? 😂
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02.03.2022 17:36 Відповісти
Балаболка подшконарная.
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02.03.2022 17:37 Відповісти
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а где твий автомат? в дупло себе засунул? можешь нажать курок
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02.03.2022 17:39 Відповісти
А Садовой чем лучше их?
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02.03.2022 17:27 Відповісти
От і рівноправья, нащо тоді в конституції рівноправья чоловіків і жінок? Нащо тодфемінітиви? Нє, не чоловіків треба перестати призивати, а призивати і чоловіків і жінок без дітей дошкільного віку.
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02.03.2022 17:29 Відповісти
как на работу брать в офис так дєвочку только...
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02.03.2022 17:46 Відповісти
Многие уехали не от жизни хорошей, а у кого например повредили жильё или нет возможности жить там где жили раньше повреждена инфраструктура и т.д. Тем более что поехали в основном у кого семьи, дети. Я сам пошел в тероборону но мне сказали ждать, всё заполнено. Тогда я стал заниматься информационной войной, там где я могу чем то полезен. А эти люди что уехали они и так в шоке, а Садовый решил ещё их и тут покошмарить.. Это позор.
Все равно они никуда не выедут и находятся в тылу как резерв, если надо будет то пойдут от туда где остановились
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02.03.2022 17:32 Відповісти
Что значит кошмарить ??? Они должны стать на учет и похер от какой жизни они там
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02.03.2022 18:26 Відповісти
как сочетается военная повинность и рост цен на все. Мобилизация и рыночная экономика?
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02.03.2022 17:45 Відповісти
Ця війна багатьом очі відкрила на нашу країну...І я також прозрів, яку несправедливу країну ми зробили за ці 30років...

В мене всі сусіди, знайомі....у яких держпосади, бізнес, приватні будинки, тобто є що боронити у цій країні...В паніці покидали цю країну...Були випадки навіть, що здорові мужики, незаконно переходили через польсько-український кордон...тобто пішо через прикордонну полосу, таємними стежками.....

І навпаки....залишилися в країні і готові її боронити ті, на кого б ніколи не подумав....яким ця країна не дала нічого, у яких за душою нішиша....
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02.03.2022 18:29 Відповісти
 
 