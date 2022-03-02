РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
50378 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
14997 49
война (6519) Львов (1759) Садовый (339)

Эвакуированные во Львовскую область мужчины должны стать на военный учет, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Эвакуированные во Львовскую область мужчины должны стать на военный учет, - Садовый

По приказу Львовской областной военной администрации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет в течение суток по прибытию во Львовскую область.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на военный учет", – написал он.

Садовый подчеркнул, что приказы военных администраций в период военного положения обязательны к исполнению.

Также читайте: Украина отдаст российских пленных, если за ними приедут матери, - Геращенко

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+28
Є суки такі, є. Повтікали к біндєровцам, а звідти кричать, щоб Кієв здалі, бо їм, бач, бабло пропадає.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:07
+17
гоша иди туда куда идут рузге корабли да гоша 3й слева тоже гоша и его позывной фантомас
показать весь комментарий
02.03.2022 17:10
+11
Спрятались , крысюки
показать весь комментарий
02.03.2022 17:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
02.03.2022 17:06 Ответить
комментарий отмечен как спам
зря ржешь сепар
показать весь комментарий
02.03.2022 17:08 Ответить
гоша иди туда куда идут рузге корабли да гоша 3й слева тоже гоша и его позывной фантомас
показать весь комментарий
02.03.2022 17:10 Ответить
комментарий отмечен как спам
ты мудачило обдолбанное
показать весь комментарий
02.03.2022 17:11 Ответить
так что там ещё а Гоша ? где там ближайшее отделение моно банка ?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:12 Ответить
гоша, человек смеется от того,что эти мужчины как раз поэтому и убегали, а нет, не получится.Война гоша
показать весь комментарий
02.03.2022 17:17 Ответить
семки по карманам все разложили?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:22 Ответить
Є суки такі, є. Повтікали к біндєровцам, а звідти кричать, щоб Кієв здалі, бо їм, бач, бабло пропадає.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:07 Ответить
хто постив фотки коли-катлети звідти
показать весь комментарий
02.03.2022 17:13 Ответить
Спрятались , крысюки
показать весь комментарий
02.03.2022 17:08 Ответить
Браво! И отправить этих в горячие точки. А также тех, кто на ж.д. в Киеве не пускал женщин с детьми в поезд (это доказано по нашему телеканалу).
показать весь комментарий
02.03.2022 17:10 Ответить
Штраф батальоны не кто не отменял
показать весь комментарий
02.03.2022 17:24 Ответить
Согласен, если из них сделать отряд. Но если по одному в каждый взвод и предупредить бойцов о их возможном предательстве, как ты думаешь, что будет сними, и какой воспитательный процесс будет проведен? И как узнав об этом поступят потенциальные "беженцы"?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:28 Ответить
Согласен. Но сейчас война, объявлена всеобщая мобилизация. После нашей победы, дойдут руки и до таких. Только нужно объявить сейчас о тех, кто проявил трусость. Если будешь переводить стрелки на меня, то я пенсионер и здоровье никудышнее, раза пять наклонюсь и приходится делать себе укол магнезии. А вот в селе помогаю в мере своих сил. Слежу за светомаскировкой. Помогаю продуктами одиноких за свою пенсию.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:43 Ответить
Работы им хватит за глаза и без оружия
показать весь комментарий
02.03.2022 18:22 Ответить
сделайте возможность стать на военный учет в Дийе.
не у всех есть возможность доехать до ближайшего военкомата.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:11 Ответить
Это правда. Моей знакомой, сын два дня пытался доехать в военкомат из села. Автобусы не ходят, попутки боятся брать, видя молодого парня с сумкой. Он незадолго до войны был демобилизован с АТО. Местные ломили цену. Село маленькое.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:35 Ответить
Це лайно нікому не потрібне: я два дні чекав, а сотні людей досі чекають.
Перевага у людей, що мають досвід.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:13 Ответить
чтоб стрелять нужны опытные, а остальные нужны, чтоб убирать, стирать и окопы рыть.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:15 Ответить
Очень классно Вы определил кто "говно" а кто нет. А если человек выехал, чтобы спасти друзей\жену\детей\стариков?

Да, в стране война. Но и есть много таких которые в мирное время бегали в "войнушки" играли а сейчас сидят дома. А есть и те у которых нет опыта воевать, но они помогают чем могут - например волонтерство, проведение той же самой информационной войны - чем они хуже?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:59 Ответить
Если человек не имеет боевого опыта, не проходил срочку, не учился на военной кафедре. То толку от него не особо, лучше бы работал и пополнял бюджет + волонтерил(много логистики и перемещение разного шмота по стране необходимо)
показать весь комментарий
02.03.2022 17:15 Ответить
Та срочка жо жопи 3 патрона и все
показать весь комментарий
02.03.2022 17:21 Ответить
На расєє скоро почнуть нову мобілізацію. Ось для цього ширма з воєнним станом і потрібна. Будуть збирати свіжих уйобків, які замість того, щоб виступити проти режиму чи сховатись по лісах, поїдуть вбивати мирне населення України. А потім у полоні будуть розповідати казки про "нас заставілі", "ми нє зналі"...
https://m.gazeta.ua/articles/world-life/_u-rosiyi-pochali-mobilizaciyu-zapasu-dzherelo/1073537
показать весь комментарий
02.03.2022 17:17 Ответить
Не начнут...
Обьявление мобилизации в паРаше будет означать что 150-ти тысячную группировку войск уже раздолбали в хлам...
показать весь комментарий
02.03.2022 17:19 Ответить
***** накаже - попруть. Там нікого запитувати не будуть.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:24 Ответить
Эта группировка и так уже на грани потери боеспособности. Для этого не надо 150тыс. жмуров. И 10 тыс.хватит.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:28 Ответить
вже шлють повістки 😡
показать весь комментарий
02.03.2022 18:09 Ответить
Начнут, пуйлу пофиг сколько сдохнет, он и 200к положит. Оно конченное, уже стало ясно, что не отступит, что бы не случилось, а как мы можем выиграть эту войну? Москву взять? Такой себе план. Рашка же объявит военное положение - посадит всех по домам и объявит всеобщую мобилизацию, конфликт можно растянуть хоть на года... Надежда на то, что его кто-то придушит...
показать весь комментарий
02.03.2022 18:37 Ответить
100 відсотків погоджуюсь, але пан Андрій повинен також своїм прикладом показати виконання цього розпорядження- двоє старших його хлопців також повинні стояти на військовому обліку
показать весь комментарий
02.03.2022 17:17 Ответить
Пусть в тылу работают
показать весь комментарий
02.03.2022 17:22 Ответить
комментарий отмечен как спам
а британия и пиндосы завозить в местность свою говядину не готовы, считают, шо местные свыниной обойдутся
показать весь комментарий
02.03.2022 17:27 Ответить
Пьянь какая-то прилезла ...вякает что-то. Ты хто? Почему ещё не в чернозёме?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:31 Ответить
комментарий отмечен как спам
так твоя вагина торчит оттуда, та и ты там шо то нечлленораздельное хрипишь, шо рот тоже тесно занят?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:33 Ответить
Отвечать на вопрос,мразь? Ты почему ещё не сдох?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:35 Ответить
комментарий отмечен как спам
ты шо, с того света вже рыгаешь, ******? тебя там св. петр не попотчевал чем-нить твердым в уста сахарные? 😂
показать весь комментарий
02.03.2022 17:36 Ответить
Балаболка подшконарная.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:37 Ответить
комментарий отмечен как спам
а где твий автомат? в дупло себе засунул? можешь нажать курок
показать весь комментарий
02.03.2022 17:39 Ответить
А Садовой чем лучше их?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:27 Ответить
От і рівноправья, нащо тоді в конституції рівноправья чоловіків і жінок? Нащо тодфемінітиви? Нє, не чоловіків треба перестати призивати, а призивати і чоловіків і жінок без дітей дошкільного віку.
показать весь комментарий
02.03.2022 17:29 Ответить
как на работу брать в офис так дєвочку только...
показать весь комментарий
02.03.2022 17:46 Ответить
Многие уехали не от жизни хорошей, а у кого например повредили жильё или нет возможности жить там где жили раньше повреждена инфраструктура и т.д. Тем более что поехали в основном у кого семьи, дети. Я сам пошел в тероборону но мне сказали ждать, всё заполнено. Тогда я стал заниматься информационной войной, там где я могу чем то полезен. А эти люди что уехали они и так в шоке, а Садовый решил ещё их и тут покошмарить.. Это позор.
Все равно они никуда не выедут и находятся в тылу как резерв, если надо будет то пойдут от туда где остановились
показать весь комментарий
02.03.2022 17:32 Ответить
Что значит кошмарить ??? Они должны стать на учет и похер от какой жизни они там
показать весь комментарий
02.03.2022 18:26 Ответить
как сочетается военная повинность и рост цен на все. Мобилизация и рыночная экономика?
показать весь комментарий
02.03.2022 17:45 Ответить
Ця війна багатьом очі відкрила на нашу країну...І я також прозрів, яку несправедливу країну ми зробили за ці 30років...

В мене всі сусіди, знайомі....у яких держпосади, бізнес, приватні будинки, тобто є що боронити у цій країні...В паніці покидали цю країну...Були випадки навіть, що здорові мужики, незаконно переходили через польсько-український кордон...тобто пішо через прикордонну полосу, таємними стежками.....

І навпаки....залишилися в країні і готові її боронити ті, на кого б ніколи не подумав....яким ця країна не дала нічого, у яких за душою нішиша....
показать весь комментарий
02.03.2022 18:29 Ответить
 
 