США помогут Украине восстановить инфраструктуру после войны, – министр

Соединенные Штаты Америки готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после войны и деоккупации украинских территорий.

Об этом в разговоре с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым подтвердил министр транспорта США Питер Буттиджедж, сообщил Кубраков в Facebook.

В разговоре с американским коллегой украинский министр отметил: "Украинскую инфраструктуру целенаправленно уничтожают. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров дорог и железных дорог, гражданских и военных аэропортах. В данный момент оккупационные войска уже начали стрелять и по украинским портам. Мы ежедневно фиксируем все преступления — и ущерб, который они наносят".

В то же время, добавил Кубраков, Соединенные Штаты ужесточают санкции против россии. В частности, уже сегодня США приняли решение о закрытии собственного воздушного пространства для полетов российских самолетов.

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Министр инфраструктуры отметил, что процесс наложения санкций должен продолжаться, а следующим шагом должно было быть блокирование Соединенными Штатами, вслед за Великобританией и Канадой, обслуживания в портах судов российских или связанных с ними компаний. А также содействие в исключении россии и ее организаций из ключевых международных ассоциаций.

Америка может помочь воюющей Украине и с поставкой летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи.

"В очень короткое время нам удалось договориться с западными соседями о максимальном упрощении процедур прохода грузовиков и поездов через границы в Украину. Однако нужно понимать, что помощь наших партнеров сейчас оказывается в очень опасных условиях", – добавил Александр Кубраков.

Поэтому, учитывая "неадекватные действия агрессора", необходимо сделать еще один важный шаг – полностью закрыть небо над Украиной. Это обеспечит "защиту не только нашей страны, но и граждан стран НАТО", – подчеркнул министр