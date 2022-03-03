МЗС Росії сподівається на скасування санкцій
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У Міністерстві закордонних справ Росії очікують, що Європа та інші країни скасують санкції, і країна "повернеться у нормальне русло".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".
"Важко судити, наскільки довгостроковими будуть санкційні заходи Заходу. Все ще може повернутися у нормальне русло", - цитує видання МЗС РФ.
Топ коментарі
+115 Kristobal Juan
показати весь коментар03.03.2022 10:38
+58 Bogdan Resvii
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+54 Кеша Лаврик
показати весь коментар03.03.2022 10:38
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корабль ,пошёл ***** !
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!