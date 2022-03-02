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гроші (196) роздрібні мережі (1) банкомат (65)

Відтепер готівку з картки можна знімати у мережевих магазинах та АЗС

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Відтепер готівку з картки можна знімати у мережевих магазинах та АЗС

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив інформацію, що від 2 березня готівку з карток можна знімати в мережевих супермакетах та АЗС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Геращенко відзначив: "Добра новина для всіх кому потрібні готівки гроші! Кожний мережовий магазин тепер стає банкоматом. Після початку віроломного вторгнення, банкам стало трубно здійснювати інкасацію готівки у торгових мережах та наповнювати кешем банкомати. Тисячі інкасаторів пішли захищати Україну.

Він продовжив: "Національний Банк знайшов елегантний та водночас ефективний вихід із ситуації. Тепер можна прийти в будь-яку велику торгову мережу, продовольчу або мережу АЗС зі своєю карткою на якій є безготівкові кошти, і Вам видадуть готівку в сумі 6000 гривень, списавши їх одночасно з Вашого карткового рахунку! Якщо Вам треба зняти більше, то Ви просто повторюєте цю операцію - знову і знову".

За його словами проблема вирішена з двох сторін. З одного боку мережі магазинів не потребують інкасації готівки вирученої від продажу товарів та віддають готівку громадянам. З іншого боку, громадянам не треба шукати банкомати, які все важче та важче наповнювати кешем.

"У підсумку - прийшов до магазину, списав із своєї картки безготівку та отримав готівку", - резюмував Геращенко.

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Топ коментарі
+9
jktu 1957
1 хвилину тому

Gintas Sigours 1 минуту назад награда за голову путлера - Российский миллиардер Алекс Конаныхин предлагает миллион долларов тому, кто арестует Владимира Путина, который начал вторжение в Украину, сообщает The Jerusalem Post."
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02.03.2022 19:35
+7
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02.03.2022 19:34
+5
Якщо б зелені слухали Байдена, а не Хламидію, то б більше кредитів набрала на "Велике пездівництво"
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02.03.2022 19:37
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⚡️Глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что сейчас Украина имеет полное право требовать списания или уменьшения внешнего долга.
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02.03.2022 19:32 Відповісти
Якщо б зелені слухали Байдена, а не Хламидію, то б більше кредитів набрала на "Велике ************"
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02.03.2022 19:37 Відповісти
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02.03.2022 19:34 Відповісти
Ха...Ща глянул-японская иена стоит 0.26 грн.Скрепно.
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02.03.2022 19:52 Відповісти
jktu 1957
1 хвилину тому

Gintas Sigours 1 минуту назад награда за голову путлера - Российский миллиардер Алекс Конаныхин предлагает миллион долларов тому, кто арестует Владимира Путина, который начал вторжение в Украину, сообщает The Jerusalem Post."
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02.03.2022 19:35 Відповісти
почалося
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02.03.2022 19:41 Відповісти
Сейчас ставки пойдут, кому-то может захочется в баночку и на антресольку поставить.
Талько дворник надо чтоб стекло от плевков протирал.
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02.03.2022 22:28 Відповісти
Для начала надо оторвать яйца всем владельцам АЗС которые не принимают карты к оплате а требуют нал.
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02.03.2022 19:35 Відповісти
⚡️Власти США могут сегодня объявить о санкциях против оборонного сектора России и Беларуси, - сообщает РИА Новости.
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02.03.2022 19:36 Відповісти
И что ктото где-то видел что это работает?
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02.03.2022 19:44 Відповісти
Ну на Новой почте раньше ж работало...почему сейчас оно работать не станет??
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02.03.2022 20:12 Відповісти
Это ещё делать надо в программе кассира, самого кассира учить с непонятно каким профитом...
Я не делал, хотя и собирались заняться. Плюс не каждый терминал поддерживает.

Вобщем невиданный зверь
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02.03.2022 20:43 Відповісти
В Одессе,супермаркет "Сильпо",на кассе пробивают чек за покупку.Ты говоришь,что надо снять с карточки деньги налом,без проблем.
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02.03.2022 22:06 Відповісти
Завтра пойду проверю. У меня сильно полтора км
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02.03.2022 22:12 Відповісти
это приват.за остальные не скажу.
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02.03.2022 22:42 Відповісти
Мне в АТБ вчера предлагали.
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02.03.2022 20:07 Відповісти
Да в АТБ такая фигня с того года работала, просто про неё мало кто знает, да и "Галя" не хочет заморачиваться
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02.03.2022 22:30 Відповісти
 
 