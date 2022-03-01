На час війни в Україні введуть держрегулювання цін

Держава контролюватиме ціни тільки на базові продукти.

На період війни в Україні, як повідомляє Цензор.НЕТ, запровадять державне регулювання цін: на базові продукти встановлять фіксовану націнку. Про це Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив в ефірі телеканалу "Рада".

Планується, що протягом найближчих 10 днів виробництва соціально значущих продуктів для держпідприємств, які не знаходяться в зоні бойових дій, забезпечать фінансування по передоплаті Крім того, він вказав, що в Україну вже рухаються понад 300 гуманітарних ешелонів з допомогою, і незахищені верстви населення отримають забезпечені продуктовими наборами.

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