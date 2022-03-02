УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18439 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
5106 12
Росія (28488) санкції (2917)

Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нафтова компанія Exxon Mobil припиняє видобуток нафти і газу в Росії.

Про це пише Економічна правда, цитуючи Reuters з посиланням на заяву компанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі: Компанія відмовиться від управління великими об'єктами з видобутку нафти і газу на острові Сахалін на Далекому Сході Росії, де вона управляє трьома великими морськими нафтогазовими родовищами.

Також Exxon Mobil не робитиме нових інвестицій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців", - Financial Times

Це рішення поставить під сумнів долю багатомільярдного заводу з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ).

У Exxon Mobil заявили, що "шкодують про військові дії Росії, які порушують територіальну цілісність України і ставлять під загрозу її народ".

В останньому річному звіті, поданому Exxon Mobil у лютому, її активи в Росії оцінювалися 4,055 млрд дол.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+18
А зачем вам бензин, если у вас автомобилей не будет?! - директор мобил
показати весь коментар
02.03.2022 17:46
+9
ОЙ а кто єто сделал?

У паРаші почалася масова заготівля ягелю!
показати весь коментар
02.03.2022 17:46
+2
В нас нафта і газ є в Ямало-Ненецькому АО
показати весь коментар
02.03.2022 18:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОЙ а кто єто сделал?

У паРаші почалася масова заготівля ягелю!
показати весь коментар
02.03.2022 17:46 Відповісти
А шо так?
показати весь коментар
02.03.2022 18:36 Відповісти
А зачем вам бензин, если у вас автомобилей не будет?! - директор мобил
показати весь коментар
02.03.2022 17:46 Відповісти
Китай был в 6 раз ниже Советского Союза. В благополучном 2008 году ВВП Китая в три с половиной раза превысил ВВП России.
показати весь коментар
02.03.2022 17:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fxOISYDwcGA
показати весь коментар
02.03.2022 17:56 Відповісти
А раньше вы чем думали??? Дебилы...
показати весь коментар
02.03.2022 17:57 Відповісти
Телевизор сказал что голова нужна чтобы в неё есть.
показати весь коментар
02.03.2022 18:31 Відповісти
В нас на східних окупованих територіях сланцева нафта є. Ласкаво просимо.
показати весь коментар
02.03.2022 18:26 Відповісти
В нас нафта і газ є в Ямало-Ненецькому АО
показати весь коментар
02.03.2022 18:37 Відповісти
Вот и хорошо. Наконец-то теперь расеянам будет хватать газа, и начнут газифицировать Бурятию. Только газовщикам из Газпрёма надо прямо сейчас вылетать в Улан-Уде, а то совсем скоро самолёты закончатся, и в Бурятию придется телегами ехать два с половиной месяца. Но это не точно. Может три.
показати весь коментар
02.03.2022 18:57 Відповісти
Бизнеснес оказался честнее политиков, потому что в бизнесс идут умные, а политику фрики
показати весь коментар
02.03.2022 19:00 Відповісти
Раша-помойк
показати весь коментар
02.03.2022 19:31 Відповісти
 
 