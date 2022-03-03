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Росіяни платитимуть комісію 30% при купівлі валюти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни платитимуть комісію 30% при купівлі валюти

Російський Центробанк наказав брокерам брати комісію в 30% з фізосіб при купівлі валюти на біржі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Bell, 30%-ва комісія "вирівнює конкурентні умови між банками та брокерами, тому що банки мають можливість використовувати спред між курсом купівлі та продажу валюти".

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Припис діє до його скасування.

Суворість міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених через спецоперацію на території України, посилила ризики макрофінансової стабільності, стала великим шоком для кредитоспроможності країни і може підірвати її готовність обслуговувати державний борг, пише Fitch. Агентство знизило рейтинг дефолту Росії в іноземній валюті з "ВВВ" до "В".
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Вони потім ще 100 років платитимуть репарації, підарюги.
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03.03.2022 10:16 Відповісти
Ягель им сукиным детям
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03.03.2022 10:24 Відповісти
Так багато гарних новин сьогодні!
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03.03.2022 10:18 Відповісти
Ж..ПА до кожної кацапської хатинки!
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03.03.2022 10:18 Відповісти
а что у них валюта есть ? юани ?
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03.03.2022 10:20 Відповісти
В 2014 на России было так:
Зашел мужик в бар, купить кружку пива. Бармен: с вас 200 рублей.
- Ниче се, почему 200 вчера ж еще 100 было, че за фигня?
-Так то вчера, а теперь крым наш, поэтому 100 за пиво и 100 за Крым.
Мужик вздыхает и протягивает 200 рэ. Бармен берет 200 и протягивает обратно 100.
-?
-Пива нет, возьмите сдачу.
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03.03.2022 10:22 Відповісти
а тепер просто зразу в морду бити будуть
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03.03.2022 10:35 Відповісти
Скрепно
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03.03.2022 10:32 Відповісти
 
 