За попередніми даними, в аеропорту Херсона розбито всю техніку ворога: і гелікоптери, і ППО, - голова Миколаївської ОДА Кім

Захисники України розбили всю техніку ворога, що стояла в аеропорту Херсона

Про це повідомив у фейсбуці голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все що стояло, і гелікоптери і техніку і ППО ворога", - написав він.

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