Крупнейшие потребители российской нефти бойкотируют ее и фактически подвергли санкциям в индивидуальном порядке.

Об этом пишет Financial Times, которое цитирует "Экономическая правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Спрос на российскую нефть рухнул, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы избегали обширного товарного рынка страны. Консультационная компания Energy Aspects заявила, что 70% российской нефти "борется за то, чтобы найти покупателей".

Сообщается, что несколько судовладельцев не желают делать заказы из Балтийского или Черного морей из-за отсутствия военной страховки.

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Спред между российской Urals и Brent достиг рекордных 18 долларов.

Поиск покупателями альтернатив загнал котировки Brent на отметку 110 долларов за баррель.