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Во время войны в Украине введут госрегулирование цен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика Война в Украине

Во время войны в Украине введут госрегулирование цен

Государство будет контролировать цены только на базовые продукты.

В период войны в Украине, как сообщает Цензор.НЕТ, введут государственное регулирование цен: на базовые продукты установят фиксированную наценку. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил в эфире телеканала "Рада".

Планируется, что в течение ближайших 10 дней производства социально значимых продуктов для госпредприятий, которые не находятся в зоне боевых действий, обеспечат финансированием по предоплате. Кроме того, он указал, что в Украину уже двигаются более 300 гуманитарных эшелонов с помощью, и незащищенные слои населения получат обеспечение продуктовыми наборами.

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А в парашке тоже будут цены регулировать на социальные продукты, если они будут продукты. А там и крапива с ягелем расцветут
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01.03.2022 21:08 Ответить
а потім мох піде!))
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01.03.2022 21:17 Ответить
Война войной, а продуктовый набор по расписанию.
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01.03.2022 21:08 Ответить
пора нам осваивать доставку продуктов и посылок дронами.
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02.03.2022 04:46 Ответить
Только на базовые. Остальные 99% товаров должен регулировать рынок. Рынок это святое. И еще не принимать дурноватых законов, таких как запрет на алкоголь в Киеве. Из за этого цена самогона взлетела на 300%.

И да. Посмотрел видео где чуваки разбивают алкоголь в магазине. Это хуже мародерства, за такое растрел на месте. Ладно если бы технику громили, а так стелажи с частной собственностью, еще и алкоголь. Частная собсвенность это святое.

В военное время можно только на время конфисковать засоби пересування, типа авто, тут конечно без вопросов. Остальная частная собственность не конфискуеться ни под каким предлогом потому что это считаеться мародерством в военное время.
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02.03.2022 04:46 Ответить
"производства социально значимых продуктов для госпредприятий, которые не находятся в зоне боевых действий, обеспечат финансированием по предоплате. "

Так ведь сейчас вся Украина место боевых действий, какая то непонятная новость. Можете прояснить?
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02.03.2022 04:49 Ответить
 
 