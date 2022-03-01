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На час війни в Україні введуть держрегулювання цін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На час війни в Україні введуть держрегулювання цін

Держава контролюватиме ціни тільки на базові продукти.

На період війни в Україні, як повідомляє Цензор.НЕТ, запровадять державне регулювання цін: на базові продукти встановлять фіксовану націнку. Про це Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив в ефірі телеканалу "Рада".

Планується, що протягом найближчих 10 днів виробництва соціально значущих продуктів для держпідприємств, які не знаходяться в зоні бойових дій, забезпечать фінансування по передоплаті  Крім того, він вказав, що в Україну вже рухаються понад 300 гуманітарних ешелонів з допомогою, і незахищені верстви населення отримають забезпечені продуктовими наборами.

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А в парашке тоже будут цены регулировать на социальные продукты, если они будут продукты. А там и крапива с ягелем расцветут
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01.03.2022 21:08 Відповісти
а потім мох піде!))
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01.03.2022 21:17 Відповісти
Война войной, а продуктовый набор по расписанию.
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01.03.2022 21:08 Відповісти
пора нам осваивать доставку продуктов и посылок дронами.
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02.03.2022 04:46 Відповісти
Только на базовые. Остальные 99% товаров должен регулировать рынок. Рынок это святое. И еще не принимать дурноватых законов, таких как запрет на алкоголь в Киеве. Из за этого цена самогона взлетела на 300%.

И да. Посмотрел видео где чуваки разбивают алкоголь в магазине. Это хуже мародерства, за такое растрел на месте. Ладно если бы технику громили, а так стелажи с частной собственностью, еще и алкоголь. Частная собсвенность это святое.

В военное время можно только на время конфисковать засоби пересування, типа авто, тут конечно без вопросов. Остальная частная собственность не конфискуеться ни под каким предлогом потому что это считаеться мародерством в военное время.
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02.03.2022 04:46 Відповісти
"производства социально значимых продуктов для госпредприятий, которые не находятся в зоне боевых действий, обеспечат финансированием по предоплате. "

Так ведь сейчас вся Украина место боевых действий, какая то непонятная новость. Можете прояснить?
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02.03.2022 04:49 Відповісти
 
 