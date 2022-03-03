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Російським кішкам та котам заборонили брати участь у міжнародних виставках

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російським кішкам та котам заборонили брати участь у міжнародних виставках

Міжнародна федерація кішок висловила підтримку Україні та заборонила котам і кішкам, виведеним в Росії, брати участь у виставках, що проходять поза межами РФ.

Відповідна заява опублікована на сайті організації Federation Internationale Feline, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Виконавча рада FIFe шокована і нажахана тим, що армія Російської Федерації вторглася в Україну й розпочала війну. Багато невинних людей загинуло, набагато більше поранено, а сотні тисяч українців змушені покинути свої домівки, щоб врятувати своє життя. Ми всі можемо бути свідками руйнувань і хаосу, викликаних цим безпрецедентним актом агресії", - йдеться в заяві міжнародного об’єеднання любителів котиків.

У FIFe зазначили, що не можуть лишатися осторонь ситуації й запроваджують власні санкції.

"Жодна кішка, виведена в Росії, не може бути імпортована та зареєстрована в жодній племінній книзі FIFe за межами Росії, незалежно від того, яка організація видала її родовід. Жоден кіт або кішка, які належать мешканцям Росії, не можуть брати участь в будь-якій виставці FIFe за межами Росії", - заявили в організації.

Читайте: МЗС Росії сподівається на скасування санкцій

Частину свого бюджету організація виділить на підтримку любителів котів в Україні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Русские коты должны проявить гражданскую позицию - сцать и срать в тапки своих ватных хозяев
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03.03.2022 11:09
+26
Коти це не пробачать маскалям.
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03.03.2022 11:03
+16
Давіть кацапів з усіх боків!!!
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03.03.2022 11:03
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Давіть кацапів з усіх боків!!!
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03.03.2022 11:03 Відповісти
))) по всех фронтах рашу мочат даж животных
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03.03.2022 11:03 Відповісти
Коти це не пробачать маскалям.
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03.03.2022 11:03 Відповісти
Так і я ж про це.
Направильний заголовок - ні за що котиків образили.
Потрібно було написати - "господарям", а не котам.
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03.03.2022 11:11 Відповісти
Кацапські лишайні шерстяні підараси нашим муркотунам не друзі!
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03.03.2022 11:04 Відповісти
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03.03.2022 11:05 Відповісти
Зря вы так на котиков. Кацапским свиньям запретили выставки, чтобы агентура не ездила по нормальным странам, прикрывшись котанами.
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03.03.2022 11:06 Відповісти
Бедолаги котики. Вот их действительно жалко, придется им выживать в кацапском свинарнике.
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03.03.2022 11:04 Відповісти
Кпцапські суки вже виють на всіх фронтах. Корма для котів закінчились *****. Зате вони пишаються, що от-от знищать бандерівців.
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03.03.2022 11:04 Відповісти
Тварини не винуваті, але якщо їх власники тварини....
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03.03.2022 11:04 Відповісти
Реально, а при чем здесь коты
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03.03.2022 11:05 Відповісти
А при чем здесь артисты и спорт ?
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03.03.2022 11:07 Відповісти
Русские коты должны проявить гражданскую позицию - сцать и срать в тапки своих ватных хозяев
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03.03.2022 11:09 Відповісти
Це в нас коти, а в них кати. Українську розумієш?
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03.03.2022 11:09 Відповісти
Конечно , Харьков понимает!
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03.03.2022 12:42 Відповісти
при тому, що рашу банально випилюють з карти світу.
відусюди.
всі.
хто як може.
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03.03.2022 11:12 Відповісти
Коти тут ні до чого - до чого їхні власники кацпи , тобто барани смердючі !
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03.03.2022 11:17 Відповісти
Барани не мають тримати котів. А собаки мають пасти баранів. Не навпаки
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03.03.2022 11:27 Відповісти
ну нехай вони у своїх мокшанських болотах самі розбираються хто кого пастиме , головне щоб ці болота повернулися до первозданного стану , решта мені якось пох....
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03.03.2022 11:49 Відповісти
А не проще об'явити бойКот всьому кацапському? Усяким Лободам та Лоракам теж, хай далі смокчуть зал#пу московським дядям.
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03.03.2022 11:05 Відповісти
Перевірка котів - Скажи няв
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03.03.2022 11:06 Відповісти
Кацапи навіть не розуміють що США знайшло момент та вірішило з ними покінчити раз і назавжди, нажаль руками та життями українців.
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03.03.2022 11:07 Відповісти
ааа...то це не Україна воює з Росією, а США...Російська пропаганда у дії.
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03.03.2022 11:13 Відповісти
Не ругайтесь !
Украина и США союзники против тьмы
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03.03.2022 11:15 Відповісти
Бан везде,кто ещё не плюнул в ослабевшего медведя?
Чуть попозже его будут дохлого ковырять палочками
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03.03.2022 11:07 Відповісти
Кошатники гоняют русского мишку
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03.03.2022 11:13 Відповісти
нє
розтягнуть на шматки кому який тра
Донецьк
Луганськ
Крим
Придністров"я
Кенігсберг
Абхазія
Осетія
Курили...

Решту, що не проковтне Китай розберуть на князівства

Ну а що, вони ж перші почали не визнавати територіальну цілістність держав станом на 1991 рік, що, не правда?
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03.03.2022 11:18 Відповісти
Та то не кицьок покарали а їх ******** кайапомордих хазяїв. Кицькам ті виставки до пухнастих срак. Тим паче воно їм треба, що на тих виставках в рота та під хвоста заглядають, чи пухнастість яєць визначають
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03.03.2022 11:08 Відповісти
У российских котов мозг в раз 100 больше, чем у кацапа. У кацапа одна флешка в затылке.
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03.03.2022 11:09 Відповісти
Що-що там у потилиці?
Яка там у писюна флешка... Шмат берєсти, на якому накарябані нецензурні матюки!
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03.03.2022 12:31 Відповісти
Вотето реально мощние санкции, да уж...
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03.03.2022 11:10 Відповісти
Тобі ЦЕ не сподобалось?
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03.03.2022 11:11 Відповісти
Сподобалось. Тільки це взагалі ні про що. Яким чином кіт чи собака добереться на виставку в Европу чи США, якщо скоро з росєї не вилетить жоден літак? Треба щось дієвіше запроваджувати, щоб російські пенсіонери не могли навіть знайти харчі термін дії яких сплив біля "пятьрочки"
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03.03.2022 11:14 Відповісти
Це не ні про що. Це про все. Це ставлення цивілізованого світу до Русскава Міра.
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03.03.2022 11:32 Відповісти
Виставка російських КІШОК звучить якось неоднозначно
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03.03.2022 11:15 Відповісти
кішка і кишка. Різниця є.
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03.03.2022 11:22 Відповісти
В нас здкбільшого суржиком розмовляють
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03.03.2022 11:25 Відповісти
Краще кицька.
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03.03.2022 11:46 Відповісти
А зачем российские кишки на показ выставлять?
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03.03.2022 11:19 Відповісти
Российские кошки и коты! Вы окружены! Шансов нет! Дальнейшие ваши действия - бесполезная трата времени и сил. Предлагаем вам новых хозяев, "Club 4 Paws" и наше радушие!
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03.03.2022 11:21 Відповісти
Нічого. Скоро їм буде нема що їсти. як у фільмі: "не тільки цінне хутро, а й до 9 кілограмів дієтичного м'яса"
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03.03.2022 11:25 Відповісти
сасамба блохастые...
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03.03.2022 11:29 Відповісти
коты, я б на вашем месте возмутилась и хотя б в тапки наделайте..., отомстим москалям разом!
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03.03.2022 11:33 Відповісти
рузьге кот, иди *****
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03.03.2022 11:46 Відповісти
Кошки России, пошли *****!
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03.03.2022 11:48 Відповісти
От не треба тут. Котики ні в чому не винні! Ґабсолютно ні в чому.
Це означає, що з кацапщини треба забрати усіх котів і надати їм гідні оселі та гідних людей.
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03.03.2022 12:07 Відповісти
КАЦап...кац німецькою кіт...до кого ще не дійшло - це санкції не проти котів, а проти кацапів.
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03.03.2022 11:50 Відповісти
у Лєонтьева свого часу була пісня
ВЫСТАВКА СОБАК - ЭТО ВЫСТАВКА ХОЗЯЕВ
А СОБАКАМ ВСЕ РАВНО,
ОНИ ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЕМ.

ПОГУГЛІТЬ)

так що не треба.
кесарю кесареве
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03.03.2022 12:11 Відповісти
Кацапи їбучі, через вас страждають одні з найпрекрасніших створінь у світі 😿😿😿 Зупиняйте своє *****!
Бо як перенесемо війну на вашу територію - про ваших котів ми подбаємо і заберемо туди, де їм буде комфортно і приємно жити.
А про вас - ніт.
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03.03.2022 12:12 Відповісти
Ця заборона стосується не котів, а їхніх власників.
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03.03.2022 12:49 Відповісти
Як кажуть кацапи: вотэтопаварот
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03.03.2022 14:15 Відповісти
 
 