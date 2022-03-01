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Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС, - Сійярто

Угорщина підтримує ініціативу восьми лідерів стан Європейського Союзу почати переговори з Україною про членство. Міністр закордонних справ Петер Сійярто закликав Брюссель включити питання до порядку денного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель внести це питання до порядку денного", - сказав Сійярто, маючи на увазі ініціативу президентів трьох країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії та Словенії.

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Топ коментарі
+42
Поляки - красені.

Моравецький казав - я так мадьярам за Україну насую, що вони довго спокійні будуть...
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01.03.2022 13:41
+40
Під чиїм прицілом він погодився?)
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01.03.2022 13:40
+39
О ці щось знають) Вони ж весь час були проти України... А тут на ходу перевзулись)
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01.03.2022 13:40
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Під чиїм прицілом він погодився?)
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01.03.2022 13:40 Відповісти
Моравецького - ПМ Польщі.
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01.03.2022 13:41 Відповісти
Неожиданно но очень вовремя
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Вибори та рейтинги важлиаіші. Зараз на подіях в Україні і Макрон переобереться і Сіярто хоче також. Нам це також на руку, вони можуть дати дозвіл на вступ України в ЄС. Дорого нам дається таке кандидатство... але приємно, що за згоду європейців заплатили ще й козломорді Ванюшки. Хоча б на щось корисне пішли їхні нікчемні життя. Ну і про гумус не забуваємо... хробакам банкет.
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01.03.2022 15:03 Відповісти
люлэй от Сэма получил
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Люлей від Сема отримали Кіпр та Італія два дня тому.

А в відносинах з Угорщиною нас підтримує Польша.
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01.03.2022 13:46 Відповісти
в цей час засідає європарламент. онлайн виступ Зеленського пройшов під овації. зараз Стефанчукові дали слово
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01.03.2022 13:57 Відповісти
блин у него приоритеты меняются каждые 4 часа.. пока дойдет до голосования он сьедет
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01.03.2022 14:09 Відповісти
Якщо встигнемо до виборів в Угорщині, то не всьигне. Якщо відмовиться після виборів, то він політичний труп. Хоча, навіщо йому відмовлятися тепер в москаля не буде ресурсу підгодовувати Сіярта. Ця краля не дешева, це не Лукашенко і не Додон... ті сосуть майже задарма
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01.03.2022 15:05 Відповісти
Населення Угорщини, це очевидно!
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01.03.2022 15:43 Відповісти
О ці щось знають) Вони ж весь час були проти України... А тут на ходу перевзулись)
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01.03.2022 13:40 Відповісти
Тоже так подумал.
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01.03.2022 14:13 Відповісти
Присвячується всім захисникам України
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs
НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...
КОЖНЕ слово - доречне ******** подіям.
....
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
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01.03.2022 13:40 Відповісти
І ще:
https://www.youtube.com/watch?v=tvs7tXKePnA
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01.03.2022 15:11 Відповісти
Им пригрозили что выкинут из ЕС и НАТО?
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01.03.2022 13:40 Відповісти
Нє... просто спонсор збанкрутував, а елітні хвойди ніщєбродам не дають... тепер ходитимуть під Зе... 🤣.
Лєнка зарівнує...
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01.03.2022 15:13 Відповісти
Поляки - красені.

Моравецький казав - я так мадьярам за Україну насую, що вони довго спокійні будуть...
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01.03.2022 13:41 Відповісти
Я их не понимаю. То они за, то они против. Мне иногда кажется что им время от времени раскалённую кочергу в жопу суют, чтоб делали все как надо.
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01.03.2022 13:41 Відповісти
Моравецький дотиснув...
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01.03.2022 13:42 Відповісти
Ні, вони не можуть бути проти із-за закарпатських венгрів .
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Чи хто чипав ціх закарпатських мадьярів? Їх 15% в Закарпатті.
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01.03.2022 13:48 Відповісти
Да эти споры. уже будут не нужны с Венграми.все будут своими .Будет мир и спокойствие в ЕС!
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01.03.2022 13:54 Відповісти
Прочитав "Я их не понимаю. То они за, то они против.".
Для позитиву. Старий анекдот часів СРСР:
Зайшов в ресторан студент, замовив 50г горілки і бутерброд (грошей нуль), сидить, роздивляється.
Дивиться - за сусіднім столиком сидить роботяга (премію отримав), пляшка коньяку, закусони різні.
Хм.... Підсідає студент до нього і каже "Б'ємося об заклад. На стакан коньяку. Я зараз встану -і бачиш там столик, поважна компанія? От до того лисого підійду, дам йому щигля і мені нічого не буде".
Роботязі скучно самому та й цікаво. "Давай"
Той підходить і б'є щигля:"Привіт, Міша!"
- вибачте -я не Міша
- ой вибачте, я помилився.
Сидять уже вдвох. Студент каже "наливаєш ще - я піду ще раз йому щигля дам і нічого не буде?"
- Давай
Той підходить і б'є щигля:"Привіт, Міша!"
- я ж говорив - я не Міша!
- ой вибачте, я забув.
Сидять уже весело, але мало. Студент каже "ставших пляшку - я піду і йому два щигля дам і нічого не буде?"
= та ну.. міліцію викличуть
- то мої проблеми
- ну давай - ставлю.
Той іде до столика, а чоловік уже озирається. Тільки замахнувся, той:
- я Міша, Міша;
- то ти Міша (щигля хрясь)
- то ти не Міша (щигля хрясь).

Так і Сіярто - то Міша, то не Міша.
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01.03.2022 15:30 Відповісти
Ой як швидко переобувся )))
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01.03.2022 13:41 Відповісти
Ну якщо вже ці погодилися...
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01.03.2022 13:42 Відповісти
Браво Сиярто !!!!
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01.03.2022 13:42 Відповісти
Браво Моравецький. Це - його робота.
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Ви не розуміете , що Угорщина відстоює інтереси закарпатських венгрів , тому вони були забовьязані були дати згоду 😀, інакше їх не зрозуміли веннгри
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01.03.2022 13:46 Відповісти
Він під наркотиками, або...
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01.03.2022 13:42 Відповісти
Байден объяснил мадярам популярно =)
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01.03.2022 13:42 Відповісти
"Russkiy ******** Siyarto- piydoysh ******!"
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01.03.2022 13:46 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мабуть уже уявляє, як після вступу України до ЄС Мадярщина поступово лагідно поглине Закарпаття...
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01.03.2022 13:42 Відповісти
Не розпалюйте ненавість. Ніхто мадьярів в Україні чипати не буде. Вони - громадяни України, якщо мають український паспорт.
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01.03.2022 13:45 Відповісти
Що це за маячня Вами написана? Де я писав про ненависть до мадярів? І чому цей покидьок, сіятро, проти вступу України до НАТО, але за вступ до ЄС? Ви не задумувалися?
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01.03.2022 13:47 Відповісти
а куда закарпутці будуть контрабанду возити ? їм це не вигідно
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01.03.2022 13:49 Відповісти
Ну звісно в Кітай
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01.03.2022 14:18 Відповісти
Созрели мразючки мадьярские. бздуны давние. Почуяли что бункерному по любому капец мировой. Пора заборы перекрасить! Под барина иного. Всё правильно.
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Так только вчера были против .Или они вспомнили шестидесятые года с окупацией Россией или им кто то дал под жопу.
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Восстание в Венгрии -1956.
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01.03.2022 13:45 Відповісти
Вчора він не був проти вступу, лиш проти транзиту зброї... вночі отримав мощний сраковий оргазм... а Байден хоч і старий, але борозну Сіяртові трохи розтулив
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01.03.2022 15:16 Відповісти
От народ дурний: Сіятро проти вступу України до НАТО так і залишився.
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01.03.2022 13:43 Відповісти
поки що,як бачьте рішення можуть мінятися і дуже швидко.
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01.03.2022 13:53 Відповісти

⚡️Reuters со ссылкой на источники: Компания Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2») рассматривает возможность банкротства из-за санкций.
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01.03.2022 13:44 Відповісти
ИМХО, пытаются разделять Украину в ЕС и НАТО. Мы, мол, против Украины в НАТО, но за Украину в ЕС.
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01.03.2022 13:44 Відповісти
Step by step 😀
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01.03.2022 13:47 Відповісти
Зараз москаля на коліна поставлять, як в 90их. Так В 97му багато соц табору в НАТО проскочили, поки пяний дід козломордим танцював. Чекаємо нового Єльцина
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01.03.2022 15:18 Відповісти
Мєдведєв - наступник?
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01.03.2022 15:53 Відповісти
Вони подивились як наші хлопці утилізують русню і вирішили не жартувати з нами все вірно, логічно. Кому ще українська мова не подобається?
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01.03.2022 13:45 Відповісти
Ну, если уже это чучело от ***** отвернулось, то у ***** действительно проблемы.
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01.03.2022 13:46 Відповісти
Маладец, головне результат. По не принципових питаннях з венграми домовимось, їхня громада в Закарпатті невелика, погоди не робить, тим більше зараз. Головне щоб вони помаленьку відходили від рахи.
А найголовніше щоб не шкодили.
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01.03.2022 13:47 Відповісти
Щось велике в лісі здохло
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01.03.2022 13:50 Відповісти
Ще не здохло, а тільки подихає. "Руцький ведмідь".
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01.03.2022 14:35 Відповісти
Кто то очень влиятельный провел в голове этого ************* "большую стирку",в смысле намылил голову,ну... вы понимаете.)))
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01.03.2022 13:50 Відповісти
Лилия, Сиярто все годы скандалил с Украиной из-за закарпатцев .
Как он может выступать против принятия закарпатцев с Украиной в ЕС .
он в собственной ловушке 😀
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01.03.2022 13:53 Відповісти
Софійко ,я ще вчора писала,що це "захистник" українських венгрів,щось дуже пручається щоб захищати свої нацменшинства. Я дуже рада ,що йолоп зрозумів відсітність логики у своєму упрямстві.А може йому допомогли прийти до тями,це вже не так важливо.Україна буде в ЕС.
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01.03.2022 14:05 Відповісти
Может он сам начал доперать что Украина в ЕС и все споры просто отпадают.Все свои!)))
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01.03.2022 13:55 Відповісти
Петер Сійярто побачив на фото горелого ивана и всзарся и поняв що таке УКРАIНСЬКА АРМIЯ👍
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01.03.2022 13:54 Відповісти
Я думаю, що йому просто пояснили, що в разі пербування України в ЄС, права українських угорців будуть краще захищені. До того ж, після цієї війни весь політичний ландшафт у світі кардинально зміниться, у з'язку з тим, що припинить існування такий дестабілізуючий фактор як РФ.
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01.03.2022 13:57 Відповісти
Приємно здивована.
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01.03.2022 13:58 Відповісти
Коротко
Мордор повинен бути знищений
Слава Україні
Смерть москалям.
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01.03.2022 13:59 Відповісти
Ого, вот это неждан. Тут или местное население ему напихало, либо Европа
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01.03.2022 14:00 Відповісти
Хлопці з Закарпаття втомились башляти на кордоні. Проте, давайте не будемо про погане, це перемога 👍
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01.03.2022 15:23 Відповісти
наверное,кто-то очень сильно повлиял...или венгры уже "переобулись" в предверии каких-то запланированных контр-поступков запада?
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01.03.2022 14:02 Відповісти
Шо сі стало?
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01.03.2022 14:05 Відповісти
Хтось сі всрало
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01.03.2022 14:21 Відповісти
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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01.03.2022 14:06 Відповісти
у них с 1-го февраля действует ГОСТ о массовых захоронениях..... будут скрепцов в братских могилах утилизировать, так что точное количество жмуров рафики узнают не скоро.....
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01.03.2022 14:13 Відповісти
Лев Шлосберг - о мобильных крематориях в войсках // 01.03.2022

https://www.youtube.com/watch?v=15G7OHc9Ia0
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01.03.2022 14:15 Відповісти
Сирло свою политику связывал с экономикой.....Может и пристыдили ,может чего пообещали ,но важно что переобулся..... А КАК БЫЛ ГАМНИСТЫМ ТОРГАШОМ ТАК И ОСТАЛСЯ.
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01.03.2022 14:08 Відповісти
Мечется придурок - то к умным,то к красивым.
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01.03.2022 14:16 Відповісти
Венграм тоже нужно чтоб с ними в союзниках была сильная нация, за которой они будут чувствовать безпоасность от РФ.
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01.03.2022 14:19 Відповісти
Колись спостерігав за навчаннями угорських моряків на Дунаї, я прих*їв. Це реально армія НАТО без питань...
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01.03.2022 15:50 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ . ВЕНГРИЯ НАВЕРНОЕ ПОНЯЛА ЧТО КОГДА НАЧНЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ , МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ. ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ УКРАИНЕ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ. ДОБЕЙТЕ ЕЕ ДО КОНЦА. СЛАВА ГЕРОЯМ.
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01.03.2022 14:27 Відповісти
Угорщина знов мріє про "вср" (венгерская социалистическая республика - кац.)! Україна заважає...
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01.03.2022 15:01 Відповісти
Ні кордону між Угорщиною та Закарпаттям! Тут всі плачуть від щастя! Баньте ботів! Це чергова перемога Української дипломатії!
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01.03.2022 15:17 Відповісти
Чому я був упевнений у цьому рішенні, пояснюю. Через місяць вибори в Угорщині де Орбан буде протистояти об'єднаній опозиції, яка значно більше підтримує Україну. Шанси згідно останніх опитувань приблизно 50/50 тож Орбану потрібно було десь взяти додаткових голосів. Як ви мабуть розумієте ідея єднання угорської нації це приблизно те саме, що для українців повернення Криму тож навіть сама думка про те, що кордон зникне призведе до тотальної ейфорії угорського населення! Інтереси співпали, це суто математика!
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01.03.2022 15:33 Відповісти
Хороші новини, а Зеленський взагалі красава, фон дер Ляен та інші аж просльозилися. Чекаємо, що сьогодні скаже дядя СЕМ, бо вони тільки проснулися, може позволить якісь третій країні продати нам пару
MIM-104 Patriot
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01.03.2022 15:33 Відповісти
95 квартал вміє грати, треба віддати належне (без жартів).
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01.03.2022 15:45 Відповісти
видно обьяснили мадяру кого Украина может заменить в Европе
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01.03.2022 15:42 Відповісти
сийярто ты уже понял ка если что надо за вступление в нато голосовать?
вот, а то вскроют вам там ваше газпромовское кодло
что вы получали годами
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01.03.2022 17:29 Відповісти
 
 