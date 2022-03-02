США помогут Украине восстановить инфраструктуру после войны, – министр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты Америки готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после войны и деоккупации украинских территорий.
Об этом в разговоре с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым подтвердил министр транспорта США Питер Буттиджедж, сообщил Кубраков в Facebook.
В разговоре с американским коллегой украинский министр отметил: "Украинскую инфраструктуру целенаправленно уничтожают. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров дорог и железных дорог, гражданских и военных аэропортах. В данный момент оккупационные войска уже начали стрелять и по украинским портам. Мы ежедневно фиксируем все преступления — и ущерб, который они наносят".
В то же время, добавил Кубраков, Соединенные Штаты ужесточают санкции против россии. В частности, уже сегодня США приняли решение о закрытии собственного воздушного пространства для полетов российских самолетов.
Министр инфраструктуры отметил, что процесс наложения санкций должен продолжаться, а следующим шагом должно было быть блокирование Соединенными Штатами, вслед за Великобританией и Канадой, обслуживания в портах судов российских или связанных с ними компаний. А также содействие в исключении россии и ее организаций из ключевых международных ассоциаций.
Америка может помочь воюющей Украине и с поставкой летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи.
"В очень короткое время нам удалось договориться с западными соседями о максимальном упрощении процедур прохода грузовиков и поездов через границы в Украину. Однако нужно понимать, что помощь наших партнеров сейчас оказывается в очень опасных условиях", – добавил Александр Кубраков.
Поэтому, учитывая "неадекватные действия агрессора", необходимо сделать еще один важный шаг – полностью закрыть небо над Украиной. Это обеспечит "защиту не только нашей страны, но и граждан стран НАТО", – подчеркнул министр
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Украинские синагоги и еврейские центры ХАБАД оказывают гуманитарную помощь всем украинцам, попавшим в беду, без различия в национальности или вероисповедании.
Все, кто нуждается в самом необходимом, могут получить помощь по адресам:
Харьков: ул. Пушкинская 12, тел: 380577316031.
Киев: ул. Шота Руставели 13, тел: 380442359082, 38044235083.
Одесса: ул. Осипова 21, тел: 380487280770.
Благодарю Государство Израиль за регулярные поставки гуманитарной помощи.
1 списать весь долг по крайнем мере до 2014
2 все деньги на востановление и возмещения ущерба забрать у кацапов и путинского триллиона
Убивают оболваниные люди(росияне).
Но корень зла вобще в другом.
Я не люблю когда жизнь оценивают деньгами.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!