США закривають свій повітряний простір для Росії, - Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

Про це 2 березня заявив президент США Джозеф Байден під час зверненням до Конгресу зі щорічним посланням "Про стан справ у країні", передає Цензор.НЕТ з посиланням Суспільне.

"Сьогодні я оголошую: ми разом із союзниками закриваємо наш повітряний простір для російських перельотів", — зазначив він.

За словами американського президента, США продовжуватимуть економічний тиск на Росію.

"Він (президент РФ Володимир Путін. — Ред.) не знає, що на нього чекає. Рубль впав на 30%. Фондовий ринок втратив 40%, і торги не відкриваються. Російська економіка страждає і лише Путін несе за це відповідальність", — наголосив він.

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Байден додав, що для стримування росту цін на паливо країни світу вивільняють 60 мільярдів барелів нафти, 37 з яких вивільняють США.

При цьому президент США наголосив, що Сполучені Штати не надсилатимуть своїх військових для ведення бойових дій на території України.

"Шість днів тому президент Росії Путін хотів похитнути засади вільного світу. Він думав, що світ прогнеться під його цілі. Але він прорахувався. Він думав що він забере Україну і світ із цим погодиться. Але він зустрів те, на що не сподівався, це — український народ", — підкреслив політик.

Байден запевнив, що США продовжуватимуть підтримку народу України.

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"Ми послаблюємо військових Росії, а також її технічну спроможність. Сьогодні ми бачимо що російські олігархи не хочуть більше цього режиму, і Сполучені Штати створюють робочу групу, щоб протистояти злочинам російських олігархів", — додав президент.