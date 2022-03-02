Во время войны в Украине введут госрегулирование цен
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Государство будет контролировать цены только на базовые продукты.
В период войны в Украине, как сообщает Цензор.НЕТ, введут государственное регулирование цен: на базовые продукты установят фиксированную наценку. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил в эфире телеканала "Рада".
Планируется, что в течение ближайших 10 дней производства социально значимых продуктов для госпредприятий, которые не находятся в зоне боевых действий, обеспечат финансированием по предоплате. Кроме того, он указал, что в Украину уже двигаются более 300 гуманитарных эшелонов с помощью, и незащищенные слои населения получат обеспечение продуктовыми наборами.
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И да. Посмотрел видео где чуваки разбивают алкоголь в магазине. Это хуже мародерства, за такое растрел на месте. Ладно если бы технику громили, а так стелажи с частной собственностью, еще и алкоголь. Частная собсвенность это святое.
В военное время можно только на время конфисковать засоби пересування, типа авто, тут конечно без вопросов. Остальная частная собственность не конфискуеться ни под каким предлогом потому что это считаеться мародерством в военное время.
Так ведь сейчас вся Украина место боевых действий, какая то непонятная новость. Можете прояснить?