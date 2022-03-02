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Росія в Україні щоденно втрачає близько 1,5 тис. військових, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія в Україні щоденно втрачає близько 1,5 тис. військових, - Арестович

Росія щоденно втрачає 1,5 тис. військовослужбовців через агресію проти України.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша розвідка працює дуже вправно. Ми знаємо багато всього, що там відбувається, зокрема цифри втрат, які вони (російська влада. - Ред.) оголошують у себе на офіційних нарадах. Цих втрат уже більш ніж 7 тисяч убитими вже. Середня кількість, яку вони втрачають убитими, 1,5 тисячі на добу", - розповів він.

Також Арестович заявив, що командувача 35 російської армії з тяжкими пораненням вивезли з-під Києва у Білорусь.

Також читайте: Консультації щодо перемовин тривають, не виключено, що вони відбудуться сьогодні, - Арестович

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Топ коментарі
+41
Наші бійці ССО звернулись до кацапських убивць-артилеристів:

"Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка не вбивайте, я здаюся" вже не пройде. Кожен розрахунок не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає." ©
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02.03.2022 20:42
+12
А чорні коні мчать полями чистими, будем землю удобрять комуністами (с)
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02.03.2022 20:45
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есть видео как пролетают истребители и сбрасывают бомбы - как можна со стингера сбить ? ты даже не успеешеь прицелится -нужно видеть из далека что -бы попасть точно
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02.03.2022 20:57 Відповісти
я переконався що такі речі краще не коментувати. специ знають що і як треба робити. теоретично України би вже не мало бути, але ЗСУ стоять і насипають...
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02.03.2022 21:10 Відповісти
Проти гвинтокрилів стінгери - добре працюють. А штурмовики - це задача винищувачів та більш серьозного ППО, наприклад, С-125, С-200, Тор, С-300. І все це ППО добре працює в Країні. Якщо не знаєш - навколо Києва його на свої гроші відновив порох ще в перші роки війни. А навколо Харкова - ярославсько-гепо-дупи - нічого не відновили... Тож вступили у війну з тим, що є. Так і переможемо.
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02.03.2022 21:31 Відповісти
а как же в Афганистане моджахеды сбивали все что летало ? или это из-за гор или просто миф?
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02.03.2022 21:33 Відповісти
Швидкість стінгера - 725 км/ч. Швидкість Су-25 - приблизно така ж "крейсерська". В Афгані їх збивали - тому що в горах вони на швидкостях 700+ не літали.
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02.03.2022 21:40 Відповісти
та давайте уже БДК подгоняйте. Туда и тысяча помещается, а вода сейчас не такая уже и холодная - всё-таки весна уже.
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02.03.2022 20:41 Відповісти
Оце в нас смердітиме незабаром...
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02.03.2022 20:42 Відповісти
Наші бійці ССО звернулись до кацапських убивць-артилеристів:

"Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка не вбивайте, я здаюся" вже не пройде. Кожен розрахунок не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає." ©
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02.03.2022 20:42 Відповісти
А чорні коні мчать полями чистими, будем землю удобрять комуністами (с)
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02.03.2022 20:45 Відповісти
Вот этих гадов без зазрения совести даже не стрелять, а резать как свиней. Из-за низ наши дети бояться каждого шороха. И эта фобия будет очень долго.
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02.03.2022 22:40 Відповісти
Те ж саме має розповсюджуватись на тих підорів, які керують винищувачами. Хто-хто, а ці уйобки прямо бачуть, куди і по кому вони шмаляють.
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02.03.2022 22:44 Відповісти
Интересно сколько их по посадкам лежит с аккуратными и не очень дырками?
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02.03.2022 20:42 Відповісти
Сейчас кацапы из кожи вон лезут, чтобы скрыть масштабы катастрофы. У них будет шок, когда до них все дойдет. Самовыпиливаться будут пачками.
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02.03.2022 20:44 Відповісти
мне интересно почему Кавказ не поднимается? ведь они уже должны узнать по своей "циганской" почте что из сыновья -убийцы уже трупы
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02.03.2022 21:01 Відповісти
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Полторы тысячи за сутки? Шото Арестович зазвизделся. Если полторы с ранеными, то могу согласиться. Убитыми - нет.
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02.03.2022 20:46 Відповісти
ну не соглашайся...дело то ведь чисто хозяйское...хуйло вон ваще сказало,шо 400 с маленьким трошечком человек.ті ж ему веришь?
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02.03.2022 21:27 Відповісти
Хватит ерундой заниматься и спамить, клавиатурные поцреоты. Я поддал сомнению данные Арестовича, и это моё личное дело, так как это моё мнение и я его имею право здесь высказать, а не потому, что я какой-то пропутинец. Можно уже наконец научиться отделять обыкновенную критику от рос.. пропаганды! ****** уже своим заспамливанием!
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02.03.2022 22:36 Відповісти
ты кто такой?я тебя не знаю
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02.03.2022 22:51 Відповісти
Бяка, твою дивизию, с корра. Я то тебя помню хорошо.
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02.03.2022 22:54 Відповісти
я тебя не спамил
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02.03.2022 22:56 Відповісти
Це дані самих росіянців і їх Міністерства оборони.Україна заявляє про менші втрати.
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02.03.2022 21:27 Відповісти
если три колоны уничтожать в день то возможно + те кто штурмует города
1 к 3 или к 10-ти
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02.03.2022 21:35 Відповісти
У нас скоро полей не хватит для дохлых русишфашистен .
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02.03.2022 20:46 Відповісти
Нажаль їх зараз може піїти ще більше, якщо табакерки не буде. Їм це не допоможе, але ж...
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02.03.2022 20:57 Відповісти
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Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
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02.03.2022 20:47 Відповісти
Розігнався. Моя тероборона поряд.
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02.03.2022 20:55 Відповісти
не робіть такі пости в коментаріях, ваш рахунок не можна перевірити, треба офіціний канал
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02.03.2022 21:14 Відповісти
Поховали москаля..... Гребані братушкі. Азвабадітєлі. Т їздили тут такі самі вермахт називались. Тількі то були воїни а це бидло.
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02.03.2022 20:48 Відповісти
как показала эта война - наши люди парни женщины самые смелые и отважные в мире - это означает только одно - все они очень любят свою Землю свою Украину!
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02.03.2022 21:05 Відповісти
Там теж пацани, які не воювали. Це ми воююча країна.
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02.03.2022 21:11 Відповісти
Але з математикою у Арестовича не дуже. ))
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02.03.2022 21:47 Відповісти
Да що думають - треба брати до себе, бо не дай Бог воювати проти. ))
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02.03.2022 21:48 Відповісти
Я не людожер, але гарна новина… вибачаюсь за моє ставлення..
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02.03.2022 20:51 Відповісти
Пора нарощувати темп!!!
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02.03.2022 21:35 Відповісти
Щоб покращити ці показники добивайте косощелепих нефуй жратву на них і медикаменти переводити. все одно зостануться падлами.
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02.03.2022 21:55 Відповісти
 
 