США закривають свій повітряний простір для Росії, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.
Про це 2 березня заявив президент США Джозеф Байден під час зверненням до Конгресу зі щорічним посланням "Про стан справ у країні", передає Цензор.НЕТ з посиланням Суспільне.
"Сьогодні я оголошую: ми разом із союзниками закриваємо наш повітряний простір для російських перельотів", — зазначив він.
За словами американського президента, США продовжуватимуть економічний тиск на Росію.
"Він (президент РФ Володимир Путін. — Ред.) не знає, що на нього чекає. Рубль впав на 30%. Фондовий ринок втратив 40%, і торги не відкриваються. Російська економіка страждає і лише Путін несе за це відповідальність", — наголосив він.
Байден додав, що для стримування росту цін на паливо країни світу вивільняють 60 мільярдів барелів нафти, 37 з яких вивільняють США.
При цьому президент США наголосив, що Сполучені Штати не надсилатимуть своїх військових для ведення бойових дій на території України.
"Шість днів тому президент Росії Путін хотів похитнути засади вільного світу. Він думав, що світ прогнеться під його цілі. Але він прорахувався. Він думав що він забере Україну і світ із цим погодиться. Але він зустрів те, на що не сподівався, це — український народ", — підкреслив політик.
Байден запевнив, що США продовжуватимуть підтримку народу України.
"Ми послаблюємо військових Росії, а також її технічну спроможність. Сьогодні ми бачимо що російські олігархи не хочуть більше цього режиму, і Сполучені Штати створюють робочу групу, щоб протистояти злочинам російських олігархів", — додав президент.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государств_-_членов_НАТО
Про це у своєму Facebook написав ветеран ООС і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
Слава ЗСУ
Смерть москалям.
Росія використала дві третини свого ракетного потенціалу і надалі кількість ракетних ударів по цілях в Україні буде знижуватись, пише портал "УНІАН"
Про це сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.
"Знижується кількість ракетних ударів, тому що противник використав дві третини свого ракетного потенціала. І зараз ця традиційна "розвага" буде зводитись нанівець", - зазначив Арестович.
****** чему радуетесь
Vам...піZда.
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Мордор повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям.
а в нас дороги - гімняненьки але по них кацапня зара і преться на Київ!
Звіра-нелюдя путіна треба зупинити, вони вбивають мирних громадян😡
https://g.delfi.lv/images/pix/488x278/cz_n9LMIDm0/3fefd621f00220edc3-54111052.jpg
NBS Kājnieku brigādes komandieris: 'Ja būs jāiet 'pa īstam', mēs esam tam gatavi'
Закройте небо над Украиной!
А ТАКЖЕ ВСЕМ НАРОДНОСТЯМ ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
Люди зі всього світу просять НАТО закрити повітряний простір над Україною.
«Ми, люди по всьому світу, просимо країни-члени НАТО закрити повітряний простір над Україною і ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.»
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!