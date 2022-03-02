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Чотири російські винищувачі увійшли в повітряний простір Швеції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чотири російські винищувачі увійшли в повітряний простір Швеції

Чотири російські винищувачі в середу порушили повітряний простір Швеції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві на сайті Збройних сил Швеції.

Два російські Су-27 і два Су-24 порушили повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд.

Шведські винищувачі Jas 39 Gripen були підняті по тривозі та задокументували інцидент, зробивши фотографії. Порушення було недовгим.

"Це показує, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та кордони Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію. На тлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії", - заявив командувач ВВС Карл-Йохан Едстрьом.

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Топ коментарі
+35
Шкода що літаків не позбивали
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02.03.2022 21:59
+34
Шведы их мужественно сфотографировали. Вот бля.
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02.03.2022 22:01
+27
Уверен, если бы текущая ситуация была не с Украиной, а со Швецией то НАТО бы нашло способ как ввязаться за нее. Но мы второй сорт пока.
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02.03.2022 22:03
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Швеція не в НАТО.
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02.03.2022 21:59 Відповісти
Уверен, если бы текущая ситуация была не с Украиной, а со Швецией то НАТО бы нашло способ как ввязаться за нее. Но мы второй сорт пока.
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02.03.2022 22:03 Відповісти
100%!!!!!
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02.03.2022 22:14 Відповісти
Михаил Дужик
Якщо не зовсім в курсі не треба трансювати маячню.
1. Швеція не є членом НАТО.
2. Подібні інциденти і раніше бували, майже кожного тижня, рашистьські літаки не застосовували зброю і "Порушення було недовгим".
Не знало, недолуге - "второй сорт"?
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02.03.2022 22:29 Відповісти
Тому і могли дозволити собі збити Третя світова б не почалася
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02.03.2022 22:10 Відповісти
То й добре - можуть спокійно збивати руссофашистів і не переживати, що фріци, чи жабоїди обсеруться зі страху, бо треба буде вступати у війну з мордором згідно ст.5...
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02.03.2022 22:32 Відповісти
Шукають казус беллі? Ядер беллі.
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02.03.2022 21:59 Відповісти
Шкода що літаків не позбивали
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02.03.2022 21:59 Відповісти
ихтамнеты заблудились. все как всегда.
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02.03.2022 22:00 Відповісти
Ані заблуділісь і больше нібудут.
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02.03.2022 22:02 Відповісти
спершу вони блукають, а згодом підуть "ученія"...
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02.03.2022 22:26 Відповісти
А шо Вы хотели:с карандашиком и цыркулем,можно и ошибиться....
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02.03.2022 22:24 Відповісти
Атпускники небось?
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02.03.2022 23:39 Відповісти
Можна було "задокументувати" і парочкою ракет "воздух-воздух")
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02.03.2022 22:00 Відповісти
Шведы их мужественно сфотографировали. Вот ***.
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02.03.2022 22:01 Відповісти
оце сміливі хлопи.
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02.03.2022 22:17 Відповісти
Селфі зробили?
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02.03.2022 22:19 Відповісти
ага. дражащімі рукамі.
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02.03.2022 22:47 Відповісти
Єрдоган одразу дав московітам по рилу, а ці тільки документують…
Тому в Туреччині більше ніхто не бажає, з московіі, кордон порушувати!!!
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02.03.2022 22:41 Відповісти
СМЕРТЬ МАНКУРТІЇ!
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02.03.2022 22:01 Відповісти
Шкода, що не збили, бо ж прилетять до нас.
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02.03.2022 22:02 Відповісти
Ну так хакери зламали їм супутники.Кацапи і з ними херовєнько літали,а без них тепер взагалі навмання їх носе
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02.03.2022 22:02 Відповісти
по пачке "Беломора" они летели, как всегда.
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02.03.2022 22:19 Відповісти
Порушили, треба хєрачить.
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02.03.2022 22:02 Відповісти
Башню снесло уже по полной.
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02.03.2022 22:02 Відповісти
Эрдоган ******** бы.
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02.03.2022 22:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ну да. Потом, правда, выплатил бы стоимость и репутационный ущерб, как сделал в случае с кацапами.
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02.03.2022 22:05 Відповісти
Уже сбивали. Со смертью пилота - ничего не случилось.
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02.03.2022 22:17 Відповісти
какой репутационный ущерб можно нанести фашераше?
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02.03.2022 22:18 Відповісти
Прощупують на реакцію!!! Начувайтесь.
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02.03.2022 22:03 Відповісти
В жодним випадку не закривайте повітряний простір, а то війнааааааа. Їм ще не дішло курва.
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02.03.2022 22:03 Відповісти
А у нас что учения??
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02.03.2022 22:13 Відповісти
Впечатление, что ищут повода уже сознательно.
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02.03.2022 22:04 Відповісти
Так что, шведы, сейчас, будут просить Украину сдаться?
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02.03.2022 22:04 Відповісти
думаю, будут повторяться такие "гостевые" прилеты, типа, вы нас не ждали, а мы приперлися и что вы нам сделаете...
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02.03.2022 22:05 Відповісти
"Це показує, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та кордони Швеції". "Призрак Київа"- показує готовність. Лупарьте їх, не стидайтесь!
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02.03.2022 22:06 Відповісти
Оні заблуділісь. У ніх учєнія, блд.
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02.03.2022 22:08 Відповісти
КАжется Варшавой, Хельсинки и Балтикой уже не хотят довольствоваться. Еще и кусочек Швеции. Сурков же сказал что мы будем восстанавливать величие отнятое у нас в 1918 году уходом земель.
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02.03.2022 22:09 Відповісти
Ну не успевает Призрак Киева херачить их по всему миру.
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02.03.2022 22:13 Відповісти
⚡Ходорковский в эфире у Гордона расплакался и попросил прощения у украинцев.
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02.03.2022 22:15 Відповісти
Я уже **** не верю ниодному кацапу, гнать уродов до Москвы, и поставить внешнее управление например барака обаму, что бы все капы охренели
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02.03.2022 22:19 Відповісти
Барак Обама просрет все полимеры, как это уже однажды сделал.
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02.03.2022 22:28 Відповісти
интересно, если бы они начали бомбить Швецию как нас, чтобы сказало НАТО??
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02.03.2022 22:16 Відповісти
Там сейчас возбуждение идет (на родине Канта), но я думаю, что тяжко будет в зергов играть
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02.03.2022 22:17 Відповісти
Те, що вони ввійшли, я зрозумів. Чому вони вийшли?
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02.03.2022 22:24 Відповісти
Во, сейчас раша будет ********** на Финляндию и Швецию в усиленном режиме, искать повод для столкновения с НАТО
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02.03.2022 22:27 Відповісти
Тупые орки флагами ошиблись)
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02.03.2022 22:27 Відповісти
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02.03.2022 22:31 Відповісти
Знакомый из Москвы рассказывал что счас сотрудники военкомата ходят по офисам и раздают повестки и очень много желающих ити воевать в Украину и спасать ее от Европы и США
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02.03.2022 22:31 Відповісти
Шо они там курят????
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02.03.2022 22:55 Відповісти
самоубийцы...
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02.03.2022 22:59 Відповісти
занепокоїлись, виклали в інстаграм і засудили вторгнення
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02.03.2022 22:33 Відповісти
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02.03.2022 22:54 Відповісти
НАТО не НАТО, а ібашить їх треб
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02.03.2022 22:33 Відповісти
Нужно было сбивать
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02.03.2022 22:35 Відповісти
А турки грохнули бы.
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02.03.2022 22:44 Відповісти
Може нам шведам кілька "Стінгерів" відправити ?
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02.03.2022 23:36 Відповісти
З Кенігсберга летіли в рашу, потім в Україну перекидають авіацію.
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03.03.2022 05:14 Відповісти
 
 