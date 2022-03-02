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Новости Война в Украине
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70% российской нефти "борется за то, чтобы найти покупателей"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Крупнейшие потребители российской нефти бойкотируют ее и фактически подвергли санкциям в индивидуальном порядке.

Об этом пишет Financial Times, которое цитирует "Экономическая правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Спрос на российскую нефть рухнул, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы избегали обширного товарного рынка страны. Консультационная компания Energy Aspects заявила, что 70% российской нефти "борется за то, чтобы найти покупателей".

Сообщается, что несколько судовладельцев не желают делать заказы из Балтийского или Черного морей из-за отсутствия военной страховки.

Читайте также: Великобритания предлагает странам G7 ввести лимиты на покупку нефти и газа из РФ, - Трасс

Спред между российской Urals и Brent достиг рекордных 18 долларов.

Поиск покупателями альтернатив загнал котировки Brent на отметку 110 долларов за баррель.

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Топ комментарии
+49
российская нефть, пошла нахуй!
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02.03.2022 16:12
+48
Хай х*йлу в сраку заливають поки не подохне
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02.03.2022 16:11
+43
Сьорбайте її лаптями, москалі!
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02.03.2022 16:11
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Хай х*йлу в сраку заливають поки не подохне
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02.03.2022 16:11 Ответить
Скоріше вони самі здохнуть, раби.
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02.03.2022 16:12 Ответить
Сьорбайте її лаптями, москалі!
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02.03.2022 16:11 Ответить
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02.03.2022 16:14 Ответить
российская нефть, пошла *****!
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02.03.2022 16:12 Ответить
Пусть винтороги приберегут ту нефть, через пару дне они с голодухи ее жрать будут
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02.03.2022 16:15 Ответить
От хай тепер кацапи нафту пьють та жруть.
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02.03.2022 16:17 Ответить
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02.03.2022 16:18 Ответить
Готов купить 1000 тонн за 5$ c доставкой!
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02.03.2022 16:21 Ответить
Честно не знаю. А вот где купить за ОДИН доллар 100 акций Сбербанка- знаю! На Лондонской Бирже!
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02.03.2022 17:04 Ответить
всё, кацапы. Сливайте теперь свой Юралс прямо в Таз. Туда же скоро можете опустить трубу и пробулькивать газ из Уренгоя.
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02.03.2022 16:22 Ответить
Куплю по 5, но если завтра - за 3, послезавтра - отберем бесплатно
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02.03.2022 16:27 Ответить
Ничего нет, но вы держитесь, дорогие россияне.
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02.03.2022 16:27 Ответить
Нафтопровід "Дружба" перекритий в Україні чи ні?
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02.03.2022 16:31 Ответить
А самая главная прелесть в том ,что если закончаться емкости для хранения а из немного прийдется останавливать добычу. А у них много старых месторождений котовые потом не возродить.....
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02.03.2022 16:32 Ответить
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02.03.2022 16:34 Ответить
Нравится-не нравится ,нефть не покупается ...
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02.03.2022 16:35 Ответить
русская бочка иди на....
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02.03.2022 16:36 Ответить
КРОВАВАЯ НЕФТЬ !!! Попробует кто-то купить !
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02.03.2022 16:43 Ответить
Акции российского Газпрома на Лондонской фондовой бирже потеряли 97%, обвалившись до $0,03 за акцию на ранних торгах 2 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи.
На закрытии предыдущей сессии они стоили $0,76 за акцию и $9,30 в начале года.
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02.03.2022 16:55 Ответить
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02.03.2022 18:49 Ответить
Nu kak skazatj, nam v Norge eto horosho, da i arabi radi i kak blagodarnostj dast oruzhije jeshcho Ukraine.
Net net, praviljno poimite, ne dlja togo chtob prodolzhitj voinu a chtob Ukraina pobedila beshennuju benzokolonku.
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02.03.2022 16:44 Ответить
Вёсла, вёсла, вёсла, вёсла.... Вёслами работайте товарищи!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 16:48 Ответить
Акции российского Газпрома на Лондонской фондовой бирже потеряли 97%, обвалившись до $0,03 за акцию на ранних торгах 2 марта. Об этом свидетельствуют данные биржи.
На закрытии предыдущей сессии они стоили $0,76 за акцию и $9,30 в начале года.
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02.03.2022 16:55 Ответить
это не правда зачем глупости пишите вот сейчас смотрю 228 рублей 1 акция , на 22 февраля цена такая же была , они по началу чуть просели не не значительно и сразу отыграли, вы бы подумали газ сейчас рекорды бьет сегодня торговался 2227 за тысячу кубов, с чего газпрому падать то?
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02.03.2022 22:32 Ответить
228 руб это у российского ************ .Смотрите Лондонскую фондовую биржу.
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02.03.2022 22:42 Ответить
да то бред я бы сам побежал купил , просто сейчас мосбиржа не работает их вообще не купишь , на лондонской сейчас ограничения на покупку акции газпрома, когда откроется российский фондовый рынок для торгов, то акции уже будут отображать спрос со стороны резидентов и цена сразу поднимется, ну если проще говорить то они не продаются и как бы получается что их не кто не покупает, а значит как будто спроса нету, потому цена и падает. вам же пофигу будет если телевизор стоит 1 доллар, но телевизоров в продаже нет , а вот завезут телевизоры, сразу начнуть брать на него расписки и цена станет реальная.
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02.03.2022 23:12 Ответить
У вас в кацапии "поднимется", по приказу и брехне ***** для картинки, только не в Лондоне .ваш бункерный может и доллар по 68 копеек сделать, так что впирьод, на ММВБ!
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03.03.2022 00:57 Ответить
Нефть с параши пашла *****
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02.03.2022 16:58 Ответить
Допомагайте тримати гівносайти москви закритими. Тримати сайт відкритим на настільному компі, долучити по можливості людей з-за кордону:

http://ban-dera.com/
https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5

Для тих, хто не в курсі, це координована DDoS атака на сайти окупанта, на сайти банків московії.
Якщо ви з диванних військ Європи, ви можете теж допомогти!
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02.03.2022 17:13 Ответить
Российский мемчик "Ани хатят наши рисурсы!" начинает рушиться. Никто уже не хочет.
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02.03.2022 17:19 Ответить
А по Кацап ТБ як завжди брешуть що проблем немає і нафта тепер по 110 долярів за барель
І про ОПЕК до гори стракою підскакують - квоти знімати не будуть.
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02.03.2022 17:32 Ответить
Невестка с внучкой уже у меня. Эвакуировались. Ждали мы когда нибудь услышать это слово -*Эвакуация* Ну я не о том. Ее подруга уже давно замужем в росси. пишет ей моя и спрашивает. что у них говорят и как дела. Ну ясно. что ничего правдивого. Потом спрашивает. а как у вас с валютой. можно деньги снять? Молчок..... А потом ей выдает , * а можешь мне голосовое послать и сказать *паляниця* Послала. конечно! Ну это уже сев.корея -2!!!!
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02.03.2022 17:33 Ответить
та ваще усе пропало -нефть сливают, суда уплывают, рашка через два часа точно загнется, а украинские войска вже овладели магаданом
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02.03.2022 17:35 Ответить
Дивно, нафта дорожчає, а ***** грошей більше не отримує. ааа, дорожчає не *****вська нафта... От чудасія. Не чекало, *****, такого?
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02.03.2022 20:32 Ответить
 
 