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У Гостомелі, Немішаєвому, Бучі та Бородянці точаться бої
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Ірпені ліквідовують наслідки авіаудару
Як повідомляє прес-служба Національної поліції Київщини, зазначає Цензор.НЕТ, у Гостомелі, Немішаєвому, Бучі та Бородянці тривають бойові дії.
"Бучанщина - один з районів Київщини, в якому через російське вторгнення, склалася непроста ситуація. Гостомель, Немішаєве, Буча та Бородянка - тривають бойові дії, в Ірпені ліквідовують наслідки авіаудару. В інших громадах - ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що правоохоронці працюють цілодобово: ведуть службу на блокпостах, перевіряють авто, реагують на звернення про підозрілі предмети та осіб, допомагають постраждалим.
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