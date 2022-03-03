Росіяни платитимуть комісію 30% при купівлі валюти
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Російський Центробанк наказав брокерам брати комісію в 30% з фізосіб при купівлі валюти на біржі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Bell, 30%-ва комісія "вирівнює конкурентні умови між банками та брокерами, тому що банки мають можливість використовувати спред між курсом купівлі та продажу валюти".
Припис діє до його скасування.
Суворість міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених через спецоперацію на території України, посилила ризики макрофінансової стабільності, стала великим шоком для кредитоспроможності країни і може підірвати її готовність обслуговувати державний борг, пише Fitch. Агентство знизило рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті з "ВВВ" до "В".
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Зашел мужик в бар, купить кружку пива. Бармен: с вас 200 рублей.
- Ниче се, почему 200 вчера ж еще 100 было, че за фигня?
-Так то вчера, а теперь крым наш, поэтому 100 за пиво и 100 за Крым.
Мужик вздыхает и протягивает 200 рэ. Бармен берет 200 и протягивает обратно 100.
-?
-Пива нет, возьмите сдачу.