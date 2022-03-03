Йдуть бої у Вознесенську на Миколаївщині, - голова обласного центру Кім

У Вознесенську Миколаївської області тривають бої.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають бої у Вознесенську, близько 130 людей піхоти, 30 танків, БМП. Складно зараз хлопцям із Вознесенська. Тримаємо за вас кулаки!", - сказав Кім.

Також він повідомив, що тероборона області отримала протитанкову зброю.

"Зараз у нас тероборона буде із протитанковою зброєю. І наші міста будуть ще більш захищені", - наголосив Кім.

Голова подякував тим, хто надає гуманітарну допомогу, а також військове постачання.

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