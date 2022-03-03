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"Анджей, ми можемо це зробити!, - Зеленський провів переговори з Дудою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Анджей, ми можемо це зробити!, - Зеленський провів переговори з Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у твіттері президента Польщі.

""Анджей, ми можемо це зробити! Право і справедливість на нашому боці. Вони вбивають мирних жителів. Ми захищаємо свою Батьківщину, наші сім'ї і свої домівки!" - сказав мені сильним голосом Зеленський хвилину тому. Героїчні захисники України потребують солідарності та підтримки! Польща підтримує Україну", - говориться у повідомленні. 

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Топ коментарі
+7
А менше треба говорити. Може ще координати аеродромів викласти?
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03.03.2022 03:26
+6
Та якби наші мас медіа та інтернетні вояки не тринділи завчасу, то все було б … крикуни наперед. Ті країни потиху б передали, а так сучі німці галас зняли . Але ми самі винні, бо не віміємо язика за зубами тримати - і вийшло класичне «не кажи гоп»
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03.03.2022 03:39
+4
А де ж літаки про які говорив здається Кулеба?
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03.03.2022 03:09
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А де ж літаки про які говорив здається Кулеба?
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03.03.2022 03:09 Відповісти
А менше треба говорити. Може ще координати аеродромів викласти?
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03.03.2022 03:26 Відповісти
Координати не треба бо їх і так всі знають. А от те що у нас практично відсутня пво і вертольоти і літаки РФ літають як дома це засмучує і є причиною ураження об'єктів і загибелі людей
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03.03.2022 03:33 Відповісти
Та якби наші мас медіа та інтернетні вояки не тринділи завчасу, то все було б … крикуни наперед. Ті країни потиху б передали, а так сучі німці галас зняли . Але ми самі винні, бо не віміємо язика за зубами тримати - і вийшло класичне «не кажи гоп»
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03.03.2022 03:39 Відповісти
А ми це хто? Це я сказав чи наші міністри! Інтернеті вояки здійняли галас після того як здається один міністр і один депутат здійняли галас про 70+ і базування в Польщі, а вже потім інтернетні вояки.
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03.03.2022 04:00 Відповісти
а что мало? один твит и все знают все
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03.03.2022 04:07 Відповісти
Та я не Вас, конкретно , маю на увазі, а загалом, народ, ми ж всі тішилися наперед, журналістри, міністри, оглядачі, звичайні люди, і я, в тому числі, хоча сумнів одразу був - ще не дали, не варто наперед тішитися, щоб не вректи Ну от , так і сталося. Насправді, я думаю, що це рашка через свої коридори впливу ( а вони нікуди не щезли) повпливала на продажних німаків, адже рашка моніторить всі ніші новини , це стандартний варіант , особливо в часи війни
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03.03.2022 04:45 Відповісти
Це не ми тренділи, це Боррель
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03.03.2022 05:24 Відповісти
Саме ми, на Борреля ніхто б і уваги не звернув ( маю на увазі ворога), якби ми не погнали хвилю
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03.03.2022 05:25 Відповісти
Не пишіть дурню. Передача літаків була заблокована не через сам розголос. А через певні політичні інтереси Ізраїлю. Про які треба було хоча б заявити. Натомість, Зеленський змовчав.
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03.03.2022 10:46 Відповісти
Це ви не пишіть дурню - до чого тут Ізраїль?
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05.03.2022 06:19 Відповісти
Польша явно затевает какую-то коварную русафобию!))
Реальная политика всегда проходит в тени громких заявлений. Ждём новостей.)
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03.03.2022 03:34 Відповісти
Анжей?
фу ***... клован би ще по щоці похлопав...
ідійот!!!
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03.03.2022 06:25 Відповісти
А де Лисий і Юзік?
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03.03.2022 08:33 Відповісти
 
 