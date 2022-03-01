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Литва та Польща спільно виступатимуть за членство України в ЄС, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Литва та Польща спільно виступатимуть за членство України в ЄС, - Науседа

Литва та Польща спільно виступатимуть за членство України в ЄС і продовжуватимуть надавати підтримку, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

"Терміновий координаційний дзвінок із моїм другом Анджеєм Дудою сьогодні вранці. Обмінювалися думками щодо активізації європейських зусиль для протидії агресії Росії проти України. Домовилися спільно виступати за членство України в ЄС і продовжувати надавати підтримку", - написав Науседа у Twitter у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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⚡️Россияне готовятся вбросить масштабный фейк якобы о капитуляции украинской власти, предупреждает советник министра обороны Алексей Копытко.

"Все это вранье. Никаких капитуляций НЕ БУДЕТ", - пишет Копытко.
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01.03.2022 14:05 Відповісти
Дякуємо !!!
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01.03.2022 14:06 Відповісти
Оператор СП-2 готовится к банкротству - СМИ
https://korrespondent.net/business/companies/4452921-operator-sp-2-hotovytsia-k-bankrotstvu-smy
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01.03.2022 14:08 Відповісти
Те,что знают кацапов не по наслышке. Спасибо !
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01.03.2022 14:31 Відповісти
живу в эстонии. всё хорошо в ес, но цены в раз 10 вырасли по сравнению с тем, когда жили в кронах)) раньше на 25 крон (1.5 евро покупали корзину жрачки), а теперь литр молока самый дешевый 70 центов по ес.
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01.03.2022 14:33 Відповісти
упс 64 цента.
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01.03.2022 14:34 Відповісти
но один фиг в ес лучше, чем в россии) только таблетки дешевле там...всякий уголь и т.д. и сиги, у нас самые дешня 4.20 евро стоят. ну и бухло дешевле... хотя качество европейского получше на голову...
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01.03.2022 14:37 Відповісти
 
 