Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала мільйон підписів

Петиція із проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала необхідний мільйон голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт openPetition.

Країн-членів НАТО на сайті openPetition закликали закрити повітряний простір над Україною, ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ у зв’язку з агресією з боку Росії.

Тепер петицію мають розглянути.

Нагадаємо, якщо НАТО закриє повітряний простір над Україною, це означатиме, що будь-яка авіатехніка, яка з’явиться в небі після закриття, має бути знищена силами НАТО, які можуть робити це на відстані із нейтральної зони.

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