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Новости Война в Украине
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США помогут Украине восстановить инфраструктуру после войны, – министр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США помогут Украине восстановить инфраструктуру после войны, – министр

Соединенные Штаты Америки готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после войны и деоккупации украинских территорий.

Об этом в разговоре с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым подтвердил министр транспорта США Питер Буттиджедж, сообщил Кубраков в Facebook.

В разговоре с американским коллегой украинский министр отметил: "Украинскую инфраструктуру целенаправленно уничтожают. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров дорог и железных дорог, гражданских и военных аэропортах. В данный момент оккупационные войска уже начали стрелять и по украинским портам. Мы ежедневно фиксируем все преступления — и ущерб, который они наносят".

В то же время, добавил Кубраков, Соединенные Штаты ужесточают санкции против россии. В частности, уже сегодня США приняли решение о закрытии собственного воздушного пространства для полетов российских самолетов.

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Министр инфраструктуры отметил, что процесс наложения санкций должен продолжаться, а следующим шагом должно было быть блокирование Соединенными Штатами, вслед за Великобританией и Канадой, обслуживания в портах судов российских или связанных с ними компаний. А также содействие в исключении россии и ее организаций из ключевых международных ассоциаций.

Америка может помочь воюющей Украине и с поставкой летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи.

"В очень короткое время нам удалось договориться с западными соседями о максимальном упрощении процедур прохода грузовиков и поездов через границы в Украину. Однако нужно понимать, что помощь наших партнеров сейчас оказывается в очень опасных условиях", – добавил Александр Кубраков.

Поэтому, учитывая "неадекватные действия агрессора", необходимо сделать еще один важный шаг – полностью закрыть небо над Украиной. Это обеспечит "защиту не только нашей страны, но и граждан стран НАТО", – подчеркнул министр

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Топ комментарии
+13
Внимание!
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
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02.03.2022 21:35
+13
Ми небо вам не закриємо, але потім, можливо, допоможемо відбуватись...немає слів пристойних.
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02.03.2022 21:53
+8
я думаю наши дипломаты не должны тупить
1 списать весь долг по крайнем мере до 2014
2 все деньги на востановление и возмещения ущерба забрать у кацапов и путинского триллиона
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02.03.2022 22:13
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Внимание!
Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
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02.03.2022 21:35 Ответить
комментарий отмечен как спам
Потом разберемся сколько вы украли.
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02.03.2022 21:37 Ответить
Це США погарячкували:наші клептократи як почнуть тендери проводити, то американцям грошей не вистачить.
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02.03.2022 21:45 Ответить
да нужно искать подрялдчиков на стороне или сначала поменять всю верхушку налоговиков и правоохранителей
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02.03.2022 22:09 Ответить
Ми небо вам не закриємо, але потім, можливо, допоможемо відбуватись...немає слів пристойних.
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02.03.2022 21:53 Ответить
А он не сказал, когда она закончется? Может знает шо то?
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02.03.2022 23:23 Ответить
Чекаємо, аби територія була ще меншою?
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02.03.2022 21:54 Ответить
чекают пока все мордовороты которые сбежали вернуться защизать свою землю
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02.03.2022 22:11 Ответить
чому росія бомбить, а платити повинні Штати і Євросоюз, і це в в той час як 630 лярдів грошей можна легко віджати!
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02.03.2022 22:02 Ответить
я думаю наши дипломаты не должны тупить
1 списать весь долг по крайнем мере до 2014
2 все деньги на востановление и возмещения ущерба забрать у кацапов и путинского триллиона
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02.03.2022 22:13 Ответить
Вы ***** деьги считаете, а тут людей убивают.
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02.03.2022 23:25 Ответить
кто их убивает? что ты предлагаешь делать писателям в интернете?
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02.03.2022 23:30 Ответить
"Кто их убивает".?
Убивают оболваниные люди(росияне).
Но корень зла вобще в другом.
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02.03.2022 23:36 Ответить
так какого хрена ты мудак на меня наехал?
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02.03.2022 23:39 Ответить
Я на тебя не наезжал.
Я не люблю когда жизнь оценивают деньгами.
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02.03.2022 23:52 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 23:13 Ответить
дякуємо... але спочатку допоможіть приботкати орду... придушити загарбників...
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02.03.2022 23:32 Ответить
Есть хороший план Украинцы !!! короче - берем трофейную технику, садим туда трофейных иванов, катим их в сторону Польши - ****** во все стороны, и НАТО - сторона конфликта!!! Джекпот
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02.03.2022 23:57 Ответить
Все, теперь у рашистов нет и мизерного шанса. Предвкушая распил такого ко-ва бабла, мэры, губернаторы будут теперь чуть ли не сами со связкой гранат под танки кидаться. Они такой куш никогда не упустят и никому не отдадут
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02.03.2022 23:58 Ответить
 
 