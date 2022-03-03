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Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала мільйон підписів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала мільйон підписів

Петиція із проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала необхідний мільйон голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт openPetition.

Країн-членів НАТО на сайті openPetition закликали закрити повітряний простір над Україною, ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ у зв’язку з агресією з боку Росії.

Тепер петицію мають розглянути.

Нагадаємо, якщо НАТО закриє повітряний простір над Україною, це означатиме, що будь-яка авіатехніка, яка з’явиться в небі після закриття, має бути знищена силами НАТО, які можуть робити це на відстані із нейтральної зони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безполітну зону над Україною зробити можливо, – Волкер

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Топ коментарі
+12
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
....
Слава нації
Смерть москалям.
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03.03.2022 08:17
+11
Вибірково... і з 12го
Чекають, щоб вони всі свої активи і потоки перегрупували на інші банки
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03.03.2022 08:18
+8
Самое печальное в этой истории что все эти разрушения и жертвы они не приносят почти никакого вреда нашей обороноспособности, они как слону дробина, тоесть, никакой военной цели в этом нет. Это тупо разрушение ради разрушения для будущих преступлений в Гаагу.
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03.03.2022 08:30
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А СВИФТ уже перекрыли раше полностью или выборочно !?
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03.03.2022 08:10 Відповісти
Вибірково... і з 12го
Чекають, щоб вони всі свої активи і потоки перегрупували на інші банки
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03.03.2022 08:18 Відповісти
Для тебе і таких як ти:
Якщо в автомобілі зняти два колеса та залишити п'ять літрів бензину, то як далеко цей автомобіль заїде?
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03.03.2022 08:29 Відповісти
Вибачай, але мабуть ти не надто розбираєшся в світовій фінансовій системі.
У мене міжнародний диплом MBA (якщо чув - Master of Business Administration ) від Київського Міжнародного інституту менеджменту (МІМ Київ - може теж чув), який признають всі країни ЄС, США, Британія, Австралія, Нова Зеландія, Сингапур.
Так що я знаю, про що пишу.
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03.03.2022 09:02 Відповісти
Тим паче ти розумієш)
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03.03.2022 09:20 Відповісти
Ну от і добре, нам зараз, як ніколи, потрібне взаєморозуміння.
Я мабуть трохи неточно сформулював і де хто не зрозумів.
Писав швидко, ніч не спав.
Я написав "вони" і не в'їхав, що подумають на РФію.
Їм (Заходу) теж потрібно збергти свої активи. Вони на цих санцкціях втрачають астрономічні суми. І їх треба зрозуміти.
До речі, вони сказали - "нам треба підготуватись". Це саме про це.
А технічно.. - це за одинь день можна було б зробити.
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03.03.2022 10:58 Відповісти
Тому Захід нам тоді так і сказав: політичне рішення вже прийнято, наразі йдуть консультації щодо фінансового та технічного напрямку)
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03.03.2022 11:19 Відповісти
Ну технічного... вони приписали для політики.
Діло в тому, що останнє звернення Байдена прозвучало чітко:
Або третя світова, або надпотужні санкції.
І фінансисти, великі бізнесмени, лідери країн усього світу сприйняли це дуже серйозно.
Для них постало питання: або поступитись досить значною часткої своїх активів і прибутків, або....
Вони вибрали перше, і повір, раз вони пішли вже на такі (для них) жертви - вони підуть до кінця.
Інакше який сенс втрачати гроші?
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03.03.2022 12:36 Відповісти
Російські банки, які потрапили під санкції ЄС, відключать від SWIFT 12 березня Джерело: https://censor.net/ua/n3320898
Серед них: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.
_______
Так розумію, що з технічної точки зору можна з 12 вимкнути.
Слава Україні ! Смерть московитським окупантам !
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03.03.2022 08:21 Відповісти
В ЄС -процедури ,НАТО боїться небо перекрити ,всі нас "підтримують" прапорцями махають ,а Україна стікає кров'ю !!!
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03.03.2022 08:41 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
....
Слава нації
Смерть москалям.
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03.03.2022 08:17 Відповісти
Сомневаюсь, что перекроют. Разве что выборочно Западную Украину.
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03.03.2022 08:17 Відповісти
Ничего они не перекроют. Надо разрушать их аэропорты и эти гребанные Искандеры в Беларуси. Иначе они и дальше будут летать.
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03.03.2022 08:21 Відповісти
И да. Ракеты и самолеты у них раньше или позже кончатся и это произойдет довольно быстро, но как-то напряжно что они каждый день выстреливают десятки бомб и ракет по незащищенным областям, так как всю страну не прикроешь ПВО.
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03.03.2022 08:27 Відповісти
Самое печальное в этой истории что все эти разрушения и жертвы они не приносят почти никакого вреда нашей обороноспособности, они как слону дробина, тоесть, никакой военной цели в этом нет. Это тупо разрушение ради разрушения для будущих преступлений в Гаагу.
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03.03.2022 08:30 Відповісти
это наносит урон людям, смотреть на эти страшные разрушения и гибель людей просто нет сил никаких, слава богу, что я никак не влияю на обороноспособность страны, разве что немного деньгами...
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03.03.2022 08:34 Відповісти
Да. В долгосрочной перспективе это ужасная катастрофа для экономике, но прямо здесь и сейчас это ни на что не влияет.
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03.03.2022 08:35 Відповісти
По этой причине нам и нужны будут деньги Европы и США, иначе нас ждет долгая стагнация. Это очень серьезная катастрофа.
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03.03.2022 08:37 Відповісти
мне кажется, нам будут нужны деньги раши-параши в виде репараций или контрибуций или как там это называется, а США и Европа пусть забирают остальное
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03.03.2022 08:44 Відповісти
Наскільки я зрозуміла, Европа та США чітко домовились що не перекриють повітпя, а ПУТЛЕР не застосує ЯО.
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03.03.2022 08:27 Відповісти
я не знаю, как можно с этим договариваться, он может сделать ровно наоборот...
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03.03.2022 08:32 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, то НАТО теж привели свої ЯО у стан готовності і Путін заткнувся. Була інфа. Саме тоому утік за Урал і перекривали в Алтаї трасси військовими.
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03.03.2022 08:38 Відповісти
Вони не закриють небо, ніхто не буде сюди посилати свої винищувачі. НАТО не посилає своїх військових, бо це Третя світова для них!
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03.03.2022 08:47 Відповісти
Перекриття пов простору тер України не є нападом на московію і підставою застосування яо
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03.03.2022 08:58 Відповісти
А чим по вашому перекриють в Україні простір!? Правильно - винищувачі НАТО. А вони з Росією воювати не збирається поки що. Лише боєголовки активізували з ЯО.
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03.03.2022 09:02 Відповісти
сколько еще месяцев нужно НАТО, чтобы закрыть украинское небо?!
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03.03.2022 08:33 Відповісти
Та перестаньте ви НАТО та й НАТО.
Все ПРО в Європі = власність США
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03.03.2022 08:38 Відповісти
 
 