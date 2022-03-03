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Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала мільйон підписів
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Петиція із проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала необхідний мільйон голосів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт openPetition.
Країн-членів НАТО на сайті openPetition закликали закрити повітряний простір над Україною, ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ у зв’язку з агресією з боку Росії.
Тепер петицію мають розглянути.
Нагадаємо, якщо НАТО закриє повітряний простір над Україною, це означатиме, що будь-яка авіатехніка, яка з’явиться в небі після закриття, має бути знищена силами НАТО, які можуть робити це на відстані із нейтральної зони.
Топ коментарі
+12 Lvbnhj
показати весь коментар03.03.2022 08:17
+11 Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар03.03.2022 08:18
+8 Иван Петров d4225322
показати весь коментар03.03.2022 08:30
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Будь ласка, зачекайте...
Чекають, щоб вони всі свої активи і потоки перегрупували на інші банки
Якщо в автомобілі зняти два колеса та залишити п'ять літрів бензину, то як далеко цей автомобіль заїде?
У мене міжнародний диплом MBA (якщо чув - Master of Business Administration ) від Київського Міжнародного інституту менеджменту (МІМ Київ - може теж чув), який признають всі країни ЄС, США, Британія, Австралія, Нова Зеландія, Сингапур.
Так що я знаю, про що пишу.
Я мабуть трохи неточно сформулював і де хто не зрозумів.
Писав швидко, ніч не спав.
Я написав "вони" і не в'їхав, що подумають на РФію.
Їм (Заходу) теж потрібно збергти свої активи. Вони на цих санцкціях втрачають астрономічні суми. І їх треба зрозуміти.
До речі, вони сказали - "нам треба підготуватись". Це саме про це.
А технічно.. - це за одинь день можна було б зробити.
Діло в тому, що останнє звернення Байдена прозвучало чітко:
Або третя світова, або надпотужні санкції.
І фінансисти, великі бізнесмени, лідери країн усього світу сприйняли це дуже серйозно.
Для них постало питання: або поступитись досить значною часткої своїх активів і прибутків, або....
Вони вибрали перше, і повір, раз вони пішли вже на такі (для них) жертви - вони підуть до кінця.
Інакше який сенс втрачати гроші?
Серед них: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.
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Так розумію, що з технічної точки зору можна з 12 вимкнути.
Слава Україні ! Смерть московитським окупантам !
Ми переможемо
....
Слава нації
Смерть москалям.
Все ПРО в Європі = власність США