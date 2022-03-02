КС України припиняє співпрацю з Конституційним судом Білорусі
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Конституційний суд України (КСУ) припиняє співпрацю з Конституційним судом Республіки Білорусь, оскільки його рішення та бездіяльність сприяє збройній агресії проти України з території Білорусі
Про це заступник представника Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря повідомила у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Конституційний суд України ухвалив рішення про припинення дії Меморандуму про співпрацю між Конституційним судом України та Конституційним судом Республіки Білорусь. У постанові Конституційного суду зазначено, що Конституційний суд Республіки Білорусь є одним із інституцій системи органів державної влади Республіки Білорусь, рішення, дії та бездіяльність якого сприяють здійсненню збройної агресії проти України з території Республіки Білорусь", - написала Совгиря.
Тому, наголосила Совгиря, подальше продовження будь-яких відносин між КСУ та Конституційним судом РБ є неможливим.
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104 года спустя: в бою под Крутами украинцы уничтожили несколько сотен российских оккупантов
Через 104 года украинская армия и российские оккупанты снова сражались под Крутами. На этот раз россияне потерпели ошеломляющее поражение между селами Памятное и Хорошее Озеро в Черниговской области.
Как сообщает Крутовская ОТГ, бой состоялся 1 марта.
По свидетельству жителей громады, тела около 200 оккупантов собирали по всей округе. Их на двух КАМАЗах повезли в сторону Сумщины через село Плиски.
Перед сражением россияне обстреляли Мемориал памяти Героям Крут и фотографировались на его фоне.
Круты - символ борьбы за независимость Украины.
Ежегодно 29 января в Украине чтят память Героев Крут. В этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты в Черниговской области несколько сотен студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в неравный бой за свободу и независимость родной земли.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!