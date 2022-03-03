США запроваджують новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі, – Блінкен
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Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії, які стосуються 22 російських структур, пов’язаних із сектором оборони, а також серію санкцій проти Білорусі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми запроваджуємо жорсткі санкції проти російського оборонного сектору. Загалом до списку буде внесено 22 (юридичні – ред.) особи, пов’язані з обороним сектором Росії", - зазначив глава американської дипломатії.
Він уточнив, що йдеться про компанії, які виготовляють бойові літаки, БМП, ракети, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби. "Це саме ті системи, які використовуються для нападу на український народ, для порушень прав людини, порушень міжнародного гуманітарного права", - додав держсекретар США.
Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати також запроваджують експортні обмеження на Білорусь, "щоби притягнути режим Лукашенка до відповідальності" через те, що він виступає на стороні Путіна у неспровокованій війні проти України.
"Ми задушимо здатність Білорусі імпортувати ключові технології, і якщо Лукашенко надалі підтримуватиме цю війну, наслідки для режиму загостряться", - додав держсекретар США.
Блінкен зауважив, що вже запроваджені санкції проти Росії створили "потужний вплив" на її економіку. Вартість рубля різко впала, російський фондовий ринок закрився через страх перед відпливом капіталу, кредитний рейтинг РФ впав до рівня сміття. Крім того, знищений військовий фонд президента Путіна. Великий удар по Росії також нанесений через обмеження доступу до високих технологій.
"І це відчуватиметься не тільки зараз, але й упродовж років наперед",- додав держсекретар США.
Будь ласка, зачекайте...
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
Але "поки товстий схудне, худий помре".
Поки в низ закінчаться ресурси війни, скільки ще мирного населення України, дітей, повинно загинути?
Що виходить? Захід душить Путіна за рахунок жертв в Україні?
І ше.
Вам не здається тепер, що НАТО - це велика мильна бульбашка?
Реально НАТО - США, Британія (тепер вже декілька Східноєвропейських країн) і окремо стоїть Туреччина.
От уявіть собі, що РФ напала на окрему Німеччину. Та 5-ти днів би точно хватило.
І вступатися за нас фізично вони не хочуть не тільки через 3тю світову, а через те, що відразу буде видно "міць" іхніх збройних сил, якщо США і Британія не впишуться.
Соответствующие нормативные акты опубликованы 3 марта в "Официальном журнале ЕС".
Также в Евросоюзе готовят секторальные санкции, связанные с деревообрабатывающей, сталелитейной и калийной продукцией. Будет запрещен импорт из Беларуси в ЕС и экспорт машин из ЕС в Беларусь.
Ватньій одноклассник - большой начальник в ЦУПе. Ну, том, что за ихними спутниками следит. Так вот, еще в начале 10х говорил, что лука хотел фотоснимки из космоса для поиска оптималньіх полей для картохи искать.
Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но... смертные….. А. Солженицын
" Народ ,который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения". Ф. Достоевский
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