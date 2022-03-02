Чергова партія ПТРК Javelin прибула в Україну з Естонії, - Міноборони

Друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у твіттері Міністерство оборони Естонії.

"Друга партія подарованих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну. Від рішення до доставки - декілька днів", - ідеться у повідомленні міністерства у середу.

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