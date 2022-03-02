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Чергова партія ПТРК Javelin прибула в Україну з Естонії, - Міноборони
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Друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у твіттері Міністерство оборони Естонії.
"Друга партія подарованих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin прибула в Україну. Від рішення до доставки - декілька днів", - ідеться у повідомленні міністерства у середу.
Топ коментарі
+45 ex_ukrweb
показати весь коментар02.03.2022 18:37
+20 krot_lub
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+18 Aragorn 1975
показати весь коментар02.03.2022 18:34
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Будь ласка, зачекайте...
Ви часто демонструєте неправильну карту вторгнення в Україну. Ви показуєте майже захоплені області, але це не так. Ворог просувається трасами до міст, але на території у нього не вистачає ресурсів!
Не деморалізуйте своїх глядачів та читачів!
Ворог НЕ ЗАХОПЛЮЄ території!
Навіть НЕ знищує всі наши сили на своему шляху.
У тилу ворога залишаеться купа наших партизан, які не озброєні засобами боротьби з бронєтехнікою ворога, але не склали зброї.
І с кожним днем ворог буде відчувати все більше і більше труднощів.
Так, як супротив у тилу НЕ пригничен і шляхи постачання НЕ безпечні.
европа тицяє по жмені з різних боків щоб і війна була і щоб триїбча параша не зробила бліцкріг.
світу потрібна війна і жертви, хочаб для того щоб посадити на кукан рашу.
ми для них живий щит.
а якщо грубо,
ми для них м,ясо.
ну і так само для *****, що ми що свої солдати.
м,ясо....
Світ за то нас похвавалить
Захистимо кордони
Проженем псів до Дону!
запад никак россию не покарал, за то, что они придушили войсками революцию в Казахстане. поэтому россия решила, что тут так же будет.