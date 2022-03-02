КС України припиняє співпрацю з Конституційним судом Білорусі

Конституційний суд України (КСУ) припиняє співпрацю з Конституційним судом Республіки Білорусь, оскільки його рішення та бездіяльність сприяє збройній агресії проти України з території Білорусі

Про це заступник представника Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря повідомила у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний суд України ухвалив рішення про припинення дії Меморандуму про співпрацю між Конституційним судом України та Конституційним судом Республіки Білорусь. У постанові Конституційного суду зазначено, що Конституційний суд Республіки Білорусь є одним із інституцій системи органів державної влади Республіки Білорусь, рішення, дії та бездіяльність якого сприяють здійсненню збройної агресії проти України з території Республіки Білорусь", - написала Совгиря.

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Тому, наголосила Совгиря, подальше продовження будь-яких відносин між КСУ та Конституційним судом РБ є неможливим.