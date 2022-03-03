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На Миколаївщині російська артилерія залишила без газу місто Вознесенськ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині російська артилерія залишила без газу місто Вознесенськ

У місті Вознесенськ Миколаївської області внаслідок російського обстрілу було пошкодженно розподільні газові мережі, через що припинено газопостачання.

Про це повідомив глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Після звірячих обстрілів "Градами" та артилерією міста Вознесенськ були значно пошкоджені розподільчі мережі. Ми були вимушені припинити подачу газу до міста. Пошкодження критичної інфраструктури - це акт геноциду та злочин проти людства!", - написав він у фейсбуці.

Як пояснив Макогон, через продовження бойових дій фахівці компанії поки що не можуть почати відновлення газопостачання.

"Нажаль у районі цього теракта продовжуються активні бойові дії, тому наши фахівці не можуть приступити до ліквідації наслідків з метою поновлення газопостачання до міста", - додав Макогон.

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Вознесенськ на півночі області ... куди цікаво ординці сунуть? ...

я дивуюсь з цих блукаючих орд які зпливають десь у степу ... і про них стає відомо тільки коли вони щось обстріляли ...
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03.03.2022 00:14 Відповісти
Цих покидькiв бiльше не треба брали в полон. Кiнчайте iх мiсцi вони не мають права на життя.
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03.03.2022 00:14 Відповісти
Південь у військовому плані слабко охороняється. А тероборона малооснащена. Надія на авіацію і рейди військових підрозділів.
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03.03.2022 00:20 Відповісти
Ну що це за стратєгія була з кримським напрямком? Колони техніки, яка розбрідається по степах. Наші ледве встигають. Кіровоградщина вже для них зовсім близько.
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03.03.2022 00:38 Відповісти
 
 