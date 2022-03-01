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Венгрия (516) членство в ЕС (142) Сийярто (94)

Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС, - Сийярто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС, - Сийярто

Венгрия поддерживает инициативу восьми лидеров стран Европейского Союза начать переговоры с Украиной о членстве. Министр иностранных дел Петер Сийярто призвал Брюссель включить вопрос в повестку дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель внести этот вопрос в повестку дня", - сказал Сийярто, имея в виду инициативу президентов трех стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Словении.

Также читайте: Лидеры 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

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Топ комментарии
+42
Поляки - красені.

Моравецький казав - я так мадьярам за Україну насую, що вони довго спокійні будуть...
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01.03.2022 13:41
+40
Під чиїм прицілом він погодився?)
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01.03.2022 13:40
+39
О ці щось знають) Вони ж весь час були проти України... А тут на ходу перевзулись)
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01.03.2022 13:40
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Під чиїм прицілом він погодився?)
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01.03.2022 13:40 Ответить
Моравецького - ПМ Польщі.
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01.03.2022 13:41 Ответить
Неожиданно но очень вовремя
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01.03.2022 13:43 Ответить
Вибори та рейтинги важлиаіші. Зараз на подіях в Україні і Макрон переобереться і Сіярто хоче також. Нам це також на руку, вони можуть дати дозвіл на вступ України в ЄС. Дорого нам дається таке кандидатство... але приємно, що за згоду європейців заплатили ще й козломорді Ванюшки. Хоча б на щось корисне пішли їхні нікчемні життя. Ну і про гумус не забуваємо... хробакам банкет.
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01.03.2022 15:03 Ответить
люлэй от Сэма получил
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01.03.2022 13:43 Ответить
Люлей від Сема отримали Кіпр та Італія два дня тому.

А в відносинах з Угорщиною нас підтримує Польша.
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01.03.2022 13:46 Ответить
в цей час засідає європарламент. онлайн виступ Зеленського пройшов під овації. зараз Стефанчукові дали слово
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01.03.2022 13:57 Ответить
блин у него приоритеты меняются каждые 4 часа.. пока дойдет до голосования он сьедет
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01.03.2022 14:09 Ответить
Якщо встигнемо до виборів в Угорщині, то не всьигне. Якщо відмовиться після виборів, то він політичний труп. Хоча, навіщо йому відмовлятися тепер в москаля не буде ресурсу підгодовувати Сіярта. Ця краля не дешева, це не Лукашенко і не Додон... ті сосуть майже задарма
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01.03.2022 15:05 Ответить
Населення Угорщини, це очевидно!
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01.03.2022 15:43 Ответить
О ці щось знають) Вони ж весь час були проти України... А тут на ходу перевзулись)
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01.03.2022 13:40 Ответить
Тоже так подумал.
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01.03.2022 14:13 Ответить
Присвячується всім захисникам України
https://www.youtube.com/watch?v=Yad2QtwH1hs
НАС НЕ ТАМ ВЕСНА ЗУСТРІЛА...
КОЖНЕ слово - доречне ******** подіям.
....
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.

Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
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01.03.2022 13:40 Ответить
І ще:
https://www.youtube.com/watch?v=tvs7tXKePnA
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01.03.2022 15:11 Ответить
Им пригрозили что выкинут из ЕС и НАТО?
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01.03.2022 13:40 Ответить
Нє... просто спонсор збанкрутував, а елітні хвойди ніщєбродам не дають... тепер ходитимуть під Зе... 🤣.
Лєнка зарівнує...
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01.03.2022 15:13 Ответить
Поляки - красені.

Моравецький казав - я так мадьярам за Україну насую, що вони довго спокійні будуть...
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01.03.2022 13:41 Ответить
Я их не понимаю. То они за, то они против. Мне иногда кажется что им время от времени раскалённую кочергу в жопу суют, чтоб делали все как надо.
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01.03.2022 13:41 Ответить
Моравецький дотиснув...
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01.03.2022 13:42 Ответить
Ні, вони не можуть бути проти із-за закарпатських венгрів .
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01.03.2022 13:43 Ответить
Чи хто чипав ціх закарпатських мадьярів? Їх 15% в Закарпатті.
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01.03.2022 13:48 Ответить
Да эти споры. уже будут не нужны с Венграми.все будут своими .Будет мир и спокойствие в ЕС!
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01.03.2022 13:54 Ответить
Прочитав "Я их не понимаю. То они за, то они против.".
Для позитиву. Старий анекдот часів СРСР:
Зайшов в ресторан студент, замовив 50г горілки і бутерброд (грошей нуль), сидить, роздивляється.
Дивиться - за сусіднім столиком сидить роботяга (премію отримав), пляшка коньяку, закусони різні.
Хм.... Підсідає студент до нього і каже "Б'ємося об заклад. На стакан коньяку. Я зараз встану -і бачиш там столик, поважна компанія? От до того лисого підійду, дам йому щигля і мені нічого не буде".
Роботязі скучно самому та й цікаво. "Давай"
Той підходить і б'є щигля:"Привіт, Міша!"
- вибачте -я не Міша
- ой вибачте, я помилився.
Сидять уже вдвох. Студент каже "наливаєш ще - я піду ще раз йому щигля дам і нічого не буде?"
- Давай
Той підходить і б'є щигля:"Привіт, Міша!"
- я ж говорив - я не Міша!
- ой вибачте, я забув.
Сидять уже весело, але мало. Студент каже "ставших пляшку - я піду і йому два щигля дам і нічого не буде?"
= та ну.. міліцію викличуть
- то мої проблеми
- ну давай - ставлю.
Той іде до столика, а чоловік уже озирається. Тільки замахнувся, той:
- я Міша, Міша;
- то ти Міша (щигля хрясь)
- то ти не Міша (щигля хрясь).

Так і Сіярто - то Міша, то не Міша.
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01.03.2022 15:30 Ответить
Ой як швидко переобувся )))
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01.03.2022 13:41 Ответить
Ну якщо вже ці погодилися...
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01.03.2022 13:42 Ответить
Браво Сиярто !!!!
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01.03.2022 13:42 Ответить
Браво Моравецький. Це - його робота.
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01.03.2022 13:43 Ответить
Ви не розуміете , що Угорщина відстоює інтереси закарпатських венгрів , тому вони були забовьязані були дати згоду 😀, інакше їх не зрозуміли веннгри
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01.03.2022 13:46 Ответить
Він під наркотиками, або...
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01.03.2022 13:42 Ответить
Байден объяснил мадярам популярно =)
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01.03.2022 13:42 Ответить
"Russkiy ******** Siyarto- piydoysh ******!"
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01.03.2022 13:46 Ответить
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Мабуть уже уявляє, як після вступу України до ЄС Мадярщина поступово лагідно поглине Закарпаття...
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01.03.2022 13:42 Ответить
Не розпалюйте ненавість. Ніхто мадьярів в Україні чипати не буде. Вони - громадяни України, якщо мають український паспорт.
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01.03.2022 13:45 Ответить
Що це за маячня Вами написана? Де я писав про ненависть до мадярів? І чому цей покидьок, сіятро, проти вступу України до НАТО, але за вступ до ЄС? Ви не задумувалися?
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01.03.2022 13:47 Ответить
а куда закарпутці будуть контрабанду возити ? їм це не вигідно
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01.03.2022 13:49 Ответить
Ну звісно в Кітай
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01.03.2022 14:18 Ответить
Созрели мразючки мадьярские. бздуны давние. Почуяли что бункерному по любому капец мировой. Пора заборы перекрасить! Под барина иного. Всё правильно.
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01.03.2022 13:43 Ответить
Так только вчера были против .Или они вспомнили шестидесятые года с окупацией Россией или им кто то дал под жопу.
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01.03.2022 13:43 Ответить
Восстание в Венгрии -1956.
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01.03.2022 13:45 Ответить
Вчора він не був проти вступу, лиш проти транзиту зброї... вночі отримав мощний сраковий оргазм... а Байден хоч і старий, але борозну Сіяртові трохи розтулив
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01.03.2022 15:16 Ответить
От народ дурний: Сіятро проти вступу України до НАТО так і залишився.
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01.03.2022 13:43 Ответить
поки що,як бачьте рішення можуть мінятися і дуже швидко.
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01.03.2022 13:53 Ответить

⚡️Reuters со ссылкой на источники: Компания Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока-2») рассматривает возможность банкротства из-за санкций.
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01.03.2022 13:44 Ответить
ИМХО, пытаются разделять Украину в ЕС и НАТО. Мы, мол, против Украины в НАТО, но за Украину в ЕС.
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01.03.2022 13:44 Ответить
Step by step 😀
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01.03.2022 13:47 Ответить
Зараз москаля на коліна поставлять, як в 90их. Так В 97му багато соц табору в НАТО проскочили, поки пяний дід козломордим танцював. Чекаємо нового Єльцина
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01.03.2022 15:18 Ответить
Мєдведєв - наступник?
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01.03.2022 15:53 Ответить
Вони подивились як наші хлопці утилізують русню і вирішили не жартувати з нами все вірно, логічно. Кому ще українська мова не подобається?
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01.03.2022 13:45 Ответить
Ну, если уже это чучело от ***** отвернулось, то у ***** действительно проблемы.
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01.03.2022 13:46 Ответить
Маладец, головне результат. По не принципових питаннях з венграми домовимось, їхня громада в Закарпатті невелика, погоди не робить, тим більше зараз. Головне щоб вони помаленьку відходили від рахи.
А найголовніше щоб не шкодили.
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01.03.2022 13:47 Ответить
Щось велике в лісі здохло
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01.03.2022 13:50 Ответить
Ще не здохло, а тільки подихає. "Руцький ведмідь".
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01.03.2022 14:35 Ответить
Кто то очень влиятельный провел в голове этого ************* "большую стирку",в смысле намылил голову,ну... вы понимаете.)))
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01.03.2022 13:50 Ответить
Лилия, Сиярто все годы скандалил с Украиной из-за закарпатцев .
Как он может выступать против принятия закарпатцев с Украиной в ЕС .
он в собственной ловушке 😀
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01.03.2022 13:53 Ответить
Софійко ,я ще вчора писала,що це "захистник" українських венгрів,щось дуже пручається щоб захищати свої нацменшинства. Я дуже рада ,що йолоп зрозумів відсітність логики у своєму упрямстві.А може йому допомогли прийти до тями,це вже не так важливо.Україна буде в ЕС.
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01.03.2022 14:05 Ответить
Может он сам начал доперать что Украина в ЕС и все споры просто отпадают.Все свои!)))
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01.03.2022 13:55 Ответить
Петер Сійярто побачив на фото горелого ивана и всзарся и поняв що таке УКРАIНСЬКА АРМIЯ👍
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01.03.2022 13:54 Ответить
Я думаю, що йому просто пояснили, що в разі пербування України в ЄС, права українських угорців будуть краще захищені. До того ж, після цієї війни весь політичний ландшафт у світі кардинально зміниться, у з'язку з тим, що припинить існування такий дестабілізуючий фактор як РФ.
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01.03.2022 13:57 Ответить
Приємно здивована.
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01.03.2022 13:58 Ответить
Коротко
Мордор повинен бути знищений
Слава Україні
Смерть москалям.
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01.03.2022 13:59 Ответить
Ого, вот это неждан. Тут или местное население ему напихало, либо Европа
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01.03.2022 14:00 Ответить
Хлопці з Закарпаття втомились башляти на кордоні. Проте, давайте не будемо про погане, це перемога 👍
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01.03.2022 15:23 Ответить
наверное,кто-то очень сильно повлиял...или венгры уже "переобулись" в предверии каких-то запланированных контр-поступков запада?
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01.03.2022 14:02 Ответить
Шо сі стало?
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01.03.2022 14:05 Ответить
Хтось сі всрало
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01.03.2022 14:21 Ответить
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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01.03.2022 14:06 Ответить
у них с 1-го февраля действует ГОСТ о массовых захоронениях..... будут скрепцов в братских могилах утилизировать, так что точное количество жмуров рафики узнают не скоро.....
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01.03.2022 14:13 Ответить
Лев Шлосберг - о мобильных крематориях в войсках // 01.03.2022

https://www.youtube.com/watch?v=15G7OHc9Ia0
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01.03.2022 14:15 Ответить
Сирло свою политику связывал с экономикой.....Может и пристыдили ,может чего пообещали ,но важно что переобулся..... А КАК БЫЛ ГАМНИСТЫМ ТОРГАШОМ ТАК И ОСТАЛСЯ.
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01.03.2022 14:08 Ответить
Мечется придурок - то к умным,то к красивым.
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01.03.2022 14:16 Ответить
Венграм тоже нужно чтоб с ними в союзниках была сильная нация, за которой они будут чувствовать безпоасность от РФ.
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01.03.2022 14:19 Ответить
Колись спостерігав за навчаннями угорських моряків на Дунаї, я прих*їв. Це реально армія НАТО без питань...
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01.03.2022 15:50 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ . ВЕНГРИЯ НАВЕРНОЕ ПОНЯЛА ЧТО КОГДА НАЧНЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ , МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ. ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ УКРАИНЕ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ. ДОБЕЙТЕ ЕЕ ДО КОНЦА. СЛАВА ГЕРОЯМ.
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01.03.2022 14:27 Ответить
Угорщина знов мріє про "вср" (венгерская социалистическая республика - кац.)! Україна заважає...
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01.03.2022 15:01 Ответить
Ні кордону між Угорщиною та Закарпаттям! Тут всі плачуть від щастя! Баньте ботів! Це чергова перемога Української дипломатії!
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01.03.2022 15:17 Ответить
Чому я був упевнений у цьому рішенні, пояснюю. Через місяць вибори в Угорщині де Орбан буде протистояти об'єднаній опозиції, яка значно більше підтримує Україну. Шанси згідно останніх опитувань приблизно 50/50 тож Орбану потрібно було десь взяти додаткових голосів. Як ви мабуть розумієте ідея єднання угорської нації це приблизно те саме, що для українців повернення Криму тож навіть сама думка про те, що кордон зникне призведе до тотальної ейфорії угорського населення! Інтереси співпали, це суто математика!
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01.03.2022 15:33 Ответить
Хороші новини, а Зеленський взагалі красава, фон дер Ляен та інші аж просльозилися. Чекаємо, що сьогодні скаже дядя СЕМ, бо вони тільки проснулися, може позволить якісь третій країні продати нам пару
MIM-104 Patriot
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01.03.2022 15:33 Ответить
95 квартал вміє грати, треба віддати належне (без жартів).
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01.03.2022 15:45 Ответить
видно обьяснили мадяру кого Украина может заменить в Европе
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01.03.2022 15:42 Ответить
сийярто ты уже понял ка если что надо за вступление в нато голосовать?
вот, а то вскроют вам там ваше газпромовское кодло
что вы получали годами
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01.03.2022 17:29 Ответить
 
 