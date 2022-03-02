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КС України припиняє співпрацю з Конституційним судом Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

КС України припиняє співпрацю з Конституційним судом Білорусі

Конституційний суд України (КСУ) припиняє співпрацю з Конституційним судом Республіки Білорусь, оскільки його рішення та бездіяльність сприяє збройній агресії проти України з території Білорусі

Про це заступник представника Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря повідомила у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний суд України ухвалив рішення про припинення дії Меморандуму про співпрацю між Конституційним судом України та Конституційним судом Республіки Білорусь. У постанові Конституційного суду зазначено, що Конституційний суд Республіки Білорусь є одним із інституцій системи органів державної влади Республіки Білорусь, рішення, дії та бездіяльність якого сприяють здійсненню збройної агресії проти України з території Республіки Білорусь", - написала Совгиря.

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Тому, наголосила Совгиря, подальше продовження будь-яких відносин між КСУ та Конституційним судом РБ є неможливим.

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Топ коментарі
+9
"У белорусских дальнобойщиков на территории Украины отобрали пять груженых товаром фур, отнятое имущество оценивается в 200 тысяч евро", - сообщили в Следственном комитете Беларуси.

А потом мы съедим вашу картошку. ВСЮ
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02.03.2022 20:42
+7
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02.03.2022 20:40
+7
конституционный суд белороссии? что это? Это в смысле, который судит за публичное чтение конституции?
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02.03.2022 20:46
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И разорвать отношения с етими пи***рами
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02.03.2022 20:40 Відповісти
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02.03.2022 20:40 Відповісти
на привеликий жаль така інфа запізнюється, таке вже 4й день!
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02.03.2022 20:47 Відповісти
"У белорусских дальнобойщиков на территории Украины отобрали пять груженых товаром фур, отнятое имущество оценивается в 200 тысяч евро", - сообщили в Следственном комитете Беларуси.

А потом мы съедим вашу картошку. ВСЮ
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02.03.2022 20:42 Відповісти
нах бульбашів, є більш актуальна інфа!

104 года спустя: в бою под Крутами украинцы уничтожили несколько сотен российских оккупантов

Через 104 года украинская армия и российские оккупанты снова сражались под Крутами. На этот раз россияне потерпели ошеломляющее поражение между селами Памятное и Хорошее Озеро в Черниговской области.

Как сообщает Крутовская ОТГ, бой состоялся 1 марта.



По свидетельству жителей громады, тела около 200 оккупантов собирали по всей округе. Их на двух КАМАЗах повезли в сторону Сумщины через село Плиски.

Перед сражением россияне обстреляли Мемориал памяти Героям Крут и фотографировались на его фоне.

Круты - символ борьбы за независимость Украины.

Ежегодно 29 января в Украине чтят память Героев Крут. В этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты в Черниговской области несколько сотен студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в неравный бой за свободу и независимость родной земли.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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02.03.2022 20:44 Відповісти
і мені зовсім не цікава мова, на котрій розмовляють ті, котрі нищать москалів! хоч на марсіанській!
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02.03.2022 20:46 Відповісти
конституционный суд белороссии? что это? Это в смысле, который судит за публичное чтение конституции?
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02.03.2022 20:46 Відповісти
Ну, це як... отже, в Південної Кореї є парламент та три партії у ньому.
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02.03.2022 20:51 Відповісти
дві падли посралися - наша зазелена в ноль киса і бульбовняшна прикацаплена - не бачу особливої різниці...
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02.03.2022 20:48 Відповісти
В Беларуси нет конституционного суда, есть холопы на пайке, имитирующие правосудие.
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02.03.2022 21:12 Відповісти
ну как-то выглядим мы все *******... ВЕСЬ КСУ НА ФРОНТ! до единого падлы... и зарплату дать в 5 тысяч гривен...
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02.03.2022 21:55 Відповісти
 
 