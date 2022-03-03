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МЗС Росії сподівається на скасування санкцій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

МЗС Росії сподівається на скасування санкцій

У Міністерстві закордонних справ Росії очікують, що Європа та інші країни скасують санкції, і країна "повернеться у нормальне русло".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

"Важко судити, наскільки довгостроковими будуть санкційні заходи Заходу. Все ще може повернутися у нормальне русло", - цитує видання МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Moody's знизило рейтинги Росії до "B3" з "Baa3"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+115
Еще одна затяжка героином и РФ вступит в НАТО
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03.03.2022 10:38
+58
актуально для расиан:

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03.03.2022 10:48
+54
Дибилы, *****!!
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03.03.2022 10:38
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МИД СОШЕЛ С УМА.
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03.03.2022 11:10 Відповісти
Лаврову что, овса со спорыньей сегодня задали?
Никакого порядку на конюшне...
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03.03.2022 11:13 Відповісти
Дебіли...,***
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03.03.2022 11:14 Відповісти
найбільша у світі психіатрична лікарня
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03.03.2022 13:40 Відповісти
На хрін цапів з планети Земля!
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03.03.2022 11:17 Відповісти
Великій свЄрхдержаві державі потрібно негайно пройти за кораблем, знайти артефакт свЄрх на.уй.
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03.03.2022 11:20 Відповісти
Для отмены санкций, всего-то надо, немедленно убраться с Украины, вернуть Крым и Донбасс с Луганском, ну и взять на себя восстановление разрушенного!
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03.03.2022 11:24 Відповісти
Скасування санкцій можливе лише після скасування ********* як такої.
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03.03.2022 12:23 Відповісти
Ꙫԋͷ ἔδԋγτꙑε
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03.03.2022 11:26 Відповісти
правильно делают что надеются. Отменят ровно столько, сколько нужно будет зарабатывать и отдать денги Украине на востановление. Т.е. Газ в европу, деньги за него прямиком переводятся Украине. Остальные дырки, закрыты пока не пристрелите сами зачинщиков войны в плоть до агитаторов типа киселёва.
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03.03.2022 11:27 Відповісти
Ждём от Запада ответ рашистской сволоте : - Русский ,военный
корабль ,пошёл ***** !
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03.03.2022 11:28 Відповісти
Из-за войны с Украиной, санкции РФ не отменят, но усилят. РФ системно удаляют из списка развитых стран.
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03.03.2022 11:30 Відповісти
Перейшли на крек та солі на кокс грошай не вистачає дебіли б*дь.
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03.03.2022 11:33 Відповісти
Посидите на бутылках и когда горлышко войдёт в мозг,то есть в нормальное русло,тогда и получится,что недолго.
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03.03.2022 11:34 Відповісти
Русские - самая гадостная нация. Так было во все века. И до сих пор ничего не меняется. Их надо громить и ни в коем случае не давать возродиться. Не дай боже им вставать с колен. На коленях - их удел.
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!
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03.03.2022 11:39 Відповісти
😂🤣🤣🤣🤣 https://youtu.be/kSnrQR9BS80
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03.03.2022 12:03 Відповісти
После возврата КРЫМА И ДОНБАССА
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03.03.2022 12:10 Відповісти
ага. *** вам в сpaky. Санкції до розвалу підорахи.
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03.03.2022 12:15 Відповісти
Аху не хохо
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03.03.2022 12:46 Відповісти
всё ждала и верила думала рожу а пошла проверила с триппером хожу!
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03.03.2022 13:28 Відповісти
Вы что там ***** путина не любите?Сказано санкции полезны значит полезны Отменить.......Вы что иноагенты?
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03.03.2022 13:30 Відповісти
....вы же *******, что Вам похер на них. Сосите лапу, ватники!!!!
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03.03.2022 14:27 Відповісти
После демилитаризации и денацификации России можно будет снимать.
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03.03.2022 18:01 Відповісти
ОТ этого мирового жидовского продажного сообщества можно ожидать всего!! Даже отмены санкций для Путина!! Яркий пример этому проститутка -комсомолка Меркель, Штанмаер, и други мировые ублюдки со своими псевадо санкциями!!
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05.03.2022 09:55 Відповісти
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