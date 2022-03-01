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Литва та Польща спільно виступатимуть за членство України в ЄС, - Науседа
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Литва та Польща спільно виступатимуть за членство України в ЄС і продовжуватимуть надавати підтримку, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
"Терміновий координаційний дзвінок із моїм другом Анджеєм Дудою сьогодні вранці. Обмінювалися думками щодо активізації європейських зусиль для протидії агресії Росії проти України. Домовилися спільно виступати за членство України в ЄС і продовжувати надавати підтримку", - написав Науседа у Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
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