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Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус розповів про ситуацію в області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус розповів про ситуацію в області

У Чернігів зайшло чотири фури із продуктами.

Як передає Цензор.НЕТ  із посиланням на сайт Чернігів Сіті, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус зазначив, що наразі українці "дають ворогу по зубах у Чернігові і по всій області", однак ворог звіріє.

"Не можемо домовитись про гуманітарний коридор для відрізаних від постачання закладів (наприклад, психлікарня у Халявині). Окупанти стріляють у авто швидкої допомоги та ДСНС по всій області", — каже голова ОДА. Також, з його, словами сьогодні у Чернігів зайшло чотири фури із продуктами. Їх розподіляють по торговельних мережах у місті та пропрацьовують наступні поставки. Проблем із продуктами, обіцяють, не буде. Доставка ліків очікується лише завтра. Нині лікувальні заклади обмінюються найнеобхіднішим за потребою. Власники аптек домовляються про доставку зі складів ліків відповідно до потреби. Соціальні заклади для літніх людей, для дітей у Чернігові та області доповідають, що всі з продуктами, персонал працює. Також координують доставку гуманітарних вантажів із областей. Охочих організувати доставку нині в рази більше за потребу.Точково допомагають з вирішенням проблем в громадах: продукти, електрика тощо.

"Голови громад — великі молодці. Всі на своїх місцях", — говорить Чаус. 

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Тримайся! Чернігів!
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02.03.2022 23:23 Відповісти
⚡️Немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту попавшего под санкции Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов, - Forbes.
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02.03.2022 23:32 Відповісти
https://fr24.com/HKY132/2b004781

Американский Геркулес разгрузился в Жешуве и возвращается обратно
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02.03.2022 23:34 Відповісти
И А400М https://www.flightradar24.com/BAF641/2b00814d
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03.03.2022 00:43 Відповісти
Чернігів - тримайся! Майбутній город-герой!
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02.03.2022 23:51 Відповісти
Він вже зараз Герой.
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03.03.2022 08:05 Відповісти
 
 