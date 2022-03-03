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Moody's знизило рейтинги Росії до "B3" з "Baa3"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Moody's знизило рейтинги Росії до "B3" з "Baa3"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгострокові рейтинги Російської Федерації щодо боргових зобов'язань в іноземній та національній валюті до "B3" з "Baa3".

Про це йдеться у повідомленні агентства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Рейтинги залишаються на перегляді з можливістю подальшого зниження, йдеться у прес-релізі агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Fitch погіршило рейтинг Росії до "В" із "ВВВ" та може продовжити його зниження

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Топ коментарі
+8
Найкащий - ААА, потім АА, потім йдуть різні градації А з плюсами чи мінусами, далі теж саме з В, далі С. Нижче за С літер немає, просто офіційно зветься "сміття" ("junk").
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03.03.2022 06:54
+7
Из Австрии надо выгнать всех сотрудников ГАЗПРОМА С СЕМЬЯМИ - они половину Відня уже скоррупционировали
Если средняя зарплата в Відні где-то 1,5 тыс евро , то у сотрудников газпрома 4-5 тыс евро . Ходят по Вене как по своей собственности
ВОТ ГДЕ НАДО ВОРОШИТЬ ЗМЕИНОЕ КУБЛО.
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03.03.2022 07:07
+4
C мусор, d дефолт
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03.03.2022 06:54
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03.03.2022 06:47 Відповісти
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аналитег?
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03.03.2022 06:50 Відповісти
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Рейтинг України також впав, причому зауваж рейтинг Раші на 5-ть пунктів вище українського, він інвестиційний, а український, ще ода позиція, і переддефолтний.
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03.03.2022 07:05 Відповісти
Навіщо аналітик? Рейтинги не секретні, і були знижені одночасно, і повторюю, що рейтинг Раші, набагато вище українського
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03.03.2022 08:58 Відповісти
Нема інвестиційного за фактом. Насувається нездатність обслуговувати дрібні зобов'язання.
Акції державних компаній торгуються за центи. І все йде до рівня D.
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03.03.2022 10:05 Відповісти
По-простому - повний капець? Чи є хоч якась надія?
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03.03.2022 06:49 Відповісти
Перекладаю: Ви *******, ну Вааще *******
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03.03.2022 06:51 Відповісти
хто в цих рейтингах розбирається, поясніть на зрозумілій мові, що це означає?
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03.03.2022 06:52 Відповісти
C мусор, d дефолт
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03.03.2022 06:54 Відповісти
Найкащий - ААА, потім АА, потім йдуть різні градації А з плюсами чи мінусами, далі теж саме з В, далі С. Нижче за С літер немає, просто офіційно зветься "сміття" ("junk").
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03.03.2022 06:54 Відповісти
для рососии треба ввести ще один - XY...
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03.03.2022 07:04 Відповісти
Та что за херня, D давай, это уже очевидно
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03.03.2022 06:53 Відповісти
По простому не можна написати , типу по десятибальній шкалі , або ,, завтра - післязавтра мордору писта .
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03.03.2022 06:53 Відповісти
Из Австрии надо выгнать всех сотрудников ГАЗПРОМА С СЕМЬЯМИ - они половину Відня уже скоррупционировали
Если средняя зарплата в Відні где-то 1,5 тыс евро , то у сотрудников газпрома 4-5 тыс евро . Ходят по Вене как по своей собственности
ВОТ ГДЕ НАДО ВОРОШИТЬ ЗМЕИНОЕ КУБЛО.
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03.03.2022 07:07 Відповісти
Завищили. Насправді рейтинг ВЖо
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03.03.2022 07:18 Відповісти
Хай там и остаётся
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03.03.2022 07:55 Відповісти
Не дарма рубль називають "деревяний"
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03.03.2022 07:56 Відповісти
На рынке российских ценных бумаг на сегодня, самая ценная, это туалетная!
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03.03.2022 08:26 Відповісти
Да они свей сетью змеиной весь мир загадили.
Сто там Австрия,вы почитайте про Англию.У них в палате лордов 2 лорда работают на путина и лоббируют его интересы,Один из них работает в Компании Олигарха Дерипаски .
и выгнать и титул снять бедные не могут так как уж сильно процедура сложна.Но вроде зашевелились.
Почитайте Bill Browder.Это он их пытеттся расшевелить .Он был клиентом Магнитского( которого убили в России когда работал и все про эту банду знает и понимает
А сколько в Германии Франции Италии официальных лиц дружило с Путиным... их прикармливали грязными деньгами очень хорошо
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03.03.2022 10:34 Відповісти
 
 