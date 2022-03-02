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Чотири російські винищувачі увійшли в повітряний простір Швеції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Чотири російські винищувачі в середу порушили повітряний простір Швеції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві на сайті Збройних сил Швеції.
Два російські Су-27 і два Су-24 порушили повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд.
Шведські винищувачі Jas 39 Gripen були підняті по тривозі та задокументували інцидент, зробивши фотографії. Порушення було недовгим.
"Це показує, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та кордони Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію. На тлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії", - заявив командувач ВВС Карл-Йохан Едстрьом.
Топ коментарі
+35 Nature of Ukraine
показати весь коментар02.03.2022 21:59
+34 Михаил Дужик
показати весь коментар02.03.2022 22:01
+27 Михаил Дужик
показати весь коментар02.03.2022 22:03
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо не зовсім в курсі не треба трансювати маячню.
1. Швеція не є членом НАТО.
2. Подібні інциденти і раніше бували, майже кожного тижня, рашистьські літаки не застосовували зброю і "Порушення було недовгим".
Не знало, недолуге - "второй сорт"?
Тому в Туреччині більше ніхто не бажає, з московіі, кордон порушувати!!!