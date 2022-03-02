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США допоможуть Україні відновити інфраструктуру після війни, – міністр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США допоможуть Україні відновити інфраструктуру після війни, – міністр

Сполучені Штати Америки готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій.

Про це у розмові з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим підтвердив міністр транспорту США Пітер Буттіджедж, повідомив Кубраков у Facebook.

У розмові з американським колегою український міністр зазначив: "Українську інфраструктуру цілеспрямовано знищують. Йдеться про десятки мостів, сотні кілометрів доріг та залізниці, цивільні та військові аеропорти. Наразі окупаційні війська вже почали стріляти і по українських портах. Ми щодня фіксуємо усі злочини — і збитки, які вони завдають".

Водночас, додав Кубраков, Сполучені Штати посилюють санкції проти росії. Зокрема, США вже прийняли рішення про закриття власного повітряного простору для польотів російських літаків.

Міністр інфраструктури наголосив на тому, що процес накладання санкцій має тривати, а відтак наступним кроком повинно було б бути блокування Сполученими Штатами, услід за Великобританією та Канадою, обслуговування у портах суден російських, чи пов’язаних з ними, компаній. А також сприяння у виключенні росії та її організацій з ключових міжнародних асоціацій.

Америка також може допомогти воюючій Україні із постачанням летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги.

"У дуже короткий час нам вдалось домовитися із західними сусідами про максимальне спрощення процедур проходу вантажівок та потягів через кордони до України. Однак потрібно розуміти, що допомога наших партнерів наразі відбувається у дуже небезпечних умовах", – додав Олександр Кубраков.

А тому, враховуючи "неадекватні дії агресора", необхідно зробити ще один важливий крок – повністю закрити небо над Україною. Це забезпечить "захист не лише нашої країни, але і громадян країн – членів НАТО", – наголосив міністр.

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Топ коментарі
+13
Внимание!
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
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02.03.2022 21:35
+13
Ми небо вам не закриємо, але потім, можливо, допоможемо відбуватись...немає слів пристойних.
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02.03.2022 21:53
+8
я думаю наши дипломаты не должны тупить
1 списать весь долг по крайнем мере до 2014
2 все деньги на востановление и возмещения ущерба забрать у кацапов и путинского триллиона
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02.03.2022 22:13
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Внимание!
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
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02.03.2022 21:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
Потом разберемся сколько вы украли.
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02.03.2022 21:37 Відповісти
Це США погарячкували:наші клептократи як почнуть тендери проводити, то американцям грошей не вистачить.
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02.03.2022 21:45 Відповісти
да нужно искать подрялдчиков на стороне или сначала поменять всю верхушку налоговиков и правоохранителей
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02.03.2022 22:09 Відповісти
Ми небо вам не закриємо, але потім, можливо, допоможемо відбуватись...немає слів пристойних.
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02.03.2022 21:53 Відповісти
А он не сказал, когда она закончется? Может знает шо то?
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02.03.2022 23:23 Відповісти
Чекаємо, аби територія була ще меншою?
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02.03.2022 21:54 Відповісти
чекают пока все мордовороты которые сбежали вернуться защизать свою землю
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02.03.2022 22:11 Відповісти
чому росія бомбить, а платити повинні Штати і Євросоюз, і це в в той час як 630 лярдів грошей можна легко віджати!
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02.03.2022 22:02 Відповісти
я думаю наши дипломаты не должны тупить
1 списать весь долг по крайнем мере до 2014
2 все деньги на востановление и возмещения ущерба забрать у кацапов и путинского триллиона
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02.03.2022 22:13 Відповісти
Вы ***** деьги считаете, а тут людей убивают.
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02.03.2022 23:25 Відповісти
кто их убивает? что ты предлагаешь делать писателям в интернете?
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02.03.2022 23:30 Відповісти
"Кто их убивает".?
Убивают оболваниные люди(росияне).
Но корень зла вобще в другом.
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02.03.2022 23:36 Відповісти
так какого хрена ты мудак на меня наехал?
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02.03.2022 23:39 Відповісти
Я на тебя не наезжал.
Я не люблю когда жизнь оценивают деньгами.
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02.03.2022 23:52 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 23:13 Відповісти
дякуємо... але спочатку допоможіть приботкати орду... придушити загарбників...
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02.03.2022 23:32 Відповісти
Есть хороший план Украинцы !!! короче - берем трофейную технику, садим туда трофейных иванов, катим их в сторону Польши - ****** во все стороны, и НАТО - сторона конфликта!!! Джекпот
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02.03.2022 23:57 Відповісти
Все, теперь у рашистов нет и мизерного шанса. Предвкушая распил такого ко-ва бабла, мэры, губернаторы будут теперь чуть ли не сами со связкой гранат под танки кидаться. Они такой куш никогда не упустят и никому не отдадут
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02.03.2022 23:58 Відповісти
 
 