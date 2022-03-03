УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
22465 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
22950 25
армія РФ (2698) війна (7386) Миколаївська область (546) Кім Віталій (28)

Йдуть бої у Вознесенську на Миколаївщині, - голова обласного центру Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Йдуть бої у Вознесенську на Миколаївщині, - голова обласного центру Кім

У Вознесенську Миколаївської області тривають бої.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають бої у Вознесенську, близько 130 людей піхоти, 30 танків, БМП. Складно зараз хлопцям із Вознесенська. Тримаємо за вас кулаки!", - сказав Кім.

Також він повідомив, що тероборона області отримала протитанкову зброю.

"Зараз у нас тероборона буде із протитанковою зброєю. І наші міста будуть ще більш захищені", - наголосив Кім.

Голова подякував тим, хто надає гуманітарну допомогу, а також військове постачання.

Читайте також: Росія не має контакту приблизно з 8 тис. своїх військовослужбовців в Україні, - Данілов

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+11
Вбивайте без жалю цапів.За кров наших дітей, батьків, жінок, літних людей, не залишайте цапів в живих.
показати весь коментар
03.03.2022 05:37
+9
Хлопці, тримайтеся, нищіть наволоч!
показати весь коментар
03.03.2022 04:58
+8
глубоко зашли, надо отсекать и тушить
показати весь коментар
03.03.2022 05:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это специально для арестовича, шоб ***** не городил - https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871
показати весь коментар
03.03.2022 05:01 Відповісти
пипец какой же Арестович долпайоп да еще на такой должности
показати весь коментар
03.03.2022 06:43 Відповісти
Не розумію, чого ти не замість Арестовича? Недолбойоб?.....
показати весь коментар
03.03.2022 09:11 Відповісти
боюсь если я буду на месте арестовича - то мне ермак или демченко новичок подсунет
показати весь коментар
03.03.2022 12:16 Відповісти
Хлопці, тримайтеся, нищіть наволоч!
показати весь коментар
03.03.2022 04:58 Відповісти
глубоко зашли, надо отсекать и тушить
показати весь коментар
03.03.2022 05:04 Відповісти
Подошла новая партия. Байрактары уже чешут юга.
показати весь коментар
03.03.2022 05:19 Відповісти
Вбивайте без жалю цапів.За кров наших дітей, батьків, жінок, літних людей, не залишайте цапів в живих.
показати весь коментар
03.03.2022 05:37 Відповісти
Хочуть блокувати Одесчину і Миколаїв. Як вони так далеко зайшли? 30 танків - це ж не голка. Що там взагалі відбувається? Там ЗСУ взагалі є?
показати весь коментар
03.03.2022 05:43 Відповісти
Аесточвич вчера хвалился ,что под Николаевом разбили колонну вражеской техники численностью до 800 единиц.Ох уж мне этот арестович
показати весь коментар
03.03.2022 06:10 Відповісти
арестович персональний жирік верховного
показати весь коментар
03.03.2022 06:29 Відповісти
Були лише на сході, тепер ще й під києвом Решти вважай нема Верховна кривляка зі своїми мудрагелями нічого не хотіла ні чути ні бачити
показати весь коментар
03.03.2022 06:25 Відповісти
Сергій Іваник Кацап иди на Х
показати весь коментар
03.03.2022 06:34 Відповісти
Слухай сюди!!!!
У Вознесенську з рашистами буде те саме, що і з іншими, тими що з Баштанки та Снігурівки!
По полях зараз вештаються без озброєння!!!
показати весь коментар
03.03.2022 06:47 Відповісти
Потому что Антоновский мост в Херсоне кацапы взяли, а это прямая дорога в сторону Николаева/Одессы……..
Эти твари кацапские будут «свежак» из Крыма через Херсон/область переть…….
показати весь коментар
03.03.2022 07:24 Відповісти
Пока не понятна цель этих колонн. Мечутся по области. Жратва у них заканчивается, топливо тоже, логистики не просматривается. При такой организации их хватит на пару дней.
показати весь коментар
03.03.2022 07:04 Відповісти
близько 15 хвилин тому у Первомаську пролунав перший вибух, що саме не знаю, але вікна трухануло
показати весь коментар
03.03.2022 07:50 Відповісти
дві ракети в поле.
показати весь коментар
03.03.2022 09:55 Відповісти
Звертаюсь до загонів тероборони Вінницької, Кропивницької, Дніпровської, Полтавської, Черкаської та решти вільних областей - негайно заривайтесь в землю. Поряд з блок-постами на шляхах ймовірного пересування ворожих колон має бути система траншей, бліндажів та окопів. Долучайте техніку та робочі руки місцевих жителів. Це дозволить повисити Вашу виживаємость та збільшить спроможність спротиву. Негайно!
показати весь коментар
03.03.2022 08:48 Відповісти
Ти хто пісатель?Тероборона має своє командування і генерала...
показати весь коментар
03.03.2022 09:15 Відповісти
Поки що, мабуть, писатель.
показати весь коментар
03.03.2022 09:30 Відповісти
Поруч з Вознесенськом - атомна електростанція!!!
показати весь коментар
03.03.2022 09:46 Відповісти
КУЛАК ХОРОШО А NLAW ЛУЧШЕ !)
показати весь коментар
03.03.2022 12:39 Відповісти
 
 