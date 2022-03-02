УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
5047 8
війна (7386) ООН (1187) резолюція (116) Росія (28488) Кулеба Дмитро (1769)

Резолюцію "Агресія проти України" буде використано у міжнародних судах, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резолюцію "Агресія проти України" буде використано у міжнародних судах, - Кулеба

Резолюцію Генеральної асамблеї ООН "Агресія проти України" використають у міжнародних судах.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, Сирія, Північна Корея, Білорусь, Еритрея - це єдині країни, які проголосували проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України". Так виглядає самотність Росії у світі. 141 держава ООН проголосувала за резолюцію. Це рекордна з 2014 року кількість голосів за українську резолюцію. При тому що текст максимально жорсткий", - наголосив міністр.

За його словами, так виглядає антивоєнна коаліція за Україну.

"Резолюція констатує наявність агресії, вимагає від Росії припинити вогонь та вивести війська з Україна за межі її міжнародно визнаних кордонів, тобто включно з Кримом і ОРДЛО. Ця резолюція є не лише важливим політичним сигналом ізоляції Росії та фіксацією її злочинів, у тому числі агресії. Її також використають у міжнародних судах. Ми переможемо", - підсумував Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резолюція Європарламенту: У разі нападу на Україну Росію відключать від SWIFT, а "Північний потік-2" буде заморожено

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на мою думку, це не хаважативе їм накрити нас градами та смерчами. але резолюція гуд
показати весь коментар
02.03.2022 20:25 Відповісти
Слава Богу у нас тільки 2 "братських" народи
показати весь коментар
02.03.2022 20:27 Відповісти
Міжнародні суди- це добре. Нам стільки всього у рашки по всьому світу треба буде конфіскувати....
показати весь коментар
02.03.2022 20:28 Відповісти
Для цього є Лана Зеркаль - має великий досвід у таких справах, не на словах, а на справах.
показати весь коментар
02.03.2022 20:32 Відповісти

показати весь коментар
02.03.2022 20:28 Відповісти
Вважаю, що парамелітарні формування тероборони треба об'єднувати у загальну армію доповнюючого складу під загальним керівництвом... Щоб не сиділи тільки кожний у своєму місті..., а приходили на допомогу своїм сусідам
показати весь коментар
02.03.2022 20:33 Відповісти
импотенты
показати весь коментар
02.03.2022 20:33 Відповісти
И кстати, это важный аргумент на переговорах. Я так понимаю завтра будет запрос к Генассамблее на миротворческую операцию.
показати весь коментар
02.03.2022 20:57 Відповісти
 
 