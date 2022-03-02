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В Енергодарі окупанти відкрили вогонь з гранатомета по мирних жителях. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

В Енергодарі окупанти відкрили вогонь з гранатомета по мирних жителях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований в соцмережах. Судячи з відео, щонайменше один із мирних жителів отримав тяжке поранення.

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Топ коментарі
+93
Может таки пленных не брать?
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02.03.2022 17:32
+51
Оккупантов надо не упрашивать идти домой, а жечь их. Они не люди, они - враги.
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02.03.2022 17:32
+50
Убивайте цапів без жалю!
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02.03.2022 17:32
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02.03.2022 17:47 Відповісти
А кремлеботи пишуть: "Оце то окупанти! Навіть не розстрілюють мирних людей, які проти них виходять! Значить не окупанти!"
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02.03.2022 17:48 Відповісти
А чого вони тиняються без запрошення на території суверенної держави ?
Окупанти.
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02.03.2022 18:26 Відповісти
этих не жалеть! и в плен не брать!
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02.03.2022 17:52 Відповісти
подивиться переписки полонених кацапів в телефонах і те, як вони потім плачуться в полоні - це протилежні речі.

в переписках "хохлов не жалєть", а в полоні потім "ми нє зналі куда єдєм"
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02.03.2022 17:56 Відповісти
Отож. Ні на мить не повірила тим соплям.
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02.03.2022 18:27 Відповісти
Так вроде бы сказали что там мэр вышел с мирными и с кацапами договрились и они пошли *****...а тут такое...
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02.03.2022 17:56 Відповісти
Это светошумовые. Именно ими нас белорусов в 20ом закидывали на улицх Минска. Как видите - голыми руками против этого не очень и попрешь.
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02.03.2022 18:05 Відповісти
Людині голову відірвало.
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02.03.2022 18:26 Відповісти
Начебто ногу. Чоловік у тяжкому стані. Були відомості про це в ЗМІ.
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02.03.2022 20:34 Відповісти
Ви, певно, вважаєте, що в Києві на Майдані музика грала.
А на Грушевського ці гранати кидали прямо в середину натовпу.
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02.03.2022 18:46 Відповісти
Санкции разозлили кацапов и теперь, они будут мстить считая, что делают все правильно. Все эти звонки и хорошее отношение к пленным, это то, что им обещало руководство. Что с ними будут как с людьми. Кацапов интересуют только интересы мордора, и только по этой причине, нет смысла с ними панькаться. Те 5-10% вменяемых раисян ничего не смогут предпринять. А мы только ножи в спину получаем.... Я верю в наших воинов, они не отдадут не клочка нашей земли, дай боже им всем сил здоровья! Слава Україні!
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02.03.2022 18:08 Відповісти
Я ничего не понимаю. Здоровые мужики призывного возраста пытаются что-то объяснить вражеским солдатам или остановить их мирным протестом. Это не киевский ОМОН, у них нет дубинок, они будут сразу вас убивать. Не смартфоны должны быть в руках для видосиков, а оружие. Война идёт, Квартал-95 кончился.
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02.03.2022 18:09 Відповісти
не все еще это поняли
они не знаю на что рашисты похожи
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02.03.2022 18:46 Відповісти
Курсує інформація, що рфія домовляється з вашим урядом про відправку ваших військ до нас .
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02.03.2022 19:44 Відповісти
вони за рахунок тієї пропаганди, що впитували мов губка, з російських змі, все ще вірили, що росіяни такіж самі , як і ми - а тепер побачать свою помилку на власні очи, шкода що тільки через кров
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02.03.2022 18:46 Відповісти
Це Енергодар -- це робітники (висококваліфікованні - до речі) АЕС в більшості своїй .
Якщо їх на війні повбивають половину , хто буде там працювати ?! Це ж атомна станція , вона не може працювати як завод на страйку .
Це процес 24 х 7 .
Тут як раз хто завгодно може брати зборю , тільки не працівники АЕС .
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03.03.2022 03:06 Відповісти
Что за ****** с энергодаром?
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02.03.2022 18:12 Відповісти
В Єнергодарі поки спокійно, він наш український. Бої не йдуть.
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02.03.2022 18:13 Відповісти
Там АЄС -- які можуть там бути бої .
Якщо й це бабахне , то Україна вже не знадобиться не тільки ворогу , але й українцям теж .

Тому так прется ворог й на Чорнобиль , й на Запоріжську АЄС .
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03.03.2022 03:11 Відповісти
Ви бачите, що наразі відбувається, що змінюється в їх тактиці і поведінці?
Був у них нач.ген.штабу клоун Герасимов і віддавав наказ "просто заїхати у Київ і зайняти оборону", бо "Зеленський вже сдався", це було перші 4-5 дні.

Зараз ***** зняло цього невігласа з посади і поставило якогось може не набагато розумнішого, але справжнього пса війни, безпринципного, хитровиїбаного. Тепер, побачивши суцільний спротив як ЗСУ, тероборони, так і цивільних громадян - вони змінюють тактику. Вони стали хитрішими: їздять під білим прапором і розстрілюють, коли їх приймають за таких, що здаються, вони замальовують свої літери Z та інші, перефарбовуються в наші кольори тощо. Вони стали безжальними, все частіше і все охоче застосовують зброю на ураження проти цивільних, іноді без попереджень, вони почуяли кров, і показали своє справжнє фашистсько-сатанинське обличчя.

Тому пропоную, всім, хто хоче прийняти участь в "мирних акціях", подумати тричи, і краще вступити до лав озброєного опору, бити акуратно, але так щоб без промаху, так щоб на 100% завдати якоїсь шкоди їм самим або їх клятій техниці і на 100% мати безпечний відхід - вдарив-відступив, вдарив-відступив. Вивчайте тактику міської герильї, тактику партизан-підпільників, вдосконалюйте, раціоналізуйте її. Від примитивного коктейля, що виготовляється за декілька хвилин ледь не дитиною - дуже добре горить і техніка, і особовий склад. В їх жилах тече така сам червона кров: і у руских свинособак, і у кадирівьских, і у бурятських - і у хто зна ще якого ординського зброду, вони всі смертні; техніка їх, особливо вночи, дуже вразлива, куча слабких місць для ураження, не вся вона - суцільна броня! Вони так само як всі люди, серуть, коли скоштують проносне, бояться, коли бачать палаючих "таваріщєй", стають демотивованими і розгубленими, коли знешкоджується їх командир.

І якщо вже пішла війна на знищення нас як нації з їхнього боку... Тут потрібно вже зрозуміти всім: мирного співіснування вже НІКОЛИ не буде - або ми їх, або вони нас. Третього не дано. Але і боятися не треба, треба з розумною обережністю робити все можливе, аби вони не просунулися ні на кілометр, не вбили жодного нашого солдата, мирної жінки чи дитини, не зруйнували жодного будинка. МИ на своїй землі, ВОНИ - загарбники, правда за нами, а значить і сила, і перемога буде за нами - я ніяк інакше! Все буде Україна!
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02.03.2022 18:16 Відповісти
Чому 30 років немає закону про дозвіл для цивільного населення, як це є у США Ізраїлі. Швейцарії, Молдавії тощо, влади не довіряють українцям ! Хто за це відповість. Якщо б народ мав зброю, війни не було б.
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02.03.2022 19:12 Відповісти
кто то еще хочет их плен брать, лечить, мамкам их звонить. отрезать головы на камеру и сеть, с именамии и званиями. этии твари только так понимают
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02.03.2022 20:05 Відповісти
вопрос к "вяликаму кормчему", зарывавшему за 2 недели до войны деньги в землю - НЕ СТЫДНО?
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02.03.2022 21:06 Відповісти
Десь було в новинах, що зранку з окупантом домовились, що вони не братимуть Єнергодар, а лише встановлять блокпост десь подалі. Після обіду вони прийшли і хотіли поставити блокпост ближче ніж планувалось. Через це і стався конфлікт.
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02.03.2022 21:30 Відповісти
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