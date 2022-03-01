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Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС, - Сийярто
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Венгрия поддерживает инициативу восьми лидеров стран Европейского Союза начать переговоры с Украиной о членстве. Министр иностранных дел Петер Сийярто призвал Брюссель включить вопрос в повестку дня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель внести этот вопрос в повестку дня", - сказал Сийярто, имея в виду инициативу президентов трех стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Словении.
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Пожалуйста, подождите...
А в відносинах з Угорщиною нас підтримує Польша.
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs
НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...
КОЖНЕ слово - доречне ******** подіям.
....
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
https://www.youtube.com/watch?v=tvs7tXKePnA
Лєнка зарівнує...
Моравецький казав - я так мадьярам за Україну насую, що вони довго спокійні будуть...
Для позитиву. Старий анекдот часів СРСР:
Зайшов в ресторан студент, замовив 50г горілки і бутерброд (грошей нуль), сидить, роздивляється.
Дивиться - за сусіднім столиком сидить роботяга (премію отримав), пляшка коньяку, закусони різні.
Хм.... Підсідає студент до нього і каже "Б'ємося об заклад. На стакан коньяку. Я зараз встану -і бачиш там столик, поважна компанія? От до того лисого підійду, дам йому щигля і мені нічого не буде".
Роботязі скучно самому та й цікаво. "Давай"
Той підходить і б'є щигля:"Привіт, Міша!"
- вибачте -я не Міша
- ой вибачте, я помилився.
Сидять уже вдвох. Студент каже "наливаєш ще - я піду ще раз йому щигля дам і нічого не буде?"
- Давай
Той підходить і б'є щигля:"Привіт, Міша!"
- я ж говорив - я не Міша!
- ой вибачте, я забув.
Сидять уже весело, але мало. Студент каже "ставших пляшку - я піду і йому два щигля дам і нічого не буде?"
= та ну.. міліцію викличуть
- то мої проблеми
- ну давай - ставлю.
Той іде до столика, а чоловік уже озирається. Тільки замахнувся, той:
- я Міша, Міша;
- то ти Міша (щигля хрясь)
- то ти не Міша (щигля хрясь).
Так і Сіярто - то Міша, то не Міша.
⚡️Reuters со ссылкой на источники: Компания Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2») рассматривает возможность банкротства из-за санкций.
всевірно, логічно. Кому ще українська мова не подобається?
А найголовніше щоб не шкодили.
Как он может выступать против принятия закарпатцев с Украиной в ЕС .
он в собственной ловушке 😀
Мордор повинен бути знищений
Слава Україні
Смерть москалям.
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
https://www.youtube.com/watch?v=15G7OHc9Ia0
MIM-104 Patriot
вот, а то вскроют вам там ваше газпромовское кодло
что вы получали годами