Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус розповів про ситуацію в області

У Чернігів зайшло чотири фури із продуктами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Чернігів Сіті, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус зазначив, що наразі українці "дають ворогу по зубах у Чернігові і по всій області", однак ворог звіріє.

"Не можемо домовитись про гуманітарний коридор для відрізаних від постачання закладів (наприклад, психлікарня у Халявині). Окупанти стріляють у авто швидкої допомоги та ДСНС по всій області", — каже голова ОДА. Також, з його, словами сьогодні у Чернігів зайшло чотири фури із продуктами. Їх розподіляють по торговельних мережах у місті та пропрацьовують наступні поставки. Проблем із продуктами, обіцяють, не буде. Доставка ліків очікується лише завтра. Нині лікувальні заклади обмінюються найнеобхіднішим за потребою. Власники аптек домовляються про доставку зі складів ліків відповідно до потреби. Соціальні заклади для літніх людей, для дітей у Чернігові та області доповідають, що всі з продуктами, персонал працює. Також координують доставку гуманітарних вантажів із областей. Охочих організувати доставку нині в рази більше за потребу.Точково допомагають з вирішенням проблем в громадах: продукти, електрика тощо.

"Голови громад — великі молодці. Всі на своїх місцях", — говорить Чаус.

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