Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС, - Сійярто

Угорщина підтримує ініціативу восьми лідерів стан Європейського Союзу почати переговори з Україною про членство. Міністр закордонних справ Петер Сійярто закликав Брюссель включити питання до порядку денного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель внести це питання до порядку денного", - сказав Сійярто, маючи на увазі ініціативу президентів трьох країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії та Словенії.

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