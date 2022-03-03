Moody's знизило рейтинги Росії до "B3" з "Baa3"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгострокові рейтинги Російської Федерації щодо боргових зобов'язань в іноземній та національній валюті до "B3" з "Baa3".

Про це йдеться у повідомленні агентства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Рейтинги залишаються на перегляді з можливістю подальшого зниження, йдеться у прес-релізі агентства.

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