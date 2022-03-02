Резолюцію "Агресія проти України" буде використано у міжнародних судах, - Кулеба

Резолюцію Генеральної асамблеї ООН "Агресія проти України" використають у міжнародних судах.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь, Еритрея - це єдині країни, які проголосували проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України". Так виглядає самотність Росії у світі. 141 держава ООН проголосувала за резолюцію. Це рекордна з 2014 року кількість голосів за українську резолюцію. При тому що текст максимально жорсткий", - наголосив міністр.

За його словами, так виглядає антивоєнна коаліція за Україну.

"Резолюція констатує наявність агресії, вимагає від Росії припинити вогонь та вивести війська з Україна за межі її міжнародно визнаних кордонів, тобто включно з Кримом і ОРДЛО. Ця резолюція є не лише важливим політичним сигналом ізоляції Росії та фіксацією її злочинів, у тому числі агресії. Її також використають у міжнародних судах. Ми переможемо", - підсумував Кулеба.

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