МЗС Росії сподівається на скасування санкцій

У Міністерстві закордонних справ Росії очікують, що Європа та інші країни скасують санкції, і країна "повернеться у нормальне русло".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

"Важко судити, наскільки довгостроковими будуть санкційні заходи Заходу. Все ще може повернутися у нормальне русло", - цитує видання МЗС РФ.

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