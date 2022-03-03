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Йдуть бої у Вознесенську на Миколаївщині, - голова обласного центру Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Вознесенську Миколаївської області тривають бої.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі тривають бої у Вознесенську, близько 130 людей піхоти, 30 танків, БМП. Складно зараз хлопцям із Вознесенська. Тримаємо за вас кулаки!", - сказав Кім.
Також він повідомив, що тероборона області отримала протитанкову зброю.
"Зараз у нас тероборона буде із протитанковою зброєю. І наші міста будуть ще більш захищені", - наголосив Кім.
Голова подякував тим, хто надає гуманітарну допомогу, а також військове постачання.
Топ коментарі
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+9 Да-это-я
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+8 Dmitri 18251fb2
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У Вознесенську з рашистами буде те саме, що і з іншими, тими що з Баштанки та Снігурівки!
По полях зараз вештаються без озброєння!!!
Эти твари кацапские будут «свежак» из Крыма через Херсон/область переть…….