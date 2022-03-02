70% российской нефти "борется за то, чтобы найти покупателей"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Крупнейшие потребители российской нефти бойкотируют ее и фактически подвергли санкциям в индивидуальном порядке.
Об этом пишет Financial Times, которое цитирует "Экономическая правда", сообщает Цензор.НЕТ.
Спрос на российскую нефть рухнул, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы избегали обширного товарного рынка страны. Консультационная компания Energy Aspects заявила, что 70% российской нефти "борется за то, чтобы найти покупателей".
Сообщается, что несколько судовладельцев не желают делать заказы из Балтийского или Черного морей из-за отсутствия военной страховки.
Спред между российской Urals и Brent достиг рекордных 18 долларов.
Поиск покупателями альтернатив загнал котировки Brent на отметку 110 долларов за баррель.
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На закрытии предыдущей сессии они стоили $0,76 за акцию и $9,30 в начале года.
Net net, praviljno poimite, ne dlja togo chtob prodolzhitj voinu a chtob Ukraina pobedila beshennuju benzokolonku.
На закрытии предыдущей сессии они стоили $0,76 за акцию и $9,30 в начале года.
http://ban-dera.com/
https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5
Для тих, хто не в курсі, це координована DDoS атака на сайти окупанта, на сайти банків московії.
Якщо ви з диванних військ Європи, ви можете теж допомогти!
І про ОПЕК до гори стракою підскакують - квоти знімати не будуть.