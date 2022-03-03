УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12947 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
66 919 68
Херсон (2347) Кім Віталій (452)

За попередніми даними, в аеропорту Херсона розбито всю техніку ворога: і гелікоптери, і ППО, - голова Миколаївської ОДА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За попередніми даними, в аеропорту Херсона розбито всю техніку ворога: і гелікоптери, і ППО, - голова Миколаївської ОДА Кім

Захисники України розбили всю техніку ворога, що стояла в аеропорту Херсона

Про це повідомив у фейсбуці голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все що стояло, і гелікоптери і техніку і ППО ворога", - написав він.

Також читайте: Маріуполь вистояв, Харків всю ніч атакували з повітря, околиці Херсона обстрілювали російські "Гради", - області розповіли, як минула ніч

За попередніми даними, в аеропорту Херсона розбито всю техніку ворога: і гелікоптери, і ППО, - голова Миколаївської ОДА Кім 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+69
Списался с товарищем из Херсона. Он разговаривал с одним из орков, которые сейчас в Херсоне. Говорит они жутко сцат выходить из города в направлении Николаева, т.к. уверены, что их сразу ********* ВСУ.
Украина победит!
показати весь коментар
03.03.2022 11:07
+65
Мой любимый Херсон...город в котором я родилась...где сейчас мои самые родные люди....держитесь! Все будет Украина)
показати весь коментар
03.03.2022 11:00
+43
вполне реально насыпали всем что может достать пво не прикрывает от смерча
показати весь коментар
03.03.2022 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://youtube.com/shorts/JGVCJZ51BdQ?feature=share бий кацабів.. Сибір наш
показати весь коментар
03.03.2022 11:00 Відповісти
Мой любимый Херсон...город в котором я родилась...где сейчас мои самые родные люди....держитесь! Все будет Украина)
показати весь коментар
03.03.2022 11:00 Відповісти
От бачите - я ж писав три дні назад. "
Спокійно, селяни, земля буде ваша."
А ви :"нас бросили, нас бросили"
Ви ж бачите скільки орків, і ще лізуть і будуть лізти. Роботи непочатий край.
Ви в себе на дачі бур'ян одним ривком вимикаєте весь?- Ні - грядка за грядкою.
показати весь коментар
03.03.2022 11:51 Відповісти
вполне реально насыпали всем что может достать пво не прикрывает от смерча
показати весь коментар
03.03.2022 11:00 Відповісти
Теперь Россия запросит у Израиля Железный купол.
показати весь коментар
03.03.2022 11:15 Відповісти
Вже прислали.
показати весь коментар
03.03.2022 11:16 Відповісти
Я гулял по лесу тихо,
Вижу вдруг бежит зайчиха
В направлении границы
А за нею-две куницы.
Я сорвался быстро с места
Бросил маму и невесту
И вперёд за той скотиной-
Так попал на Украину.
Я ни в чем не виноват
Я лишь рядовой солдат
Я не знал куда я еду
Думал на деревню к деду
Мне сказали там есть точка
Много ягод и грибочков
Я их собирал и кушал-
И границу так нарушил.

От так вони співають всі, репоєди свинорилі...
показати весь коментар
03.03.2022 11:32 Відповісти
це мацкалі в ньому щі варять
показати весь коментар
03.03.2022 11:39 Відповісти
В "Тихому Доні" казакі що попали на Галичину з цієї посуди кашу їли та дивувались що смердить.
показати весь коментар
03.03.2022 12:55 Відповісти
На ніч. горшку, з парасолько, мері жопінс?
показати весь коментар
03.03.2022 13:15 Відповісти
Надеюсь, что уже полным.
показати весь коментар
03.03.2022 16:10 Відповісти
в пору замовити мєдний таз
показати весь коментар
03.03.2022 11:17 Відповісти
....с мохнатой оторочкой
показати весь коментар
03.03.2022 11:23 Відповісти
Від них вже трубку беруть тільки щоб відправити за руськім пароходом.
показати весь коментар
03.03.2022 11:30 Відповісти
Скорее деревянный макинтош
показати весь коментар
03.03.2022 12:21 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 11:00 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
03.03.2022 11:00 Відповісти
Круто!
показати весь коментар
03.03.2022 11:00 Відповісти
Земля скловатою.
показати весь коментар
03.03.2022 11:03 Відповісти
ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
показати весь коментар
03.03.2022 11:04 Відповісти
Бальзам на сердце. Жене купил свиную голову, разделывает, руки в крови, говорит резала бы так русню...она может, помню как разделала метрового толстолоба тупым ножом...по плечи в кровище была и по х
показати весь коментар
03.03.2022 11:05 Відповісти
Я ж кажу, що підаросіянам ще везе - вони б"ються з мужиками. Їм буде повний піхвець, якщо вийдуть жінки, яких і наші славні воїни небезосновательно побоюються.
показати весь коментар
03.03.2022 11:07 Відповісти
Це тому що жінка вдома то Дружина. За це ми їх і любимо.
показати весь коментар
03.03.2022 11:15 Відповісти
Поки-що ******** взяли першу частину Херсону - Хер.
показати весь коментар
03.03.2022 11:05 Відповісти
Угу..Їм цим хєром захисники України по губам поводили.
показати весь коментар
03.03.2022 11:09 Відповісти
Скоро по самые гланды.
показати весь коментар
03.03.2022 11:15 Відповісти
Ага, скоро получат вторую часть - СОН, летаргический сон
показати весь коментар
03.03.2022 11:32 Відповісти
Списался с товарищем из Херсона. Он разговаривал с одним из орков, которые сейчас в Херсоне. Говорит они жутко сцат выходить из города в направлении Николаева, т.к. уверены, что их сразу ********* ВСУ.
Украина победит!
показати весь коментар
03.03.2022 11:07 Відповісти
Не зря сцат,суки кацапские.
показати весь коментар
03.03.2022 11:10 Відповісти
Котлов хотели, как в сталинграде? Вот вам котел, жрите полной ложкой!

Херсон, рідне місце моєї коханої жіночки!
показати весь коментар
03.03.2022 11:16 Відповісти
Почему в Херсоне не ссат? Им еще ни один охотник ночью башку не отстрелил?
показати весь коментар
03.03.2022 11:21 Відповісти
...еще
показати весь коментар
03.03.2022 11:26 Відповісти
Традиционная тактика орков: прикрываться мирняком. Уверены, что ВСУ не будет штурмовать Херсон.
Местные за Украину, но с голой жопой на танки лезть не готовы. Орки сцыкливые и стреляют сразу по всему что шевелится.
показати весь коментар
03.03.2022 11:30 Відповісти
Передай товарищу, пускай говорит оркам, что тем кто сдался без боя дадут возможность после войны уехать домой живыми
показати весь коментар
03.03.2022 11:22 Відповісти
Мерзотні натури, сцяться, але все одно як барани пруть на убой.
показати весь коментар
03.03.2022 11:33 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 11:13 Відповісти
Душіть цапів без жалю! Не залишайте не одного цапа в живих.
показати весь коментар
03.03.2022 11:15 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 11:16 Відповісти
Братья украинцы, весь мир восхищается вами, ВЫ ГЕРОИ!
показати весь коментар
03.03.2022 11:16 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 11:19 Відповісти
Кацапы тупо катаются по территории. Ставят вертолеты на передовой. Стратехи.
показати весь коментар
03.03.2022 11:19 Відповісти
Слышал они специально это делают, что бы потом сказать командованию: Наступать не можем, т.к. технику потеряли в бою.
показати весь коментар
03.03.2022 11:31 Відповісти
Так это же командование решает куда вертолеты пердислоцировать.
показати весь коментар
03.03.2022 11:33 Відповісти
Слава Збройним силам України !
Геть рашистів з України !
Украіна ,в наступ !
показати весь коментар
03.03.2022 11:20 Відповісти
Напоминание всем кто еще не сделал. Отключайте геолокацию на своих телефонах. Не помогайте врагу.

https://twitter.com/rich_outlaw/status/1497729552381923331

показати весь коментар
03.03.2022 11:22 Відповісти
Слава Захисникам України !!!!

Смерть чекає московських окупантів на землі України, як не зараз, то точно ЗАВТРА !!
Вони її заслужили, збираючись півроку біля кордонів НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ!!! Останні їх слова будуть, минаученіях та Слава Україні !!,
Катюзі по заслузі!!
показати весь коментар
03.03.2022 11:24 Відповісти
А де голова Херсонської ОДА?
показати весь коментар
03.03.2022 11:25 Відповісти
Він зараз нейтрал. Це вірно - треба дбати про людей
показати весь коментар
03.03.2022 11:28 Відповісти
Ну ладно, хоча звучить....
показати весь коментар
03.03.2022 11:29 Відповісти
😇😇
показати весь коментар
03.03.2022 11:28 Відповісти
Колесную технику можно остонавливать с помощью такой штуки.

показати весь коментар
03.03.2022 11:29 Відповісти
Тримайся херсон, щоб ворогам зостався один хер! Слава Україні!
показати весь коментар
03.03.2022 11:42 Відповісти
Это может быть кому-тo полезным. Совет как воевать в городе.

https://twitter.com/Bold_MK/status/1497474409296236545
показати весь коментар
03.03.2022 11:47 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2022 11:49 Відповісти
ХЕРСОНЦЬІ ПРОСЬІПАЙТЕСЬ.
РАЗОРУЖАЙТЕ ОККУПАНТОВ.
4 БЛОКПОСТА НА ТРЕХСОТТЬІСЯЧНЬІЙ ГОРОД ЄТО Х...НЯ.
ЗА ВАШИХ ПОГИБШИХ ПАЦАНОВ ИЗ ТЕРОБОРОНЬІ ОТОМСТИТЕ.

А НЕ МОЖЕТЕ И ССЬІТЕ, ОДЕНЬТЕ ЖЕНСКИЕ ЮБКИ.

СЛАВА ЗСУ. СЛАВА УКРАИНЕ.
показати весь коментар
03.03.2022 12:25 Відповісти
А чем хоть разбили то ?
показати весь коментар
03.03.2022 12:47 Відповісти
Это конечно хорошо ,что разбили как и в бердянском аэропорту ,но орки ,как и в Бердянске ещё в городе .Нужна сухопутная атака и быстрее ,пока враг ошеломлён и дезорганизован после удара
показати весь коментар
03.03.2022 12:50 Відповісти
Хорошая новость……Спасибо хлопцам!
Я вчера на ЦН в панике писала, что Херсон «сдали»…..
Беру свои слова обратно!!!

P.S. Ещё бы что-то с Антоновским мостом придумать, а то эти суки кацапские из Крыма прут по нему. И ещё есть Дарьевский мост - его тоже нельзя упускать из виду. С Каховской.ГЭС - сложнее……
показати весь коментар
03.03.2022 13:00 Відповісти
Так если рвать сорняк то под корень классно било би достать до керченского.
показати весь коментар
03.03.2022 14:22 Відповісти
Чето там много разбитых но херсоне рашисты
показати весь коментар
03.03.2022 20:02 Відповісти
КРАСАВЦЫ !!!
показати весь коментар
04.03.2022 02:50 Відповісти
Ну,что,кинул бубочка Херсон,кто за это ответит? Своих детей спрятал,а наших под пули поставил,ты говорил оружие есть где оно? Почему людей оставили один на один с этими уродами.....где армия? Где тераборона,ну хотябы полиция? Только идиот и предатель,зная,что с Крыма орда попрёт, ничего не сделал,чтобы этого не случилось. Всё кричал что у них чегото там не достаточно для полномасштабного наступления,а люди теперь кровью умываются.....
показати весь коментар
04.03.2022 06:50 Відповісти
 
 