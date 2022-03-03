МИД России надеется на отмену санкций

В Министерстве иностранных дел России ожидают, что Европа и другие страны отменят санкции, и страна "вернется в нормальное русло".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

"Трудно судить, сколь долгосрочными будут санкционные меры Запада. Все еще может вернуться в нормальное русло", - цитирует издание МИД РФ.

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