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На час війни в Україні введуть держрегулювання цін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Держава контролюватиме ціни тільки на базові продукти.
На період війни в Україні, як повідомляє Цензор.НЕТ, запровадять державне регулювання цін: на базові продукти встановлять фіксовану націнку. Про це Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив в ефірі телеканалу "Рада".
Планується, що протягом найближчих 10 днів виробництва соціально значущих продуктів для держпідприємств, які не знаходяться в зоні бойових дій, забезпечать фінансування по передоплаті Крім того, він вказав, що в Україну вже рухаються понад 300 гуманітарних ешелонів з допомогою, і незахищені верстви населення отримають забезпечені продуктовими наборами.
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И да. Посмотрел видео где чуваки разбивают алкоголь в магазине. Это хуже мародерства, за такое растрел на месте. Ладно если бы технику громили, а так стелажи с частной собственностью, еще и алкоголь. Частная собсвенность это святое.
В военное время можно только на время конфисковать засоби пересування, типа авто, тут конечно без вопросов. Остальная частная собственность не конфискуеться ни под каким предлогом потому что это считаеться мародерством в военное время.
Так ведь сейчас вся Украина место боевых действий, какая то непонятная новость. Можете прояснить?