Moody's знизило рейтинги Росії до "B3" з "Baa3"
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгострокові рейтинги Російської Федерації щодо боргових зобов'язань в іноземній та національній валюті до "B3" з "Baa3".
Про це йдеться у повідомленні агентства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Рейтинги залишаються на перегляді з можливістю подальшого зниження, йдеться у прес-релізі агентства.
Топ коментарі
+8 Nikita Panasenko
показати весь коментар03.03.2022 06:54
+7 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.03.2022 07:07
+4 Gozzalik salonu
показати весь коментар03.03.2022 06:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Акції державних компаній торгуються за центи. І все йде до рівня D.
Если средняя зарплата в Відні где-то 1,5 тыс евро , то у сотрудников газпрома 4-5 тыс евро . Ходят по Вене как по своей собственности
ВОТ ГДЕ НАДО ВОРОШИТЬ ЗМЕИНОЕ КУБЛО.
Сто там Австрия,вы почитайте про Англию.У них в палате лордов 2 лорда работают на путина и лоббируют его интересы,Один из них работает в Компании Олигарха Дерипаски .
и выгнать и титул снять бедные не могут так как уж сильно процедура сложна.Но вроде зашевелились.
Почитайте Bill Browder.Это он их пытеттся расшевелить .Он был клиентом Магнитского( которого убили в России когда работал и все про эту банду знает и понимает
А сколько в Германии Франции Италии официальных лиц дружило с Путиным... их прикармливали грязными деньгами очень хорошо