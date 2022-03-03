МИД России надеется на отмену санкций
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве иностранных дел России ожидают, что Европа и другие страны отменят санкции, и страна "вернется в нормальное русло".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".
"Трудно судить, сколь долгосрочными будут санкционные меры Запада. Все еще может вернуться в нормальное русло", - цитирует издание МИД РФ.
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корабль ,пошёл ***** !
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!