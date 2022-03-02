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Чергова партія ПТРК Javelin прибула в Україну з Естонії, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чергова партія ПТРК Javelin прибула в Україну з Естонії, - Міноборони

Друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у твіттері Міністерство оборони Естонії.

"Друга партія подарованих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну. Від рішення до доставки - декілька днів", - ідеться у повідомленні міністерства у середу.

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Топ коментарі
+45
Увага, всім зацікавленим!

Ви часто демонструєте неправильну карту вторгнення в Україну. Ви показуєте майже захоплені області, але це не так. Ворог просувається трасами до міст, але на території у нього не вистачає ресурсів!

Не деморалізуйте своїх глядачів та читачів!
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02.03.2022 18:37
+20
Ось ми бачимо просто грандіозну перевагу новітніх технологій над совком. Ви тепер уявіть що зробить американська армія за одну добу з армією Московії. Вони тільки дізнаються що війна з США і обіллються холодним потом
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02.03.2022 18:37
+18
В Токмак их!
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02.03.2022 18:34
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02.03.2022 18:34 Відповісти
Будет шашлык с свинособак
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02.03.2022 18:39 Відповісти
Увага, всім зацікавленим!

Ви часто демонструєте неправильну карту вторгнення в Україну. Ви показуєте майже захоплені області, але це не так. Ворог просувається трасами до міст, але на території у нього не вистачає ресурсів!

Не деморалізуйте своїх глядачів та читачів!
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02.03.2022 18:37 Відповісти
так. ви праві. але західні ЗМІ і ТВ показують червоним як Крим і Донбас захопленими і північ і херсонщину. . ..
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02.03.2022 18:51 Відповісти
Так і е!
Ворог НЕ ЗАХОПЛЮЄ території!
Навіть НЕ знищує всі наши сили на своему шляху.
У тилу ворога залишаеться купа наших партизан, які не озброєні засобами боротьби з бронєтехнікою ворога, але не склали зброї.
І с кожним днем ворог буде відчувати все більше і більше труднощів.
Так, як супротив у тилу НЕ пригничен і шляхи постачання НЕ безпечні.
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02.03.2022 18:57 Відповісти
Верно. Из за размеров неньки максимум что они могут это вештатися по стране, грабя продуктовые магазины и периодически нарываясь на артилерию и байрактары. Если по городу пробежал отряд мокшан это еще не значит, что город принадлежит им!
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02.03.2022 19:02 Відповісти
Но это не мешает оккупантам издеваться над жителями городов и сел, куда их пускает пускает без боя украинская армия потому что ее там просто нет. На юге Украины армии вообще нет.
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02.03.2022 19:04 Відповісти
иди вслед за русским кораблём
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02.03.2022 20:20 Відповісти
А ты, я вижу, уже давно там обосновался.
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02.03.2022 23:34 Відповісти
Ось ми бачимо просто грандіозну перевагу новітніх технологій над совком. Ви тепер уявіть що зробить американська армія за одну добу з армією Московії. Вони тільки дізнаються що війна з США і обіллються холодним потом
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02.03.2022 18:37 Відповісти
Побегу скупать места на кладбище
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02.03.2022 19:01 Відповісти
Вони ще томагавків не бачили))
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02.03.2022 19:05 Відповісти
Під час війни потрібно не декілька днів а саме декілька годин...
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02.03.2022 18:37 Відповісти
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це добре але мало.
европа тицяє по жмені з різних боків щоб і війна була і щоб триїбча параша не зробила бліцкріг.
світу потрібна війна і жертви, хочаб для того щоб посадити на кукан рашу.
ми для них живий щит.
а якщо грубо,
ми для них м,ясо.
ну і так само для *****, що ми що свої солдати.
м,ясо....
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02.03.2022 18:38 Відповісти
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Мало й поздно. Даже Даля Грибаускайте об этом сказала.
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02.03.2022 18:40 Відповісти
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А можно хоть сотню передать на юг. Чтобы не допустить захвата Запорожья. Энергодар уже позорно сдали. Как можно быть такими дебилами? Теперь оккупанты захватят Запорожскую АЭС и будут шантажировать власть чтобы сдавались, а то её взорвут.
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02.03.2022 18:40 Відповісти
Сьогодні у хлопців "паті" з шашличком.... смердючим правда.
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02.03.2022 18:40 Відповісти
.
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02.03.2022 18:41 Відповісти
Это не джавелины это мангал для касапского скота который сам лезет на вертел.
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02.03.2022 18:45 Відповісти
Джавелин - это слабительное моментального действия для кацапов.
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02.03.2022 18:50 Відповісти
Південь південь непокоїть. Там дві АЕС до я ких сунуться орки. Над Запоріжською вони свої літаки тримають щоб наші не збили. Також там місцеві чинять спротив на подступах і серед них є жертви.
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02.03.2022 18:45 Відповісти
А нашій владі південь країни не потрібен. Там армії нема взагалі. Натомість штурмують Горлівку, яку все одно не втримають та і нах вона нам не потрібна зараз.
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02.03.2022 19:18 Відповісти
откуда ты, нахрен. знаешь, кто где есть? Похож на кацапского провокатора
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02.03.2022 20:23 Відповісти
отправлб как я его в спам
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02.03.2022 20:44 Відповісти
Це ти схожий на дебіла, який не має власного розуму, а лише слухає херню, що верзе Арестович.
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02.03.2022 23:37 Відповісти
а Урмас и Томас из эстонской теробороны из замаскированного наблюдательного пункта возле Пермискюла, попивая горячий кофе, с удовлетворением наблюдают в бинокль через колючку, как с каждой партией Джавелинов, отправленных в Украину, уменьшается поголовье кацапских танков возле Сосновки.
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02.03.2022 18:46 Відповісти
Не дати кацапському ворогу захопити Київ,щоб він не привіз туди Овоча чи Кілю.
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02.03.2022 18:48 Відповісти
не в тему...скажите инф. по 70 самолетам, нам передумали их передавать? боятся быть втянутыми в конфликт?
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02.03.2022 18:49 Відповісти
Тобі скажи! ))
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02.03.2022 18:51 Відповісти
просто с ними мы усилились бы в разы
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02.03.2022 19:06 Відповісти
Просто ******* раньше времени надо было меньше...Какой идиот такую информацию выкидывает в откритый доступ...
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02.03.2022 19:47 Відповісти
дякую...понял...жаль
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02.03.2022 19:48 Відповісти
Йдемо бити москалів!
Світ за то нас похвавалить
Захистимо кордони
Проженем псів до Дону!
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02.03.2022 18:52 Відповісти
Краще б дали ЗРК. Найбільших руйнувань завдають ракетними обстрілами. В жопу собі стрельніть тим джавеліном. ППО ми потребуєм зараз. Бо ще тиждень ракетних обстрілів, і нам ті джавеліни будуть треба, щоб застрелитись.
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02.03.2022 18:55 Відповісти
нам надо то и то...
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02.03.2022 19:07 Відповісти
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02.03.2022 18:57 Відповісти
хотели сделать блицкриг, как в Казахстане.

запад никак россию не покарал, за то, что они придушили войсками революцию в Казахстане. поэтому россия решила, что тут так же будет.
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02.03.2022 19:00 Відповісти
з повітрям що будемо робити? нам потрібні якісь комплекси проти-ракетної оборони.
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02.03.2022 19:03 Відповісти
импортные самолеты на крыле???
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02.03.2022 19:03 Відповісти
Вони ще томагавків не бачили)))
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02.03.2022 19:04 Відповісти
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и мешок полиэтиленовый для тебя в ДНР или вазочку для пепла
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02.03.2022 19:09 Відповісти
Побільше би зброї, її не вистачає, бо зброю треба було трішки раніше снабжати, але пріорітет був - дороги...
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02.03.2022 19:16 Відповісти
але пріорітет був - дороги...які тепер ********** з мостами вщент! на ці витрачені (вкрадені частково) можна було стільки потрібного зробити для оборони! а тепер клянемо союзників за малу допомогу!
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02.03.2022 19:44 Відповісти
За это"спасибо"ослу оманскому - бубочке,,,Было бы у нас хотя бы пару батарей нептунов,и кацапские корыта ********* бы с горизонта...
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02.03.2022 19:58 Відповісти
Дякуємо братам і сестрам з Естонії!
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02.03.2022 19:54 Відповісти
Свята Джевелін: https://www.euronews.com/next/2022/02/27/ukraine-war-st-javelin-and-the-missile-that-has-become-a-symbol-of-ukraine-s-resistance
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02.03.2022 20:09 Відповісти
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02.03.2022 20:19 Відповісти
а в кацапоармию передадут робота федора, на батарейках
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02.03.2022 20:46 Відповісти
Endure, brave Ukrainian men and women! Estonia is there with you in mind and we will take care of your families here! Honor and fame for Ukraine!
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02.03.2022 23:41 Відповісти
 
 