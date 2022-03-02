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США закривають свій повітряний простір для Росії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США закривають свій повітряний простір для Росії, - Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

Про це 2 березня заявив президент США Джозеф Байден під час зверненням до Конгресу зі щорічним посланням "Про стан справ у країні", передає Цензор.НЕТ з посиланням Суспільне.

"Сьогодні я оголошую: ми разом із союзниками закриваємо наш повітряний простір для російських перельотів", — зазначив він.

За словами американського президента, США продовжуватимуть економічний тиск на Росію.

"Він (президент РФ Володимир Путін. — Ред.) не знає, що на нього чекає. Рубль впав на 30%. Фондовий ринок втратив 40%, і торги не відкриваються. Російська економіка страждає і лише Путін несе за це відповідальність", — наголосив він.

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Байден додав, що для стримування росту цін на паливо країни світу вивільняють 60 мільярдів барелів нафти, 37 з яких вивільняють США.

При цьому президент США наголосив, що Сполучені Штати не надсилатимуть своїх військових для ведення бойових дій на території України.

"Шість днів тому президент Росії Путін хотів похитнути засади вільного світу. Він думав, що світ прогнеться під його цілі. Але він прорахувався. Він думав що він забере Україну і світ із цим погодиться. Але він зустрів те, на що не сподівався, це — український народ", — підкреслив політик.

Байден запевнив, що США продовжуватимуть підтримку народу України.

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"Ми послаблюємо військових Росії, а також її технічну спроможність. Сьогодні ми бачимо що російські олігархи не хочуть більше цього режиму, і Сполучені Штати створюють робочу групу, щоб протистояти злочинам російських олігархів", — додав президент.

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Топ коментарі
+22
Русский самолёт, иди н@хYй
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02.03.2022 04:59
+10
Поки російська армія наносила бомбові удари по Житомиру і зокрема била по базі 95 ОДШБр, наші військові увійшли в Горлівку, яка з 2014 року була зайнята російськими окупаційними військами.

Про це у своєму Facebook написав ветеран ООС і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
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02.03.2022 05:11
+9
Путлер капут.
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02.03.2022 04:54
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Путлер капут.
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02.03.2022 04:54 Відповісти
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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02.03.2022 10:51 Відповісти
Официальные контакты между Польшей и Североатлантическим альянсом были заложены министром иностранных дел Кшиштофом Скубишевским, который 21 марта 1990 года совершил первый официальный визит в штаб-квартиру НАТО. Летом того же года посольство Польши в Брюсселе установило постоянные рабочие отношения с НАТО. Первые переговоры по вступлению страны в Альянс начались в начале 1997 года, а уже в июле 1997 года члены НАТО решили пригласить Польшу для начала переговоров о присоединении к Североатлантическому союзу. Протоколы о вступлении были подписаны в декабре 1997 года. 12 марта 1999 Польша присоединились к Североатлантическому альянсу, в ходе первой после распада СССР волны его расширения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государств_-_членов_НАТО
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02.03.2022 04:55 Відповісти
коментар відмічено як спам
википедия по русски, да еще и про нато, это смеху ради .... но вопрос даже не про это, а какого *** ты тут ваще про нато что то вбрасываешь? Статья не про это
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02.03.2022 05:49 Відповісти
***** в спам тварина
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02.03.2022 07:39 Відповісти
Ты потише в оскорблениях, если не понял, что тебе сказали, можно переспросить. Читай вики по английски, а не по русски - русня редактирует и очень много не соответствий. Но по сути, к чему эти факты в этой статье? НАТО используется русней как обьяснение нападения на Украину. Про НАТО в своей массе пишут либо тролли, либо ******* сидящие на кацапской игле
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02.03.2022 18:20 Відповісти
Русский самолёт, иди *****
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02.03.2022 04:59 Відповісти
Поки російська армія наносила бомбові удари по Житомиру і зокрема била по базі 95 ОДШБр, наші військові увійшли в Горлівку, яка з 2014 року була зайнята російськими окупаційними військами.

Про це у своєму Facebook написав ветеран ООС і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
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02.03.2022 05:11 Відповісти
Слава Україні
Слава ЗСУ
Смерть москалям.
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02.03.2022 05:14 Відповісти
В ОП прогнозують, що кількість ракетних обстрілів зменшиться.

Росія використала дві третини свого ракетного потенціалу і надалі кількість ракетних ударів по цілях в Україні буде знижуватись, пише портал "УНІАН"

Про це сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.

"Знижується кількість ракетних ударів, тому що противник використав дві третини свого ракетного потенціала. І зараз ця традиційна "розвага" буде зводитись нанівець", - зазначив Арестович.
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02.03.2022 05:11 Відповісти
Ну будут бомбы кидать,
****** чему радуетесь
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02.03.2022 10:09 Відповісти
Коротко...
Vам...піZда.
....
Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 05:13 Відповісти
Пропоную японцям висадитись на Курильських островах і провести референдум там
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02.03.2022 05:16 Відповісти
А наш повітряний простір коли закриють? Ще не пора? Орки вже телевізійну вежу бомбили і Бабин Яр у Києві, а у Харкові площу Свободи!
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02.03.2022 05:16 Відповісти
а нам не треба - союзники зро-*****!
а в нас дороги - гімняненьки але по них кацапня зара і преться на Київ!
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02.03.2022 05:39 Відповісти
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почему-то смелый поступок о закрытии СВОЕГО неба США сделали уже чуть ли не самыми последними...Война с российскими олигархами,как рассказал сам Байден,будет выглядеть в поисках и конфискации имущества олигархов...Проще говоря-будет просто отбираните богатств В ПОЛЬЗУ США..То есть,не боясь ослабленнного УКРАИНОЙ путина,Байден бесстрашно будет грабить награбленное...Смелый дядька смелой страны
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02.03.2022 05:31 Відповісти
США, закрийте небо на Україною!
Звіра-нелюдя путіна треба зупинити, вони вбивають мирних громадян😡
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02.03.2022 05:37 Відповісти
Путін буде тікати на підводному човні в одне з збудованих ним міст з бункером в деяких країнах третього світу.
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02.03.2022 05:38 Відповісти
тікати він не буде, сдохне від власних "еліт"
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02.03.2022 05:51 Відповісти
За рашкою тотально слідкують всі розвідки світу. Їм ніяк не вдасться непомітно кудись втекти на субмарині.
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02.03.2022 07:06 Відповісти
То є дуже гарна новина. Дядько Джо не підвів. Та чи захистить це від обстрілів з ракетних систем орків?
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02.03.2022 07:04 Відповісти
Ні.
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02.03.2022 08:14 Відповісти
Джо,тебя не о том воздушном пространстве просили.🤦
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02.03.2022 08:11 Відповісти
а как же мы - малыш (С)
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02.03.2022 08:14 Відповісти
Davai zakrojem nag jebalorashki i nad Ukrainoi. Latvija gotova prinjatj dlja etogo PVO. Kstati, nashi komandiri govorjat chto jesli nado idti po bnastojashchemu, oni gotovi kak nekogda.
https://g.delfi.lv/images/pix/488x278/cz_n9LMIDm0/3fefd621f00220edc3-54111052.jpg


NBS Kājnieku brigādes komandieris: 'Ja būs jāiet 'pa īstam', mēs esam tam gatavi'
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02.03.2022 08:21 Відповісти
Закрыли небо там, где нет ******** бомбардировщиков?
Закройте небо над Украиной!
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02.03.2022 08:25 Відповісти
Ещё и северная корея на них куй скоро забьёт..
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02.03.2022 08:26 Відповісти
НЕОБХОДИМО МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ ЛИШИТЬ АГРЕССОРА ЯДЕРНОГО СТАТУСА И ОГРАНИЧИТЬ ЕЕ ВОЙСКА ДО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО.
А ТАКЖЕ ВСЕМ НАРОДНОСТЯМ ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
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02.03.2022 08:41 Відповісти
a chto sami narodnosti sevodnja, burjat tilovik, lezhashchij na zemle eto narodnostj ili dolzhni oni uchastvovatj v viplate kontribucii. ili chechenskije pitarasi - oni kto bleha muha.
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02.03.2022 08:45 Відповісти
https://www.openpetition.eu/petition/online/ludi-po-vsemu-miru-prosat-nato-zakryt-vozdusnoe-prostranstvo-nad-ukrainoj

Люди зі всього світу просять НАТО закрити повітряний простір над Україною.
«Ми, люди по всьому світу, просимо країни-члени НАТО закрити повітряний простір над Україною і ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.»
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02.03.2022 08:44 Відповісти
Хватит трындеть! Закройте Украинское небо!!!
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02.03.2022 09:30 Відповісти
Дорогие россияне могут прекрасно провести отпуск в Беларуси, Венесуэле и Сирии.
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02.03.2022 10:09 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 10:17 Відповісти
 
 