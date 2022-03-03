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МИД России надеется на отмену санкций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

МИД России надеется на отмену санкций

В Министерстве иностранных дел России ожидают, что Европа и другие страны отменят санкции, и страна "вернется в нормальное русло".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

"Трудно судить, сколь долгосрочными будут санкционные меры Запада. Все еще может вернуться в нормальное русло", - цитирует издание МИД РФ.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+115
Еще одна затяжка героином и РФ вступит в НАТО
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03.03.2022 10:38
+58
актуально для расиан:

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03.03.2022 10:48
+54
Дибилы, *****!!
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03.03.2022 10:38
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МИД СОШЕЛ С УМА.
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03.03.2022 11:10 Ответить
Лаврову что, овса со спорыньей сегодня задали?
Никакого порядку на конюшне...
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03.03.2022 11:13 Ответить
Дебіли...,***
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03.03.2022 11:14 Ответить
найбільша у світі психіатрична лікарня
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03.03.2022 13:40 Ответить
На хрін цапів з планети Земля!
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03.03.2022 11:17 Ответить
Великій свЄрхдержаві державі потрібно негайно пройти за кораблем, знайти артефакт свЄрх на.уй.
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03.03.2022 11:20 Ответить
Для отмены санкций, всего-то надо, немедленно убраться с Украины, вернуть Крым и Донбасс с Луганском, ну и взять на себя восстановление разрушенного!
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03.03.2022 11:24 Ответить
Скасування санкцій можливе лише після скасування ********* як такої.
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03.03.2022 12:23 Ответить
Ꙫԋͷ ἔδԋγτꙑε
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03.03.2022 11:26 Ответить
правильно делают что надеются. Отменят ровно столько, сколько нужно будет зарабатывать и отдать денги Украине на востановление. Т.е. Газ в европу, деньги за него прямиком переводятся Украине. Остальные дырки, закрыты пока не пристрелите сами зачинщиков войны в плоть до агитаторов типа киселёва.
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03.03.2022 11:27 Ответить
Ждём от Запада ответ рашистской сволоте : - Русский ,военный
корабль ,пошёл ***** !
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03.03.2022 11:28 Ответить
Из-за войны с Украиной, санкции РФ не отменят, но усилят. РФ системно удаляют из списка развитых стран.
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03.03.2022 11:30 Ответить
Перейшли на крек та солі на кокс грошай не вистачає дебіли б*дь.
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03.03.2022 11:33 Ответить
Посидите на бутылках и когда горлышко войдёт в мозг,то есть в нормальное русло,тогда и получится,что недолго.
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03.03.2022 11:34 Ответить
Русские - самая гадостная нация. Так было во все века. И до сих пор ничего не меняется. Их надо громить и ни в коем случае не давать возродиться. Не дай боже им вставать с колен. На коленях - их удел.
Слава Украине!!!! И Героям Слава!!!!!!!
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03.03.2022 11:39 Ответить
😂🤣🤣🤣🤣 https://youtu.be/kSnrQR9BS80
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03.03.2022 12:03 Ответить
После возврата КРЫМА И ДОНБАССА
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03.03.2022 12:10 Ответить
ага. *** вам в сpaky. Санкції до розвалу підорахи.
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03.03.2022 12:15 Ответить
Аху не хохо
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03.03.2022 12:46 Ответить
всё ждала и верила думала рожу а пошла проверила с триппером хожу!
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03.03.2022 13:28 Ответить
Вы что там ***** путина не любите?Сказано санкции полезны значит полезны Отменить.......Вы что иноагенты?
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03.03.2022 13:30 Ответить
....вы же *******, что Вам похер на них. Сосите лапу, ватники!!!!
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03.03.2022 14:27 Ответить
После демилитаризации и денацификации России можно будет снимать.
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03.03.2022 18:01 Ответить
ОТ этого мирового жидовского продажного сообщества можно ожидать всего!! Даже отмены санкций для Путина!! Яркий пример этому проститутка -комсомолка Меркель, Штанмаер, и други мировые ублюдки со своими псевадо санкциями!!
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05.03.2022 09:55 Ответить
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