США закрывают свое воздушное пространство для России, - Байден
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Президент США Джо Байден объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.
Об этом 2 марта заявил президент США Джозеф Байден во время обращения к Конгрессу с ежегодным посланием "О состоянии дел в стране", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Сегодня я объявляю: мы вместе с союзниками закрываем наше воздушное пространство для российских перелетов", - отметил он.
По словам американского президента, США будут продолжать экономическое давление на Россию.
"Он (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) не знает, что его ждет. Рубль упал на 30%. Фондовый рынок потерял 40%, и торги не открываются. Российская экономика страдает и только Путин несет за это ответственность", — подчеркнул он.
Байден добавил, что для сдерживания роста цен на топливо страны мира высвобождают 60 миллиардов баррелей нефти, 37 из которых высвобождают США.
При этом президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут посылать своих военных для ведения боевых действий на территории Украины.
"Шесть дней назад президент России Путин хотел поколебать устои свободного мира. Он думал, что мир прогнется под его цели. Но он просчитался. Он думал, что он заберет Украину и мир с этим согласится. Но он встретил то, на что не надеялся, это - украинский народ", - подчеркнул политик.
Байден заверил, что США будут продолжать поддержку народа Украины.
"Мы ослабляем военных России, а также ее техническую состоятельность. Сегодня мы видим, что российские олигархи не хотят больше этого режима, и Соединенные Штаты создают рабочую группу, чтобы противостоять преступлениям российских олигархов", - добавил президент.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государств_-_членов_НАТО
Про це у своєму Facebook написав ветеран ООС і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
Слава ЗСУ
Смерть москалям.
Росія використала дві третини свого ракетного потенціалу і надалі кількість ракетних ударів по цілях в Україні буде знижуватись, пише портал "УНІАН"
Про це сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.
"Знижується кількість ракетних ударів, тому що противник використав дві третини свого ракетного потенціала. І зараз ця традиційна "розвага" буде зводитись нанівець", - зазначив Арестович.
****** чему радуетесь
Vам...піZда.
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Мордор повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям.
а в нас дороги - гімняненьки але по них кацапня зара і преться на Київ!
Звіра-нелюдя путіна треба зупинити, вони вбивають мирних громадян😡
https://g.delfi.lv/images/pix/488x278/cz_n9LMIDm0/3fefd621f00220edc3-54111052.jpg
NBS Kājnieku brigādes komandieris: 'Ja būs jāiet 'pa īstam', mēs esam tam gatavi'
Закройте небо над Украиной!
А ТАКЖЕ ВСЕМ НАРОДНОСТЯМ ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
Люди зі всього світу просять НАТО закрити повітряний простір над Україною.
«Ми, люди по всьому світу, просимо країни-члени НАТО закрити повітряний простір над Україною і ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.»
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!