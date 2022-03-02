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Эвакуированные во Львовскую область мужчины должны стать на военный учет, - Садовый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По приказу Львовской областной военной администрации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет в течение суток по прибытию во Львовскую область.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на военный учет", – написал он.
Садовый подчеркнул, что приказы военных администраций в период военного положения обязательны к исполнению.
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не у всех есть возможность доехать до ближайшего военкомата.
Перевага у людей, що мають досвід.
Да, в стране война. Но и есть много таких которые в мирное время бегали в "войнушки" играли а сейчас сидят дома. А есть и те у которых нет опыта воевать, но они помогают чем могут - например волонтерство, проведение той же самой информационной войны - чем они хуже?
https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_u-rosiyi-pochali-mobilizaciyu-zapasu-dzherelo/1073537
Обьявление мобилизации в паРаше будет означать что 150-ти тысячную группировку войск уже раздолбали в хлам...
Все равно они никуда не выедут и находятся в тылу как резерв, если надо будет то пойдут от туда где остановились
В мене всі сусіди, знайомі....у яких держпосади, бізнес, приватні будинки, тобто є що боронити у цій країні...В паніці покидали цю країну...Були випадки навіть, що здорові мужики, незаконно переходили через польсько-український кордон...тобто пішо через прикордонну полосу, таємними стежками.....
І навпаки....залишилися в країні і готові її боронити ті, на кого б ніколи не подумав....яким ця країна не дала нічого, у яких за душою нішиша....