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Кулеба та Блінкен обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба та Блінкен обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, Кулеба висловив вдячність США за вже надану Україні військову допомогу. Співрозмовники узгодили нові партії оборонної зброї для України.

Міністр особливо наголосив на важливості посилення Повітряних сил Збройних сил України.

Кулеба та Блінкен обговорили нові жорсткі санкції проти Росії. Вони домовилися, що санкційний тиск має постійно підвищуватися, допоки Росія не припинить війну та не звільнить українські території.

Керівники зовнішньополітичних відомств приділили окрему увагу спробам Росії обійти санкції за допомоги третіх країн, та домовилися спільно працювати над закриттям можливих шляхів пом’якшення санкцій.

"Дмитро Кулеба наголосив, що Україна віддана пошуку шляхів дипломатичного врегулювання, але допоки РФ не демонструє готовності до конструктивних переговорів, всі союзники мають демонструвати єдність у підвищенні тиску на РФ на всіх фронтах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЄС заборонив із 12 березня надання послуг SWIFT підсанкційним банкам РФ

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Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции
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02.03.2022 17:48 Відповісти
Це було зрозуміло із самого початку - ***** на санкції пох, воно їбонуте.
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02.03.2022 17:51 Відповісти
Кулеба , ТРЕБУЙТЕ , УМОЛЯЙТЕ ЗАКРЫТЬ НЕБО !!!!
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02.03.2022 18:02 Відповісти
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02.03.2022 17:53 Відповісти
Призивайте краще допомогати і продуктами. Якщо це все безумство путлєра не закінчиться то через місяць у нас буде гуманітарна катастрофа.
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02.03.2022 17:54 Відповісти
"Таджикистан і Киргизстан здали позиції під тиском [Мордору] й нададуть президенту-агресору [*****] військову допомогу у війні проти України. Про це повідомив ексглава Комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв у Facebook." ©

Кацапи, какдирковци, бєлораси, буряти, таджики, киргизи та інша срань... І проти цієї погані лише одна Україна. Це ще не Третя Світова, якої так боїться Європа?
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02.03.2022 17:57 Відповісти
 
 