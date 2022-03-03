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За попередніми даними, в аеропорту Херсона розбито всю техніку ворога: і гелікоптери, і ППО, - голова Миколаївської ОДА Кім
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Захисники України розбили всю техніку ворога, що стояла в аеропорту Херсона
Про це повідомив у фейсбуці голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все що стояло, і гелікоптери і техніку і ППО ворога", - написав він.
Топ коментарі
+69 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар03.03.2022 11:07
+65 elena kosakovskaya
показати весь коментар03.03.2022 11:00
+43 Шимус
показати весь коментар03.03.2022 11:00
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Будь ласка, зачекайте...
Спокійно, селяни, земля буде ваша."
А ви :"нас бросили, нас бросили"
Ви ж бачите скільки орків, і ще лізуть і будуть лізти. Роботи непочатий край.
Ви в себе на дачі бур'ян одним ривком вимикаєте весь?- Ні - грядка за грядкою.
Вижу вдруг бежит зайчиха
В направлении границы
А за нею-две куницы.
Я сорвался быстро с места
Бросил маму и невесту
И вперёд за той скотиной-
Так попал на Украину.
Я ни в чем не виноват
Я лишь рядовой солдат
Я не знал куда я еду
Думал на деревню к деду
Мне сказали там есть точка
Много ягод и грибочков
Я их собирал и кушал-
И границу так нарушил.
От так вони співають всі, репоєди свинорилі...
Украина победит!
Херсон, рідне місце моєї коханої жіночки!
Местные за Украину, но с голой жопой на танки лезть не готовы. Орки сцыкливые и стреляют сразу по всему что шевелится.
Геть рашистів з України !
Украіна ,в наступ !
https://twitter.com/rich_outlaw/status/1497729552381923331
Смерть чекає московських окупантів на землі України, як не зараз, то точно ЗАВТРА !!
Вони її заслужили, збираючись півроку біля кордонів НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ!!! Останні їх слова будуть, минаученіях та Слава Україні !!,
Катюзі по заслузі!!
https://twitter.com/Bold_MK/status/1497474409296236545
РАЗОРУЖАЙТЕ ОККУПАНТОВ.
4 БЛОКПОСТА НА ТРЕХСОТТЬІСЯЧНЬІЙ ГОРОД ЄТО Х...НЯ.
ЗА ВАШИХ ПОГИБШИХ ПАЦАНОВ ИЗ ТЕРОБОРОНЬІ ОТОМСТИТЕ.
А НЕ МОЖЕТЕ И ССЬІТЕ, ОДЕНЬТЕ ЖЕНСКИЕ ЮБКИ.
СЛАВА ЗСУ. СЛАВА УКРАИНЕ.
Я вчера на ЦН в панике писала, что Херсон «сдали»…..
Беру свои слова обратно!!!
P.S. Ещё бы что-то с Антоновским мостом придумать, а то эти суки кацапские из Крыма прут по нему. И ещё есть Дарьевский мост - его тоже нельзя упускать из виду. С Каховской.ГЭС - сложнее……