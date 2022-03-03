УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
25126 6
війна (7386) Київська область (1521)

У Гостомелі, Немішаєвому, Бучі та Бородянці точаться бої

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Гостомелі, Немішаєвому, Бучі та Бородянці точаться бої

В Ірпені ліквідовують наслідки авіаудару

Як повідомляє прес-служба Національної поліції Київщини, зазначає Цензор.НЕТ, у Гостомелі, Немішаєвому, Бучі та Бородянці тривають бойові дії.

"Бучанщина - один з районів Київщини, в якому через російське вторгнення, склалася непроста ситуація. Гостомель, Немішаєве, Буча та Бородянка - тривають бойові дії, в Ірпені ліквідовують наслідки авіаудару. В інших громадах - ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що правоохоронці працюють цілодобово: ведуть службу на блокпостах, перевіряють авто, реагують на звернення про підозрілі предмети та осіб, допомагають постраждалим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині знищено гелікоптер окупантів. ФОТО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.03.2022 01:13 Відповісти
парни держитесь -у нас какая то героическая оборона никто на планете не сражается так как украинцы
показати весь коментар
03.03.2022 01:13 Відповісти
Ну, так дело привычное.. Мы - Русь, они - Орда. Отобьемся, не впервой.)))
показати весь коментар
03.03.2022 01:35 Відповісти
мы не русь мы уже давно Украина ..
показати весь коментар
03.03.2022 02:06 Відповісти
NO PASSARAN !!!
показати весь коментар
03.03.2022 01:30 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 01:38 Відповісти
 
 