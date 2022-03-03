17421 14
"Анджей, ми можемо це зробити!, - Зеленський провів переговори з Дудою
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів переговори із своїм польським колегою Анджеєм Дудою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится у твіттері президента Польщі.
""Анджей, ми можемо це зробити! Право і справедливість на нашому боці. Вони вбивають мирних жителів. Ми захищаємо свою Батьківщину, наші сім'ї і свої домівки!" - сказав мені сильним голосом Зеленський хвилину тому. Героїчні захисники України потребують солідарності та підтримки! Польща підтримує Україну", - говориться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар03.03.2022 03:26
+6 orange fox
показати весь коментар03.03.2022 03:39
+4 Anotol
показати весь коментар03.03.2022 03:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Реальная политика всегда проходит в тени громких заявлений. Ждём новостей.)
фу ***... клован би ще по щоці похлопав...
ідійот!!!