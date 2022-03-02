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Росія в Україні щоденно втрачає близько 1,5 тис. військових, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія щоденно втрачає 1,5 тис. військовослужбовців через агресію проти України.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша розвідка працює дуже вправно. Ми знаємо багато всього, що там відбувається, зокрема цифри втрат, які вони (російська влада. - Ред.) оголошують у себе на офіційних нарадах. Цих втрат уже більш ніж 7 тисяч убитими вже. Середня кількість, яку вони втрачають убитими, 1,5 тисячі на добу", - розповів він.
Також Арестович заявив, що командувача 35 російської армії з тяжкими пораненням вивезли з-під Києва у Білорусь.
Топ коментарі
+41 Александр Карин
показати весь коментар02.03.2022 20:42
+12 хтось собі такий
показати весь коментар02.03.2022 20:45
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