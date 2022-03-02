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США закрывают свое воздушное пространство для России, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США закрывают свое воздушное пространство для России, - Байден

Президент США Джо Байден объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом 2 марта заявил президент США Джозеф Байден во время обращения к Конгрессу с ежегодным посланием "О состоянии дел в стране", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня я объявляю: мы вместе с союзниками закрываем наше воздушное пространство для российских перелетов", - отметил он.

По словам американского президента, США будут продолжать экономическое давление на Россию.

"Он (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) не знает, что его ждет. Рубль упал на 30%. Фондовый рынок потерял 40%, и торги не открываются. Российская экономика страдает и только Путин несет за это ответственность", — подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы привлечем Россию к ответственности, – Байден в разговоре с Зеленским

Байден добавил, что для сдерживания роста цен на топливо страны мира высвобождают 60 миллиардов баррелей нефти, 37 из которых высвобождают США.

При этом президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут посылать своих военных для ведения боевых действий на территории Украины.

"Шесть дней назад президент России Путин хотел поколебать устои свободного мира. Он думал, что мир прогнется под его цели. Но он просчитался. Он думал, что он заберет Украину и мир с этим согласится. Но он встретил то, на что не надеялся, это - украинский народ", - подчеркнул политик.

Байден заверил, что США будут продолжать поддержку народа Украины.

"Мы ослабляем военных России, а также ее техническую состоятельность. Сегодня мы видим, что российские олигархи не хотят больше этого режима, и Соединенные Штаты создают рабочую группу, чтобы противостоять преступлениям российских олигархов", - добавил президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
Русский самолёт, иди *****
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02.03.2022 04:59
+10
Поки російська армія наносила бомбові удари по Житомиру і зокрема била по базі 95 ОДШБр, наші військові увійшли в Горлівку, яка з 2014 року була зайнята російськими окупаційними військами.

Про це у своєму Facebook написав ветеран ООС і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
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02.03.2022 05:11
+9
Путлер капут.
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02.03.2022 04:54
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Путлер капут.
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02.03.2022 04:54 Ответить
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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02.03.2022 10:51 Ответить
Официальные контакты между Польшей и Североатлантическим альянсом были заложены министром иностранных дел Кшиштофом Скубишевским, который 21 марта 1990 года совершил первый официальный визит в штаб-квартиру НАТО. Летом того же года посольство Польши в Брюсселе установило постоянные рабочие отношения с НАТО. Первые переговоры по вступлению страны в Альянс начались в начале 1997 года, а уже в июле 1997 года члены НАТО решили пригласить Польшу для начала переговоров о присоединении к Североатлантическому союзу. Протоколы о вступлении были подписаны в декабре 1997 года. 12 марта 1999 Польша присоединились к Североатлантическому альянсу, в ходе первой после распада СССР волны его расширения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государств_-_членов_НАТО
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02.03.2022 04:55 Ответить
википедия по русски, да еще и про нато, это смеху ради .... но вопрос даже не про это, а какого *** ты тут ваще про нато что то вбрасываешь? Статья не про это
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02.03.2022 05:49 Ответить
***** в спам тварина
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02.03.2022 07:39 Ответить
Ты потише в оскорблениях, если не понял, что тебе сказали, можно переспросить. Читай вики по английски, а не по русски - русня редактирует и очень много не соответствий. Но по сути, к чему эти факты в этой статье? НАТО используется русней как обьяснение нападения на Украину. Про НАТО в своей массе пишут либо тролли, либо ******* сидящие на кацапской игле
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02.03.2022 18:20 Ответить
Русский самолёт, иди *****
показать весь комментарий
02.03.2022 04:59 Ответить
Поки російська армія наносила бомбові удари по Житомиру і зокрема била по базі 95 ОДШБр, наші військові увійшли в Горлівку, яка з 2014 року була зайнята російськими окупаційними військами.

Про це у своєму Facebook написав ветеран ООС і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
показать весь комментарий
02.03.2022 05:11 Ответить
Слава Україні
Слава ЗСУ
Смерть москалям.
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02.03.2022 05:14 Ответить
В ОП прогнозують, що кількість ракетних обстрілів зменшиться.

Росія використала дві третини свого ракетного потенціалу і надалі кількість ракетних ударів по цілях в Україні буде знижуватись, пише портал "УНІАН"

Про це сказав радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі інформаційного телемарафону.

"Знижується кількість ракетних ударів, тому що противник використав дві третини свого ракетного потенціала. І зараз ця традиційна "розвага" буде зводитись нанівець", - зазначив Арестович.
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02.03.2022 05:11 Ответить
Ну будут бомбы кидать,
****** чему радуетесь
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02.03.2022 10:09 Ответить
Коротко...
Vам...піZда.
....
Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 05:13 Ответить
Пропоную японцям висадитись на Курильських островах і провести референдум там
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02.03.2022 05:16 Ответить
А наш повітряний простір коли закриють? Ще не пора? Орки вже телевізійну вежу бомбили і Бабин Яр у Києві, а у Харкові площу Свободи!
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02.03.2022 05:16 Ответить
а нам не треба - союзники зро-*****!
а в нас дороги - гімняненьки але по них кацапня зара і преться на Київ!
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02.03.2022 05:39 Ответить
почему-то смелый поступок о закрытии СВОЕГО неба США сделали уже чуть ли не самыми последними...Война с российскими олигархами,как рассказал сам Байден,будет выглядеть в поисках и конфискации имущества олигархов...Проще говоря-будет просто отбираните богатств В ПОЛЬЗУ США..То есть,не боясь ослабленнного УКРАИНОЙ путина,Байден бесстрашно будет грабить награбленное...Смелый дядька смелой страны
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02.03.2022 05:31 Ответить
США, закрийте небо на Україною!
Звіра-нелюдя путіна треба зупинити, вони вбивають мирних громадян😡
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02.03.2022 05:37 Ответить
Путін буде тікати на підводному човні в одне з збудованих ним міст з бункером в деяких країнах третього світу.
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02.03.2022 05:38 Ответить
тікати він не буде, сдохне від власних "еліт"
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02.03.2022 05:51 Ответить
За рашкою тотально слідкують всі розвідки світу. Їм ніяк не вдасться непомітно кудись втекти на субмарині.
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02.03.2022 07:06 Ответить
То є дуже гарна новина. Дядько Джо не підвів. Та чи захистить це від обстрілів з ракетних систем орків?
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02.03.2022 07:04 Ответить
Ні.
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02.03.2022 08:14 Ответить
Джо,тебя не о том воздушном пространстве просили.🤦
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02.03.2022 08:11 Ответить
а как же мы - малыш (С)
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02.03.2022 08:14 Ответить
Davai zakrojem nag jebalorashki i nad Ukrainoi. Latvija gotova prinjatj dlja etogo PVO. Kstati, nashi komandiri govorjat chto jesli nado idti po bnastojashchemu, oni gotovi kak nekogda.
https://g.delfi.lv/images/pix/488x278/cz_n9LMIDm0/3fefd621f00220edc3-54111052.jpg


NBS Kājnieku brigādes komandieris: 'Ja būs jāiet 'pa īstam', mēs esam tam gatavi'
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02.03.2022 08:21 Ответить
Закрыли небо там, где нет ******** бомбардировщиков?
Закройте небо над Украиной!
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02.03.2022 08:25 Ответить
Ещё и северная корея на них куй скоро забьёт..
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02.03.2022 08:26 Ответить
НЕОБХОДИМО МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ ЛИШИТЬ АГРЕССОРА ЯДЕРНОГО СТАТУСА И ОГРАНИЧИТЬ ЕЕ ВОЙСКА ДО ОБОРОНИТЕЛЬНОГО.
А ТАКЖЕ ВСЕМ НАРОДНОСТЯМ ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
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02.03.2022 08:41 Ответить
a chto sami narodnosti sevodnja, burjat tilovik, lezhashchij na zemle eto narodnostj ili dolzhni oni uchastvovatj v viplate kontribucii. ili chechenskije pitarasi - oni kto bleha muha.
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02.03.2022 08:45 Ответить
https://www.openpetition.eu/petition/online/ludi-po-vsemu-miru-prosat-nato-zakryt-vozdusnoe-prostranstvo-nad-ukrainoj

Люди зі всього світу просять НАТО закрити повітряний простір над Україною.
«Ми, люди по всьому світу, просимо країни-члени НАТО закрити повітряний простір над Україною і ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі.»
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02.03.2022 08:44 Ответить
Хватит трындеть! Закройте Украинское небо!!!
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02.03.2022 09:30 Ответить
Дорогие россияне могут прекрасно провести отпуск в Беларуси, Венесуэле и Сирии.
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02.03.2022 10:09 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 10:17 Ответить
 
 