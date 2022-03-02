В Енергодарі окупанти відкрили вогонь з гранатомета по мирних жителях. ВIДЕО

В Енергодарі окупанти відкрили вогонь з гранатомета по мирних жителях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований в соцмережах. Судячи з відео, щонайменше один із мирних жителів отримав тяжке поранення.

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