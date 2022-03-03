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США запроваджують новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі, – Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США запроваджують новий пакет санкцій проти Росії і Білорусі, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії, які стосуються 22 російських структур, пов’язаних із сектором оборони, а також серію санкцій проти Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми запроваджуємо жорсткі санкції проти російського оборонного сектору. Загалом до списку буде внесено 22 (юридичні – ред.) особи, пов’язані з обороним сектором Росії", - зазначив глава американської дипломатії.

Він уточнив, що йдеться про компанії, які виготовляють бойові літаки, БМП, ракети, безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби. "Це саме ті системи, які використовуються для нападу на український народ, для порушень прав людини, порушень міжнародного гуманітарного права", - додав держсекретар США.

Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати також запроваджують експортні обмеження на Білорусь, "щоби притягнути режим Лукашенка до відповідальності" через те, що він виступає на стороні Путіна у неспровокованій війні проти України.

"Ми задушимо здатність Білорусі імпортувати ключові технології, і якщо Лукашенко надалі підтримуватиме цю війну, наслідки для режиму загостряться", - додав держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закривають свій повітряний простір для Росії, - Байден

Блінкен зауважив, що вже запроваджені санкції проти Росії створили "потужний вплив" на її економіку. Вартість рубля різко впала, російський фондовий ринок закрився через страх перед відпливом капіталу, кредитний рейтинг РФ впав до рівня сміття. Крім того, знищений військовий фонд президента Путіна. Великий удар по Росії також нанесений через обмеження доступу до високих технологій.

"І це відчуватиметься не тільки зараз, але й упродовж років наперед",- додав держсекретар США.

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Топ коментарі
+10
никакого ебларускава рубля и не было. Эти бумажки с зайцами и бобрами были просто эрзац-рублём.
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03.03.2022 00:37
+8
назад, к карбюраторным двигателям! Долой буржуазные микрочипы!!
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03.03.2022 00:34
+8
Тепер на всех бумажках будет ПИСЕЦ...
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03.03.2022 00:40
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Значит и их бералусский рубль улетит в прирву
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03.03.2022 00:32 Відповісти
никакого *********** рубля и не было. Эти бумажки с зайцами и бобрами были просто эрзац-рублём.
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03.03.2022 00:37 Відповісти
Тепер на всех бумажках будет ПИСЕЦ...
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03.03.2022 00:40 Відповісти
писец застолблён республикой Саха для банкноты в 500 якутских писо. Так что только бобёр. Если конечно, симоньянша не заявит свои права.
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03.03.2022 00:47 Відповісти
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03.03.2022 00:53 Відповісти
Він вже впав.
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03.03.2022 05:37 Відповісти
⚡️Арестович: Их элитные подразделения разбегаются после первого столкновения, не выдерживают. У них за последние трое суток ни одного удачного действия на отдельном направлении. Из 20 вертолетных десантов, которые они попытались высадить, удачным был только один.
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03.03.2022 00:33 Відповісти
Тепер замість бульби будете жерти лушпайки
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03.03.2022 00:34 Відповісти
по вісім.
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03.03.2022 00:38 Відповісти
назад, к карбюраторным двигателям! Долой буржуазные микрочипы!!
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03.03.2022 00:34 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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03.03.2022 00:35 Відповісти
ДЯКУЮ! ЩОБ МИ РОБИЛИ БЕЗ ЗАХІДНИХ КРАЇН?... САМ НА САМ З ЦИМИ ДИКУНАМИ МОСКАЛЯМИ!
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03.03.2022 00:36 Відповісти
Воно то так, все добре.
Але "поки товстий схудне, худий помре".
Поки в низ закінчаться ресурси війни, скільки ще мирного населення України, дітей, повинно загинути?
Що виходить? Захід душить Путіна за рахунок жертв в Україні?

І ше.
Вам не здається тепер, що НАТО - це велика мильна бульбашка?
Реально НАТО - США, Британія (тепер вже декілька Східноєвропейських країн) і окремо стоїть Туреччина.
От уявіть собі, що РФ напала на окрему Німеччину. Та 5-ти днів би точно хватило.
І вступатися за нас фізично вони не хочуть не тільки через 3тю світову, а через те, що відразу буде видно "міць" іхніх збройних сил, якщо США і Британія не впишуться.
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03.03.2022 00:55 Відповісти
А коли почнуть виплачувати репарації Україні, а ми порахуємо все! абсолютно все! то починати загарбницькі війни більше не захочеться на багато-багато років.
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03.03.2022 00:36 Відповісти
Ну ты шустрый, медведь то пока со шкурой...
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03.03.2022 00:42 Відповісти
Привид репарцій вже цілих 8 років витає над ***********. І вони ржали ще тиждень тому над можливістю їх введення. Вони були переконані що увесь світ "смішить їх Іскандери". А вже сьогодні в Москві на два місяці наперед втридорога продані всі квитки в усі напрямки за яким можна втекти з країни. Улюблений напрямок Астана... А завтра мені навіть уявити страшно що почнеться ... але чомусь виникає якесь таке стервозне і зле задоволення - там вам падли і треба!
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03.03.2022 00:52 Відповісти
На львовском вокзале задержали Владимира Рубана: сотрудничал с Медведчуком и "ЛДНР" со ссылкой на ZAXID.NET
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03.03.2022 00:38 Відповісти
⚡️ЕС ввел санкции в отношении 22 белорусских чиновников и военных за вторжение в Украину.

Соответствующие нормативные акты опубликованы 3 марта в "Официальном журнале ЕС".

Также в Евросоюзе готовят секторальные санкции, связанные с деревообрабатывающей, сталелитейной и калийной продукцией. Будет запрещен импорт из Беларуси в ЕС и экспорт машин из ЕС в Беларусь.
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03.03.2022 00:39 Відповісти
А чо там с картофельной промьішленностью? Єто ж самая скрєпная скрєпа!

Ватньій одноклассник - большой начальник в ЦУПе. Ну, том, что за ихними спутниками следит. Так вот, еще в начале 10х говорил, что лука хотел фотоснимки из космоса для поиска оптималньіх полей для картохи искать.
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03.03.2022 00:47 Відповісти
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап.
Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но... смертные….. А. Солженицын

" Народ ,который блуждает по Европе и ищет что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения". Ф. Достоевский
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03.03.2022 00:41 Відповісти
ЗМІ повідомляють про падіння рятувального вертольота, відправленого на пошуки винищувача МіГ-21 ВПС Румунії, який зник з екранів радарів.

П'ятеро людей, які перебували на борту вертольота, загинули. Винищувач не виявлено, на пошуки направлено ще один рятувально-евакуаційний вертоліт.
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03.03.2022 00:41 Відповісти
У мене таке питання виникло. Якщо штати були абсолютно певні у тому, що параша на нас таки нападе, то чому не було дуже жорстких прівентивних санкцій?
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03.03.2022 00:43 Відповісти
Тому що усе що вони роблять це дуже мало та дуже пізно. Параша напала у 2014, якщо оці санкціі були б тоді, зараз нічого б не було. Мене лякае що буде завтра коли сьогодні вони не закривають небо.
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03.03.2022 01:28 Відповісти
Просто тоді напрошується наступна думка - ми є приманкою для хижака, але щось пішло не зовсім за планом. Хз.
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03.03.2022 01:32 Відповісти
Тепер Мордор треба утюжити так, щоб він розвалився на окремі шматки і пильно слідкувати за тим, щоб він більше ніколи не зібрався докупи.
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03.03.2022 00:43 Відповісти
⚡️Всемирный банк остановил все программы в России и Белоруссии, - Reuters
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03.03.2022 00:56 Відповісти
⚡️"Каждый оккупант должен знать: они получат от украинцев яростный отпор. Такую, что навсегда запомнят, что мы своего не отдадим!" - Зеленский

⚡️Зеленский: Мы их остановили и бьем. Наши военные, пограничники, терроборона, даже обычные фермеры ежедневно берут в плен российских военных, и все они говорят одно: они не знают зачем здесь находятся. Несмотря на то, что их в десятки больше, моральное состояние врага ухудшается

⚡️"Для украинцев - это Отечественная война. Куда бы они не зашли, их везде уничтожат. Оккупанты получат от украинцев отпор", - Зеленский

⚡️Зеленский: Почти 9 тысяч убитых россиян за 1 неделю.
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03.03.2022 00:58 Відповісти
 
 