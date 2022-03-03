Російським кішкам та котам заборонили брати участь у міжнародних виставках
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міжнародна федерація кішок висловила підтримку Україні та заборонила котам і кішкам, виведеним в Росії, брати участь у виставках, що проходять поза межами РФ.
Відповідна заява опублікована на сайті організації Federation Internationale Feline, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Виконавча рада FIFe шокована і нажахана тим, що армія Російської Федерації вторглася в Україну й розпочала війну. Багато невинних людей загинуло, набагато більше поранено, а сотні тисяч українців змушені покинути свої домівки, щоб врятувати своє життя. Ми всі можемо бути свідками руйнувань і хаосу, викликаних цим безпрецедентним актом агресії", - йдеться в заяві міжнародного об’єеднання любителів котиків.
У FIFe зазначили, що не можуть лишатися осторонь ситуації й запроваджують власні санкції.
"Жодна кішка, виведена в Росії, не може бути імпортована та зареєстрована в жодній племінній книзі FIFe за межами Росії, незалежно від того, яка організація видала її родовід. Жоден кіт або кішка, які належать мешканцям Росії, не можуть брати участь в будь-якій виставці FIFe за межами Росії", - заявили в організації.
Частину свого бюджету організація виділить на підтримку любителів котів в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Направильний заголовок - ні за що котиків образили.
Потрібно було написати - "господарям", а не котам.
відусюди.
всі.
хто як може.
Украина и США союзники против тьмы
Чуть попозже его будут дохлого ковырять палочками
розтягнуть на шматки кому який тра
Донецьк
Луганськ
Крим
Придністров"я
Кенігсберг
Абхазія
Осетія
Курили...
Решту, що не проковтне Китай розберуть на князівства
Ну а що, вони ж перші почали не визнавати територіальну цілістність держав станом на 1991 рік, що, не правда?
Яка там у писюна флешка... Шмат берєсти, на якому накарябані нецензурні матюки!
Це означає, що з кацапщини треба забрати усіх котів і надати їм гідні оселі та гідних людей.
ВЫСТАВКА СОБАК - ЭТО ВЫСТАВКА ХОЗЯЕВ
А СОБАКАМ ВСЕ РАВНО,
ОНИ ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЕМ.
ПОГУГЛІТЬ)
так що не треба.
кесарю кесареве
Бо як перенесемо війну на вашу територію - про ваших котів ми подбаємо і заберемо туди, де їм буде комфортно і приємно жити.
А про вас - ніт.