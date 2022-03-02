Кулеба та Блінкен обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, Кулеба висловив вдячність США за вже надану Україні військову допомогу. Співрозмовники узгодили нові партії оборонної зброї для України.

Міністр особливо наголосив на важливості посилення Повітряних сил Збройних сил України.

Кулеба та Блінкен обговорили нові жорсткі санкції проти Росії. Вони домовилися, що санкційний тиск має постійно підвищуватися, допоки Росія не припинить війну та не звільнить українські території.

Керівники зовнішньополітичних відомств приділили окрему увагу спробам Росії обійти санкції за допомоги третіх країн, та домовилися спільно працювати над закриттям можливих шляхів пом’якшення санкцій.

"Дмитро Кулеба наголосив, що Україна віддана пошуку шляхів дипломатичного врегулювання, але допоки РФ не демонструє готовності до конструктивних переговорів, всі союзники мають демонструвати єдність у підвищенні тиску на РФ на всіх фронтах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЄС заборонив із 12 березня надання послуг SWIFT підсанкційним банкам РФ