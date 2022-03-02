США закрывают свое воздушное пространство для России, - Байден

Президент США Джо Байден объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

Об этом 2 марта заявил президент США Джозеф Байден во время обращения к Конгрессу с ежегодным посланием "О состоянии дел в стране", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня я объявляю: мы вместе с союзниками закрываем наше воздушное пространство для российских перелетов", - отметил он.

По словам американского президента, США будут продолжать экономическое давление на Россию.

"Он (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) не знает, что его ждет. Рубль упал на 30%. Фондовый рынок потерял 40%, и торги не открываются. Российская экономика страдает и только Путин несет за это ответственность", — подчеркнул он.

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Байден добавил, что для сдерживания роста цен на топливо страны мира высвобождают 60 миллиардов баррелей нефти, 37 из которых высвобождают США.

При этом президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут посылать своих военных для ведения боевых действий на территории Украины.

"Шесть дней назад президент России Путин хотел поколебать устои свободного мира. Он думал, что мир прогнется под его цели. Но он просчитался. Он думал, что он заберет Украину и мир с этим согласится. Но он встретил то, на что не надеялся, это - украинский народ", - подчеркнул политик.

Байден заверил, что США будут продолжать поддержку народа Украины.

"Мы ослабляем военных России, а также ее техническую состоятельность. Сегодня мы видим, что российские олигархи не хотят больше этого режима, и Соединенные Штаты создают рабочую группу, чтобы противостоять преступлениям российских олигархов", - добавил президент.